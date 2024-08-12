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https://uz.sputniknews.ru/20240812/eaeu-promproizvodstvo-rost-45139731.html
Насколько выросло промпроизводство в ЕАЭС
Насколько выросло промпроизводство в ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Объем промышленного производства увеличился во всех странах интеграционного объединения
2024-08-12T11:00+0500
2024-08-12T11:00+0500
еаэс
экономика
промышленность
производство
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Промпроизводство в Евразийском экономическом союзе в первом полугодии 2024-го выросло на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба ЕЭК.Объем промпроизводства увеличился во всех странах ЕАЭС:Объем производства в ЕАЭС в целом в обрабатывающей промышленности увеличился на 7,9%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании — на 4,2%, в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов — на 4,4%. Вместе с тем, в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров он снизился на 0,2%, добавили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.
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еаэс промышленное производство рост
еаэс промышленное производство рост

Насколько выросло промпроизводство в ЕАЭС

11:00 12.08.2024
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПроизводство полиэтиленовых труб в Свердловской области.
Производство полиэтиленовых труб в Свердловской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2024
© Sputnik / Павел Лисицын
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Объем промышленного производства увеличился во всех странах интеграционного объединения.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Промпроизводство в Евразийском экономическом союзе в первом полугодии 2024-го выросло на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба ЕЭК.
"Промышленное производство в Евразийском экономическом союзе в январе - июне 2024 года выросло на 4,4% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года", — говорится в сообщении.
Объем промпроизводства увеличился во всех странах ЕАЭС:
в Армении – на 18,2%;
в Беларуси – на 7,1%;
в России – на 4,4%;
в Казахстане – на 2,8%;
в Кыргызстане – на 1%.
Объем производства в ЕАЭС в целом в обрабатывающей промышленности увеличился на 7,9%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании — на 4,2%, в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов — на 4,4%. Вместе с тем, в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров он снизился на 0,2%, добавили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.
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