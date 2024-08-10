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https://uz.sputniknews.ru/20240810/proyekt-strana-yeaes-zavershayuschiy-stadiya-45123719.html
Один из самых масштабных проектов стран ЕАЭС находится на завершающей стадии
Один из самых масштабных проектов стран ЕАЭС находится на завершающей стадии
Sputnik Узбекистан
Речь идет о создании единого пространства с обязательными требованиями по безопасности продукции
2024-08-10T13:32+0500
2024-08-10T13:33+0500
еаэс
безопасность
продукция
проект
рынок
потребители
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Создание единого пространства с обязательными требованиями по безопасности продукции - один из самых масштабных проектов стран ЕАЭС и сегодня он находится на завершающей стадии, сообщается в Telegram-канале Евразийской экономической комиссии. Помимо законодательной базы, его обеспечивает и взаимодействие органов госконтроля стран "пятерки". Так, вместе они оперативно реагируют на возникающие эпидемиологические угрозы, тот же COVID-19.Все это нужно и для того, чтобы реализовать политику ЕАЭС по защите прав потребителей на едином рынке товаров и услуг стран "пятерки". В этом суть социальной составляющей интеграционной экономической повестки.
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проект еаэс требования безопасность продукция
проект еаэс требования безопасность продукция

Один из самых масштабных проектов стран ЕАЭС находится на завершающей стадии

13:32 10.08.2024 (обновлено: 13:33 10.08.2024)
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкОдин из самых масштабных проектов стран ЕАЭС находится на завершающей стадии
Один из самых масштабных проектов стран ЕАЭС находится на завершающей стадии - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
/
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Речь идет о создании единого пространства с обязательными требованиями по безопасности продукции.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Создание единого пространства с обязательными требованиями по безопасности продукции - один из самых масштабных проектов стран ЕАЭС и сегодня он находится на завершающей стадии, сообщается в Telegram-канале Евразийской экономической комиссии.
Помимо законодательной базы, его обеспечивает и взаимодействие органов госконтроля стран "пятерки". Так, вместе они оперативно реагируют на возникающие эпидемиологические угрозы, тот же COVID-19.
"Вы можете быть уверены в качестве и безопасности продукции, которая реализуется на территории пяти стран. Эта уверенность базируется на системе, которая сложилась сегодня в части контроля и надзора за продукцией, предлагаемой нам, потребителям. Конечно это и те правила, требования, которые предъявляются и к производителям наших стран, и к тем товарам, которые привозятся из-за рубежа", - рассказала директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Наталья Жукова.
Все это нужно и для того, чтобы реализовать политику ЕАЭС по защите прав потребителей на едином рынке товаров и услуг стран "пятерки". В этом суть социальной составляющей интеграционной экономической повестки.
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