https://uz.sputniknews.ru/20240809/v-tsa-mogut-poyavitsya-edinyy-telekanal-i-regionalnaya-mediaplatforma-45102035.html

В ЦА могут появиться единый телеканал и региональная медиаплатформа

В ЦА могут появиться единый телеканал и региональная медиаплатформа

Sputnik Узбекистан

На консультативной встрече в Астане представители стран региона подчеркнули важность совместных усилий для противодействия глобальным вызовам в медиаотрасли

2024-08-09T10:45+0500

2024-08-09T10:45+0500

2024-08-09T10:45+0500

центральная азия

телевидение

интернет

медиа

сми

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В ЦА могут появиться единый телеканал и региональная медиаплатформа. Создание общего информационного пространства было в числе ключевых вопросов консультативной встречи уполномоченных органов по вопросам СМИ стран Центральноазиатского региона, прошедшей в Астане. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и информации Казахстана. Узбекистан представлял первый замдиректора Агентства информации и массовых коммуникаций республики Дилшод Саиджанов. Участники обсудили меры по повышению медиаграмотности и борьбе с распространением фейковой информации, подчеркнули важность совместных усилий для противодействия глобальным вызовам в медиаотрасли. Представители уполномоченных органов в сфере информации выразили готовность своих стран активно участвовать в интеграционных процессах в медиаотрасли. По их мнению, совместные усилия стран Центральной Азии в создании и развитии общерегиональных медиа структур станут значительным вкладом в укрепление дружбы и сотрудничества между странами региона.

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ца медиаотрасль единый телеканал региональная медиа-платформа