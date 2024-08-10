https://uz.sputniknews.ru/20240810/putin-soboleznovaniya-prezident-braziliya-krusheniye-samolet-45123966.html

Путин направил соболезнования президенту Бразилии в связи с крушением самолета

Путин направил соболезнования президенту Бразилии в связи с крушением самолета

Sputnik Узбекистан

Самолет упал в районе города Виньеду. Все люди на борту погибли

2024-08-10T14:19+0500

2024-08-10T14:19+0500

2024-08-10T14:19+0500

бразилия

авиакатастрофа

самолет

крушение самолета

погибшие

пассажиры

владимир путин

соболезнования

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве, сообщает РИА Новости. Самолет ATR-72 авиакомпании Voepass вылетел из Каскавела (штат Парана) в направлении Гуарульюс (Сан-Паулу) с 57 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту. Он упал в районе города Виньеду. Все люди на борту погибли. Причины падения самолета неизвестны.

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путин президент соболезнования бразилия авиакатастрофа пассажирский самолет погибшие