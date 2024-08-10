https://uz.sputniknews.ru/20240810/prezident-uzbekistan-pozdravleniye-stroitel-prazdnik-45125644.html

Почетная профессия: президент Узбекистана поздравил строителей с праздником

Почетная профессия: президент Узбекистана поздравил строителей с праздником

Sputnik Узбекистан

В Узбекистане за семь с половиной лет сдано в эксплуатацию порядка 10 тысяч домов, состоящих из 412 тысяч квартир, общей площадью 26 миллионов квадратных метров

2024-08-10T18:01+0500

2024-08-10T18:01+0500

2024-08-10T18:01+0500

узбекистан

поздравление

президент

строители

праздник

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. "Искренне, от всего сердца поздравляю всех вас, кто посвятил жизнь одной из самых почетных профессий в мире – строительству – с замечательным профессиональным праздником и выражаю вам глубокое уважение и самые добрые пожелания", - говорится в поздравлении главы государства.Как известно, в настоящее время строительство стало одним из драйверов экономики страны. Его объемы в первой половине этого года выросли более чем на 10 процентов по сравнению с тем же периодом 2023 года и составили около 80 триллионов сумов, доля отрасли в валовом внутреннем продукте превысила 6 процентов.Отмечается также, что в последние годы были достигнуты небывалые результаты в возведении современного жилья для населения. Так, за семь с половиной лет сдано в эксплуатацию порядка 10 тысяч домов, состоящих из 412 тысяч квартир, общей площадью 26 миллионов квадратных метров.В продолжение этого в нынешнем году на 52 территориях возводятся массивы "Новый Узбекистан". Высокими темпами идет работа также на таких мегаобъектах, как "Новый Ташкент" и Олимпийский городок. В этом важном секторе промышленности активно применяются "зеленые" стандарты, новые энергосберегающие технологии, принципы "умный город", "умный дом". Впервые составлен национальный классификатор ресурсов, отражающий базу и критерии высококвалифицированных кадров, качественных материалов, машин и механизмов, внедрена система сертификации специалистов, создан Институт по развитию компетенций."Безусловно, мы и впредь будем уделять приоритетное внимание вопросам стимулирования самоотверженного труда представителей отрасли, улучшению условий труда и жизни", - подчеркивается в поздравлении.

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