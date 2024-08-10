https://uz.sputniknews.ru/20240810/proyekt-strana-yeaes-zavershayuschiy-stadiya-45123719.html

Один из самых масштабных проектов стран ЕАЭС находится на завершающей стадии

Один из самых масштабных проектов стран ЕАЭС находится на завершающей стадии

Sputnik Узбекистан

Речь идет о создании единого пространства с обязательными требованиями по безопасности продукции

2024-08-10T13:32+0500

2024-08-10T13:32+0500

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еаэс

безопасность

продукция

проект

рынок

потребители

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Создание единого пространства с обязательными требованиями по безопасности продукции - один из самых масштабных проектов стран ЕАЭС и сегодня он находится на завершающей стадии, сообщается в Telegram-канале Евразийской экономической комиссии. Помимо законодательной базы, его обеспечивает и взаимодействие органов госконтроля стран "пятерки". Так, вместе они оперативно реагируют на возникающие эпидемиологические угрозы, тот же COVID-19.Все это нужно и для того, чтобы реализовать политику ЕАЭС по защите прав потребителей на едином рынке товаров и услуг стран "пятерки". В этом суть социальной составляющей интеграционной экономической повестки.

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