https://uz.sputniknews.ru/20240811/uzbekistan-vengriya-borba-s-zasuxoy-45132903.html

Как Узбекистан и Венгрия планируют вместе бороться с засухой

Как Узбекистан и Венгрия планируют вместе бороться с засухой

Sputnik Узбекистан

В Будапеште обсудили вопросы узбекско-венгерского сотрудничества с руководством Института по предотвращению засухи.

2024-08-11T13:33+0500

2024-08-11T13:33+0500

2024-08-11T13:34+0500

узбекистан

венгрия

экология

засуха

опустынивание

климат

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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Посол Узбекистана Ойбек Шахавдинов встретился с директором Института по предотвращению засухи при Организации тюркских государств (ОТГ), начальником международного управления Венгерского агентства по продвижению экспорта Ласло Орлошем, передает ИА "Дунё".В ходе встречи участники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области предотвращения и смягчения последствий засухи, обмена опытом и технологий, а также укрепления взаимодействия в данном направлении.Стороны отметили важность совместных усилий по борьбе с вызовами, которые несет глобальное изменение климата, особенно для таких стран, как Узбекистан, где проблема засухи и опустынивания остается актуальной.Ласло Орлош выразил готовность Института поддерживать инициативы Ташкента на данном направлении и подчеркнул значимость сотрудничества с профильными министерствами и ведомствами, а также научно-исследовательскими учреждениями и организациями Узбекистана.По итогам встречи достигнута договоренность об организации визита делегации Института в Узбекистан для обсуждения подготовки совместных проектов и проведения ряда научных мероприятий, направленных на углубление взаимного сотрудничества.

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