https://uz.sputniknews.ru/20240810/uzbekistan-izbiratelnyy-okrug-vybory-zakpalata-oliy-majlis-45124620.html

В Узбекистане создали избирательные округа по выборам в Закпалату Олий Мажлиса

В Узбекистане создали избирательные округа по выборам в Закпалату Олий Мажлиса

Sputnik Узбекистан

Также ЦИК принято решение о создании трех экспертных групп по проверке правильности составления подписных листов

2024-08-10T16:08+0500

2024-08-10T16:08+0500

2024-08-10T16:08+0500

узбекистан

выборы

парламентские выборы

цик узбекистана

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В Узбекистане создали 75 одномандатных избирательных округов по проведению выборов депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса, сообщает ЦИК страны.Такое решение приняли на прошедшем заседании Центральной избирательной комиссии по рассмотрению организационных вопросов по подготовке к выборам в Законодательную палату Олий Мажлиса РУз, областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов и их проведению.Также рассмотрен вопрос повестки дня о создании экспертных групп по проверке правильности составления подписных листов, представленных политическими партиями.Согласно статье 39 Избирательного кодекса, определено, что Центральная избирательная комиссия может создать экспертную группу по проверке правильности составления подписных листов, и в состав экспертной группы могут быть привлечены специалисты органов внутренних дел и юстиции, а также представители институтов гражданского общества.В соответствии с этим, ЦИК принято решение о создании трех экспертных групп по проверке правильности составления подписных листов.

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