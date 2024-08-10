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https://uz.sputniknews.ru/20240810/putin-soboleznovaniya-prezident-braziliya-krusheniye-samolet-45123966.html
Путин направил соболезнования президенту Бразилии в связи с крушением самолета
Путин направил соболезнования президенту Бразилии в связи с крушением самолета
Sputnik Узбекистан
Самолет упал в районе города Виньеду. Все люди на борту погибли
2024-08-10T14:19+0500
2024-08-10T14:19+0500
бразилия
авиакатастрофа
самолет
крушение самолета
погибшие
пассажиры
владимир путин
соболезнования
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве, сообщает РИА Новости. Самолет ATR-72 авиакомпании Voepass вылетел из Каскавела (штат Парана) в направлении Гуарульюс (Сан-Паулу) с 57 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту. Он упал в районе города Виньеду. Все люди на борту погибли. Причины падения самолета неизвестны.
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путин президент соболезнования бразилия авиакатастрофа пассажирский самолет погибшие
путин президент соболезнования бразилия авиакатастрофа пассажирский самолет погибшие

Путин направил соболезнования президенту Бразилии в связи с крушением самолета

14:19 10.08.2024
© СоцсетиПадение самолета в Бразилии
Падение самолета в Бразилии - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2024
© Соцсети
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Самолет упал в районе города Виньеду. Все люди на борту погибли.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве, сообщает РИА Новости.
"Уважаемый господин Президент, примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета в штате Сан-Паулу. Разделяем скорбь дружественного народа Бразилии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в этой авиакатастрофе", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Самолет ATR-72 авиакомпании Voepass вылетел из Каскавела (штат Парана) в направлении Гуарульюс (Сан-Паулу) с 57 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту. Он упал в районе города Виньеду. Все люди на борту погибли.
Причины падения самолета неизвестны.
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