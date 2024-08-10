https://uz.sputniknews.ru/20240810/shaxrisabz-mejdunarodnyy-molodej-slet-ekologiya-turizm-45125326.html

В Шахрисабзе стартовал Международный молодежный слет по экологии и туризму

В Шахрисабзе стартовал Международный молодежный слет по экологии и туризму

Sputnik Узбекистан

По итогам мероприятия самых активных наградят дипломами и сувенирами

2024-08-10T17:16+0500

2024-08-10T17:16+0500

2024-08-10T17:19+0500

узбекистан

молодежь

шахрисабз

кашкадарьинская область

экология

туризм

общество

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В городе Шахрисабзе Кашкадарьинской области открылся III Международный слет по экологии и туризму "Молодежь – строители будущего", сообщает Минэкологии РУз.В церемонии открытия, состоявшейся в древнем архитектурном комплексе Акарай, приняли участие заместитель министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Искандар Кутбиддинов и хоким Кашкадарьинской области Муроджон Азимов.В ходе мероприятия были награждены за эффективную деятельность члены движения "Юные экологи" и избранные в прошлом году "Молодые послы туризма". На нынешнем слете будут выбраны новые послы.В слете принимают участие более 1 000 молодых людей со всех регионов страны. До 13 августа пройдут образовательные семинары, интеллектуальные игры, конкурсы "Лучший экологический проект", "Лучший туристический проект" и "Знаете ли вы экозаконы" с участием специалистов в области экологии и туризма, проекты "Эко-туризм-квест", "Звездные гости" и "День рождения", выставка молодых дизайнеров, показ фильмов в формате "Open air", плоггинг-акция "За мир без мусора", "Спартакиада молодежи" и многие другие мероприятия.

узбекистан

шахрисабз

кашкадарьинская область

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