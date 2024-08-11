https://uz.sputniknews.ru/20240811/uzbekistan-vengriya-borba-s-zasuxoy-45132903.html
Как Узбекистан и Венгрия планируют вместе бороться с засухой
Как Узбекистан и Венгрия планируют вместе бороться с засухой
Sputnik Узбекистан
В Будапеште обсудили вопросы узбекско-венгерского сотрудничества с руководством Института по предотвращению засухи.
2024-08-11T13:33+0500
2024-08-11T13:33+0500
2024-08-11T13:34+0500
узбекистан
венгрия
экология
засуха
опустынивание
климат
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Посол Узбекистана Ойбек Шахавдинов встретился с директором Института по предотвращению засухи при Организации тюркских государств (ОТГ), начальником международного управления Венгерского агентства по продвижению экспорта Ласло Орлошем, передает ИА "Дунё".В ходе встречи участники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области предотвращения и смягчения последствий засухи, обмена опытом и технологий, а также укрепления взаимодействия в данном направлении.Стороны отметили важность совместных усилий по борьбе с вызовами, которые несет глобальное изменение климата, особенно для таких стран, как Узбекистан, где проблема засухи и опустынивания остается актуальной.Ласло Орлош выразил готовность Института поддерживать инициативы Ташкента на данном направлении и подчеркнул значимость сотрудничества с профильными министерствами и ведомствами, а также научно-исследовательскими учреждениями и организациями Узбекистана.По итогам встречи достигнута договоренность об организации визита делегации Института в Узбекистан для обсуждения подготовки совместных проектов и проведения ряда научных мероприятий, направленных на углубление взаимного сотрудничества.
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узбекистан засуха климат экология опустынивание
узбекистан засуха климат экология опустынивание
Как Узбекистан и Венгрия планируют вместе бороться с засухой
13:33 11.08.2024 (обновлено: 13:34 11.08.2024)
В Будапеште обсудили вопросы узбекско-венгерского сотрудничества с руководством Института по предотвращению засухи.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Посол Узбекистана Ойбек Шахавдинов встретился с директором Института по предотвращению засухи при Организации тюркских государств (ОТГ), начальником международного управления Венгерского агентства по продвижению экспорта Ласло Орлошем, передает ИА "Дунё".
В ходе встречи участники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области предотвращения и смягчения последствий засухи, обмена опытом и технологий, а также укрепления взаимодействия в данном направлении.
Стороны отметили важность совместных усилий по борьбе с вызовами, которые несет глобальное изменение климата, особенно для таких стран, как Узбекистан, где проблема засухи и опустынивания остается актуальной.
“Были рассмотрены перспективы участия узбекской стороной в программах и проектах, реализуемых Институтом по предотвращению засухи, а также возможные инициативы по развитию региональных сетей мониторинга и раннего предупреждения засух“,– говорится в сообщении.
Ласло Орлош выразил готовность Института поддерживать инициативы Ташкента на данном направлении и подчеркнул значимость сотрудничества с профильными министерствами и ведомствами, а также научно-исследовательскими учреждениями и организациями Узбекистана.
По итогам встречи достигнута договоренность об организации визита делегации Института в Узбекистан для обсуждения подготовки совместных проектов и проведения ряда научных мероприятий, направленных на углубление взаимного сотрудничества.
“Прошедшая встреча подтвердила стремление сторон к активному взаимодействию и развитию партнерских отношений в решении общих экологических задач“, – добавили в Агентстве.