Фестиваль дыни в Хиве — самые яркие и вкусные фото
17:15 12.08.2024 (обновлено: 17:48 12.08.2024)
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На традиционном фестивале дыни в Хорезмской области представили около 125 сортов дынь.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. С 9 по 11 августа этого года на территории Государственного музейного заповедника Ичан-кала в Хиве проходил традиционный фестиваль дыни.
Его участники представили в 60 павильонах около 125 сортов местных дынь, таких как "Гурвак", "Киличбой бешак", "Карикиз", "Туя ковун", "Ола замча", "Хорезм ок новвоти", "Кук гулоби", "Борикалла".
За три дня фестиваля Хорезмскую область посетили более 30 тыс. иностранных и около 400 тыс. местных туристов.
© Sputnik / Авенир ДебердеевФестиваль "Ковун сайли"
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
© Sputnik / Авенир ДебердеевФестиваль "Ковун сайли"
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
© Sputnik / Авенир ДебердеевФестиваль "Ковун сайли"
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
© Sputnik / Sputnik / Авенир ДебердеевФестиваль "Ковун сайли"
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© Sputnik / Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
© Sputnik / Авенир ДебердеевФестиваль "Ковун сайли"
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
© Sputnik / Авенир ДебердеевФестиваль "Ковун сайли"
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
© Sputnik / Авенир ДебердеевФестиваль "Ковун сайли"
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
© Sputnik / Авенир ДебердеевФестиваль "Ковун сайли"
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
© Sputnik / Авенир ДебердеевФестиваль "Ковун сайли"
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
© Sputnik / Авенир ДебердеевФестиваль "Ковун сайли"
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"