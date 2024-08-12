https://uz.sputniknews.ru/20240812/komandir-spetsnaza-axmat-poteri-vsu-45141255.html

Командир спецназа "Ахмат" рассказал о потерях ВСУ на Суджанском направлении за сутки

Командир спецназа "Ахмат" рассказал о потерях ВСУ на Суджанском направлении за сутки

Sputnik Узбекистан

По словам Алаудинова, противник еще не нес таких суточных потерь за все время специальной военной операции. 12.08.2024, Sputnik Узбекистан

2024-08-12T12:01+0500

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2024-08-12T12:01+0500

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Украинская армия за последние сутки в Мартыновке и на Суджанском направлении в Курской области потеряла уничтоженными 34 единицы техники и большое количество военных, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.Ранее Алаудинов рассказал, что находится в Курской области, как и один из отрядов спецназа "Ахмат".Он подчеркнул, что "такого количества уничтоженного противника в день" не было ни разу за все время СВО.Напомним, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в прошлую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он, подчеркнув, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, подчеркнул, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим контртеррористической операции.

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