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https://uz.sputniknews.ru/20240812/festival-dyni-xiva-foto-45150642.html
Фестиваль дыни в Хиве — самые яркие и вкусные фото
Фестиваль дыни в Хиве — самые яркие и вкусные фото
Sputnik Узбекистан
На традиционном фестивале дыни в Хорезмской области представили около 125 сортов дынь
2024-08-12T17:15+0500
2024-08-12T17:48+0500
фотолента
хорезмская область
хива
фестиваль
дыня
общество
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. С 9 по 11 августа этого года на территории Государственного музейного заповедника Ичан-кала в Хиве проходил традиционный фестиваль дыни. Его участники представили в 60 павильонах около 125 сортов местных дынь, таких как "Гурвак", "Киличбой бешак", "Карикиз", "Туя ковун", "Ола замча", "Хорезм ок новвоти", "Кук гулоби", "Борикалла".За три дня фестиваля Хорезмскую область посетили более 30 тыс. иностранных и около 400 тыс. местных туристов.
хорезмская область
хива
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хива фестиваль дыни хорезмская область
хива фестиваль дыни хорезмская область

Фестиваль дыни в Хиве — самые яркие и вкусные фото

17:15 12.08.2024 (обновлено: 17:48 12.08.2024)
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На традиционном фестивале дыни в Хорезмской области представили около 125 сортов дынь.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. С 9 по 11 августа этого года на территории Государственного музейного заповедника Ичан-кала в Хиве проходил традиционный фестиваль дыни.
Его участники представили в 60 павильонах около 125 сортов местных дынь, таких как "Гурвак", "Киличбой бешак", "Карикиз", "Туя ковун", "Ола замча", "Хорезм ок новвоти", "Кук гулоби", "Борикалла".
За три дня фестиваля Хорезмскую область посетили более 30 тыс. иностранных и около 400 тыс. местных туристов.
© Sputnik / Авенир ДебердеевФестиваль "Ковун сайли"
Фестиваль Ковун сайли - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
© Sputnik / Авенир ДебердеевФестиваль "Ковун сайли"
Фестиваль Ковун сайли - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
© Sputnik / Авенир ДебердеевФестиваль "Ковун сайли"
Фестиваль Ковун сайли - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
© Sputnik / Sputnik / Авенир ДебердеевФестиваль "Ковун сайли"
Фестиваль Ковун сайли - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
© Sputnik / Авенир ДебердеевФестиваль "Ковун сайли"
Фестиваль Ковун сайли - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
© Sputnik / Авенир ДебердеевФестиваль "Ковун сайли"
Фестиваль Ковун сайли - Sputnik Узбекистан
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Фестиваль "Ковун сайли"
© Sputnik / Авенир ДебердеевФестиваль "Ковун сайли"
Фестиваль Ковун сайли - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
© Sputnik / Авенир ДебердеевФестиваль "Ковун сайли"
Фестиваль Ковун сайли - Sputnik Узбекистан
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Фестиваль "Ковун сайли"
© Sputnik / Авенир ДебердеевФестиваль "Ковун сайли"
Фестиваль Ковун сайли - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Фестиваль "Ковун сайли"

Фестиваль &quot;Ковун сайли&quot; - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Авенир Дебердеев

Фестиваль "Ковун сайли"

© Sputnik / Авенир ДебердеевФестиваль "Ковун сайли"
Фестиваль Ковун сайли - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
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