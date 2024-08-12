https://uz.sputniknews.ru/20240812/eaeu-promproizvodstvo-rost-45139731.html

Насколько выросло промпроизводство в ЕАЭС

Насколько выросло промпроизводство в ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Объем промышленного производства увеличился во всех странах интеграционного объединения

2024-08-12T11:00+0500

2024-08-12T11:00+0500

2024-08-12T11:00+0500

еаэс

экономика

промышленность

производство

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Промпроизводство в Евразийском экономическом союзе в первом полугодии 2024-го выросло на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба ЕЭК.Объем промпроизводства увеличился во всех странах ЕАЭС:Объем производства в ЕАЭС в целом в обрабатывающей промышленности увеличился на 7,9%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании — на 4,2%, в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов — на 4,4%. Вместе с тем, в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров он снизился на 0,2%, добавили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

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