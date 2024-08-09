https://uz.sputniknews.ru/20240809/v-tsa-mogut-poyavitsya-edinyy-telekanal-i-regionalnaya-mediaplatforma-45102035.html
В ЦА могут появиться единый телеканал и региональная медиаплатформа
В ЦА могут появиться единый телеканал и региональная медиаплатформа
Sputnik Узбекистан
На консультативной встрече в Астане представители стран региона подчеркнули важность совместных усилий для противодействия глобальным вызовам в медиаотрасли
2024-08-09T10:45+0500
2024-08-09T10:45+0500
2024-08-09T10:45+0500
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В ЦА могут появиться единый телеканал и региональная медиаплатформа. Создание общего информационного пространства было в числе ключевых вопросов консультативной встречи уполномоченных органов по вопросам СМИ стран Центральноазиатского региона, прошедшей в Астане. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и информации Казахстана. Узбекистан представлял первый замдиректора Агентства информации и массовых коммуникаций республики Дилшод Саиджанов. Участники обсудили меры по повышению медиаграмотности и борьбе с распространением фейковой информации, подчеркнули важность совместных усилий для противодействия глобальным вызовам в медиаотрасли. Представители уполномоченных органов в сфере информации выразили готовность своих стран активно участвовать в интеграционных процессах в медиаотрасли. По их мнению, совместные усилия стран Центральной Азии в создании и развитии общерегиональных медиа структур станут значительным вкладом в укрепление дружбы и сотрудничества между странами региона.
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ца медиаотрасль единый телеканал региональная медиа-платформа
ца медиаотрасль единый телеканал региональная медиа-платформа
В ЦА могут появиться единый телеканал и региональная медиаплатформа
На консультативной встрече в Астане представители стран региона подчеркнули важность совместных усилий для противодействия глобальным вызовам в медиаотрасли.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik.
В ЦА могут появиться единый телеканал и региональная медиаплатформа. Создание общего информационного пространства было в числе ключевых вопросов консультативной встречи уполномоченных органов по вопросам СМИ стран Центральноазиатского региона, прошедшей в Астане. Об этом сообщает
пресс-служба министерства культуры и информации Казахстана.
Узбекистан представлял первый замдиректора Агентства информации и массовых коммуникаций республики Дилшод Саиджанов.
Участники обсудили меры по повышению медиаграмотности и борьбе с распространением фейковой информации, подчеркнули важность совместных усилий для противодействия глобальным вызовам в медиаотрасли.
"Стороны договорились рассмотреть возможность по созданию Центральноазиатского телеканала и региональной медиаплатформы. Такие шаги, как было подчеркнуто, позволят объединить усилия в укреплении информационной безопасности и продвижении культурного обмена", — говорится в сообщении.
Представители уполномоченных органов в сфере информации выразили готовность своих стран активно участвовать в интеграционных процессах в медиаотрасли.
По их мнению, совместные усилия стран Центральной Азии в создании и развитии общерегиональных медиа структур станут значительным вкладом в укрепление дружбы и сотрудничества между странами региона.