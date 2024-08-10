https://uz.sputniknews.ru/20240810/uzbekistan-izbiratelnyy-okrug-vybory-zakpalata-oliy-majlis-45124620.html
В Узбекистане создали избирательные округа по выборам в Закпалату Олий Мажлиса
В Узбекистане создали избирательные округа по выборам в Закпалату Олий Мажлиса
Sputnik Узбекистан
Также ЦИК принято решение о создании трех экспертных групп по проверке правильности составления подписных листов
2024-08-10T16:08+0500
2024-08-10T16:08+0500
2024-08-10T16:08+0500
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В Узбекистане создали 75 одномандатных избирательных округов по проведению выборов депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса, сообщает ЦИК страны.Такое решение приняли на прошедшем заседании Центральной избирательной комиссии по рассмотрению организационных вопросов по подготовке к выборам в Законодательную палату Олий Мажлиса РУз, областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов и их проведению.Также рассмотрен вопрос повестки дня о создании экспертных групп по проверке правильности составления подписных листов, представленных политическими партиями.Согласно статье 39 Избирательного кодекса, определено, что Центральная избирательная комиссия может создать экспертную группу по проверке правильности составления подписных листов, и в состав экспертной группы могут быть привлечены специалисты органов внутренних дел и юстиции, а также представители институтов гражданского общества.В соответствии с этим, ЦИК принято решение о создании трех экспертных групп по проверке правильности составления подписных листов.
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избирательный округ парламент выборы узбекистан цик эксперт группа подписной лист
избирательный округ парламент выборы узбекистан цик эксперт группа подписной лист
В Узбекистане создали избирательные округа по выборам в Закпалату Олий Мажлиса
Также ЦИК принято решение о создании трех экспертных групп по проверке правильности составления подписных листов.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik
. В Узбекистане создали 75 одномандатных избирательных округов по проведению выборов депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса, сообщает ЦИК
страны.
Такое решение приняли на прошедшем заседании Центральной избирательной комиссии по рассмотрению организационных вопросов по подготовке к выборам в Законодательную палату Олий Мажлиса РУз, областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов и их проведению.
"Одномандатные избирательные округа созданы в пределах каждой административно-территориальной единицы в зависимости от количества избирателей в них. Представления Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, Кенгашей народных депутатов областей и города Ташкента и решения Центральной избирательной комиссии об образовании избирательных округов приняты через информационную систему "E-Saylov"", - говорится в сообщении.
Также рассмотрен вопрос повестки дня о создании экспертных групп по проверке правильности составления подписных листов, представленных политическими партиями.
Согласно статье 39 Избирательного кодекса, определено, что Центральная избирательная комиссия может создать экспертную группу по проверке правильности составления подписных листов, и в состав экспертной группы могут быть привлечены специалисты органов внутренних дел и юстиции, а также представители институтов гражданского общества.
В соответствии с этим, ЦИК принято решение о создании трех экспертных групп по проверке правильности составления подписных листов.