В Шахрисабзе стартовал Международный молодежный слет по экологии и туризму
17:16 10.08.2024 (обновлено: 17:19 10.08.2024)
© Министерство экологииВ Шахрисабзе стартовал ежегодный Международный молодежный слёт по экологии и туризму
© Министерство экологии
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По итогам мероприятия самых активных наградят дипломами и сувенирами.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В городе Шахрисабзе Кашкадарьинской области открылся III Международный слет по экологии и туризму "Молодежь – строители будущего", сообщает Минэкологии РУз.
© Министерство экологииВ Шахрисабзе стартовал ежегодный Международный молодежный слёт по экологии и туризму
В Шахрисабзе стартовал ежегодный Международный молодежный слёт по экологии и туризму
© Министерство экологии
В церемонии открытия, состоявшейся в древнем архитектурном комплексе Акарай, приняли участие заместитель министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Искандар Кутбиддинов и хоким Кашкадарьинской области Муроджон Азимов.
“Сегодняшний слет также служит раскрытию талантов и потенциала молодежи, открытию новых идей и объединению молодежи для развития сфер экологии и туризма", - сказал Искандар Кутбиддинов.
В ходе мероприятия были награждены за эффективную деятельность члены движения "Юные экологи" и избранные в прошлом году "Молодые послы туризма". На нынешнем слете будут выбраны новые послы.
В слете принимают участие более 1 000 молодых людей со всех регионов страны.
© Министерство экологииВ Шахрисабзе стартовал ежегодный Международный молодежный слёт по экологии и туризму
В Шахрисабзе стартовал ежегодный Международный молодежный слёт по экологии и туризму
© Министерство экологии
© Министерство экологииВ Шахрисабзе стартовал ежегодный Международный молодежный слёт по экологии и туризму
В Шахрисабзе стартовал ежегодный Международный молодежный слёт по экологии и туризму
© Министерство экологии
До 13 августа пройдут образовательные семинары, интеллектуальные игры, конкурсы "Лучший экологический проект", "Лучший туристический проект" и "Знаете ли вы экозаконы" с участием специалистов в области экологии и туризма, проекты "Эко-туризм-квест", "Звездные гости" и "День рождения", выставка молодых дизайнеров, показ фильмов в формате "Open air", плоггинг-акция "За мир без мусора", "Спартакиада молодежи" и многие другие мероприятия.