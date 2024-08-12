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Фестиваль дыни в Хиве — самые яркие и вкусные фото

Фестиваль дыни в Хиве — самые яркие и вкусные фото

Sputnik Узбекистан

На традиционном фестивале дыни в Хорезмской области представили около 125 сортов дынь

2024-08-12T17:15+0500

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фотолента

хорезмская область

хива

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дыня

общество

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. С 9 по 11 августа этого года на территории Государственного музейного заповедника Ичан-кала в Хиве проходил традиционный фестиваль дыни. Его участники представили в 60 павильонах около 125 сортов местных дынь, таких как "Гурвак", "Киличбой бешак", "Карикиз", "Туя ковун", "Ола замча", "Хорезм ок новвоти", "Кук гулоби", "Борикалла".За три дня фестиваля Хорезмскую область посетили более 30 тыс. иностранных и около 400 тыс. местных туристов.

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