Путин направил соболезнования президенту Бразилии в связи с крушением самолета
© СоцсетиПадение самолета в Бразилии
© Соцсети
Подписаться
Самолет упал в районе города Виньеду. Все люди на борту погибли.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве, сообщает РИА Новости.
"Уважаемый господин Президент, примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета в штате Сан-Паулу. Разделяем скорбь дружественного народа Бразилии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в этой авиакатастрофе", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Самолет ATR-72 авиакомпании Voepass вылетел из Каскавела (штат Парана) в направлении Гуарульюс (Сан-Паулу) с 57 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту. Он упал в районе города Виньеду. Все люди на борту погибли.
Причины падения самолета неизвестны.