Почетная профессия: президент Узбекистана поздравил строителей с праздником
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев. Архивное фото
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В Узбекистане за семь с половиной лет сдано в эксплуатацию порядка 10 тысяч домов, состоящих из 412 тысяч квартир, общей площадью 26 миллионов квадратных метров.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. "Искренне, от всего сердца поздравляю всех вас, кто посвятил жизнь одной из самых почетных профессий в мире – строительству – с замечательным профессиональным праздником и выражаю вам глубокое уважение и самые добрые пожелания", - говорится в поздравлении главы государства.
"Сегодня мы вместе с нашим многонациональным народом строим Новый Узбекистан и, говоря о важнейших преобразованиях, конечно, особо отмечаем охватившее все наши регионы масштабные работы по строительству и благоустройству", - отмечается в поздравлении.
Как известно, в настоящее время строительство стало одним из драйверов экономики страны. Его объемы в первой половине этого года выросли более чем на 10 процентов по сравнению с тем же периодом 2023 года и составили около 80 триллионов сумов, доля отрасли в валовом внутреннем продукте превысила 6 процентов.
"В прошлом году в рамках Инвестиционной программы были осуществлены строительство и реконструкция на 2 526 социальных и инфраструктурных объектах, на основе системы "Инициативный бюджет" свыше чем на 4 тысячах объектах в махаллях выполнено строительство и благоустройство на 4,5 триллиона сумов", - говорится в поздравлении.
Отмечается также, что в последние годы были достигнуты небывалые результаты в возведении современного жилья для населения. Так, за семь с половиной лет сдано в эксплуатацию порядка 10 тысяч домов, состоящих из 412 тысяч квартир, общей площадью 26 миллионов квадратных метров.
Строитель на стройке
© Sputnik / Артур Лебедев/
В продолжение этого в нынешнем году на 52 территориях возводятся массивы "Новый Узбекистан". Высокими темпами идет работа также на таких мегаобъектах, как "Новый Ташкент" и Олимпийский городок. В этом важном секторе промышленности активно применяются "зеленые" стандарты, новые энергосберегающие технологии, принципы "умный город", "умный дом".
Впервые составлен национальный классификатор ресурсов, отражающий базу и критерии высококвалифицированных кадров, качественных материалов, машин и механизмов, внедрена система сертификации специалистов, создан Институт по развитию компетенций.
"Безусловно, мы и впредь будем уделять приоритетное внимание вопросам стимулирования самоотверженного труда представителей отрасли, улучшению условий труда и жизни", - подчеркивается в поздравлении.
"Еще раз поздравляю вас, мои дорогие, с профессиональным праздником, желаю всем вам здоровья, сил и энергии, мира и благополучия вашим семьям. Пусть множатся ваши благородные дела, преображается и крепнет наша любимая Родина!", - резюмировал в своем поздравлении президент.