https://uz.sputniknews.ru/20240812/putin-forum-armiya-2024-obrascheniye-45145803.html
Путин: Мы готовы работать вместе в целях создания равной, неделимой безопасности
Путин: Мы готовы работать вместе в целях создания равной, неделимой безопасности
Sputnik Узбекистан
Глава РФ выступил с приветственным видеообращением к участникам форума "Армия-2024".
2024-08-12T16:10+0500
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Мы готовы работать вместе в целях создания равной, неделимой безопасности, заявил президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей Международного военно-технического форума "Армия-2024".Видеообращение главы РФ размещено на сайте Кремля.Российский лидер напомнил, что этот крупнейший, представительный форум проходит уже в десятый раз и неизменно привлекает особое, повышенное внимание специалистов, экспертов, средств массовой информации из разных стран мира.И этом году десятки государств направили на форум делегации высокого уровня, руководителей национальных оборонных ведомств. Заявлено участие свыше 120 иностранных компаний.Глава РФ указал, что столь широкий, действительно международный охват, взаимная открытость к диалогу, насыщенная деловая программа – в лучших традициях этого форума.Он отметил, что на форуме "Армия" развернули масштабную презентацию передовых, во многом уникальных достижений российской оборонной промышленности, там представлены более 240 только экспортных образцов вооружения, военной и спецтехники.Путин также подчеркнул эффективность российских ноу-хау на поле боя.Он также акцентировал внимание на том, что работа оборонно-промышленного комплекса получает весомую поддержку со стороны малого бизнеса, общественных и патриотических организаций, волонтерского движения и граждан России.Среди приоритетных направлений такой совместной работы Путин назвал современные элементы экипировки, средства связи, защиты и радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и технологии искусственного интеллекта.Он отметил интенсивную, предметную программу форума "Армия-2024", а также выразил уверенность, что по его итогам будут упрочены и установлены новые перспективные связи, заключены обоюдовыгодные контракты между Минобороны и предприятиями оборонно-промышленного комплекса РФ.На открытии Международного военно-технического форума "Армия-2024" выступил также министр обороны РФ Андрей Белоусов.Он отметил, что данное мероприятие проходит в период проведения СВО, которая является вооруженным противостоянием России и коллективного Запада во главе с США.Он подчеркнул, что вооруженное противостояние "вызвано желанием США и их союзников сохранить свое доминирование, не допустить построения нового многополярного и равноправного миропорядка". И в этом смысле данное противостояние затрагивает интересы каждого государства.Вместе с тем, Белоусов назвал четыре условия успеха в вооруженном противостоянии с Западом:Только такой комплексный подход дает полноценное преимущество перед противником, резюмировал Белоусов.Глава российского военного ведомства также прокомментировал программу форума "Армия-2024", который, по его словам, сфокусирован на обсуждении опыта спецоперации.Он отметил, что на форуме представлена продукция военного назначения более тысячи российских предприятий, в том числе инициативные проекты. Зарубежные гости смогут ознакомиться с новейшим и перспективным вооружением, заключить взаимовыгодные контракты в целях укрепления национальных вооруженных сил.Он добавил, что впервые на выставке можно увидеть разработки "народного ОПК".В Минобороны отметили, что в дальнейшем предусматривается работа экспозиции на постоянной основе с возможностью проведения апробаций и демонстрации в действии этих разработок.Для справки: Международный военно-технический форум "Армия" – выставочное мероприятие, организуемое министерством обороны РФ для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.Впервые он состоялся в 2015 году. Для выставочного мероприятия в подмосковной Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тыс. гектаров.В 2024-м форум проходит с 12 по 14 августа в обновленном формате.В новом облике целевая аудитория форума "Армия-2024" — специалисты Минобороны РФ, руководители и генеральные конструкторы предприятий и организаций оборонной промышленности, а также военные делегации иностранных государств, официально приглашенные российским военным ведомством.
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форум армия выступления экспозиция деловая программа
форум армия выступления экспозиция деловая программа
Путин: Мы готовы работать вместе в целях создания равной, неделимой безопасности
16:10 12.08.2024 (обновлено: 17:41 12.08.2024)
Глава РФ выступил с приветственным видеообращением к участникам форума "Армия-2024".
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik
. Мы готовы работать вместе в целях создания равной, неделимой безопасности, заявил
президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей Международного военно-технического форума "Армия-2024".
Видеообращение главы РФ размещено на сайте Кремля.
Российский лидер напомнил, что этот крупнейший, представительный форум проходит уже в десятый раз и неизменно привлекает особое, повышенное внимание специалистов, экспертов, средств массовой информации из разных стран мира.
И этом году десятки государств направили на форум делегации высокого уровня, руководителей национальных оборонных ведомств. Заявлено участие свыше 120 иностранных компаний.
Глава РФ указал, что столь широкий, действительно международный охват, взаимная открытость к диалогу, насыщенная деловая программа – в лучших традициях этого форума.
"Мы ценим и поддерживаем такой интерес, дорожим нашими партнерскими связями и готовы их развивать, работать вместе в целях создания равной, неделимой безопасности, построения нового, более справедливого, многополярного мира", — сказал Путин.
Он отметил, что на форуме "Армия" развернули масштабную презентацию передовых, во многом уникальных достижений российской оборонной промышленности, там представлены более 240 только экспортных образцов вооружения, военной и спецтехники.
Путин также подчеркнул эффективность российских ноу-хау на поле боя.
"Многие отечественные ноу-хау, не имеющие аналогов инновационные решения уже доказали свою эффективность на поле боя. Причем их главные, базовые характеристики постоянно совершенствуются, улучшаются. Работа конструкторов, инженеров, ученых, трудовых коллективов оборонных заводов активно продолжается с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции", — сказал глава РФ.
Он также акцентировал внимание на том, что работа оборонно-промышленного комплекса получает весомую поддержку со стороны малого бизнеса, общественных и патриотических организаций, волонтерского движения и граждан России.
Среди приоритетных направлений такой совместной работы Путин назвал современные элементы экипировки, средства связи, защиты и радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и технологии искусственного интеллекта.
Он отметил интенсивную, предметную программу форума "Армия-2024", а также выразил уверенность, что по его итогам будут упрочены и установлены новые перспективные связи, заключены обоюдовыгодные контракты между Минобороны и предприятиями оборонно-промышленного комплекса РФ.
"А взаимодействие наших близких, дружественных стран в области обеспечения безопасности и защиты национальных интересов будет еще более эффективным", — подчеркнул Владимир Путин.
На открытии Международного военно-технического форума "Армия-2024" выступил
также министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Он отметил, что данное мероприятие проходит в период проведения СВО, которая является вооруженным противостоянием России и коллективного Запада во главе с США.
"По сути, это — вооруженное противостояние России и коллективного Запада", — сказал Белоусов.
Он подчеркнул, что вооруженное противостояние "вызвано желанием США и их союзников сохранить свое доминирование, не допустить построения нового многополярного и равноправного миропорядка". И в этом смысле данное противостояние затрагивает интересы каждого государства.
Вместе с тем, Белоусов назвал четыре условия успеха в вооруженном противостоянии с Западом:
1.
Обеспечение войск самым современным вооружением. Прежде всего высокоточным оружием.
2.
Применение новых тактических приемов ведения боевых действий. В том числе с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов.
3.
Создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы. Включая искусственный интеллект.
4.
Постоянное совершенствование подготовки военных кадров. Главным образом – командного состава.
Только такой комплексный подход дает полноценное преимущество перед противником, резюмировал Белоусов.
Глава российского военного ведомства также прокомментировал программу форума "Армия-2024", который, по его словам, сфокусирован на обсуждении опыта спецоперации.
"В этом году его (форума — ред.) деловая и выставочная программы сфокусированы на целенаправленном обсуждении опыта СВО и новых форм вооруженной борьбы. А также — путей адаптации промышленности к решению задач армии и флота", — сказал Белоусов на церемонии открытия форума.
Он отметил, что на форуме представлена продукция военного назначения более тысячи российских предприятий, в том числе инициативные проекты. Зарубежные гости смогут ознакомиться с новейшим и перспективным вооружением, заключить взаимовыгодные контракты в целях укрепления национальных вооруженных сил.
"Подготовлена экспозиция современного вооружения, которое доказало свою эффективность в реальной боевой обстановке. Представлены инновационные решения в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий", — сказал Белоусов.
Он добавил, что впервые на выставке можно увидеть разработки "народного ОПК".
"Это продукция, изготовленная гражданами, трудовыми коллективами, малым и средним бизнесом для нужд наших бойцов в зоне СВО", — пояснил он.
В Минобороны отметили, что в дальнейшем предусматривается работа экспозиции на постоянной основе с возможностью проведения апробаций и демонстрации в действии этих разработок.
Для справки: Международный военно-технический форум "Армия" – выставочное мероприятие, организуемое министерством обороны РФ для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.
Впервые он состоялся в 2015 году. Для выставочного мероприятия в подмосковной Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тыс. гектаров.
В 2024-м форум проходит с 12 по 14 августа в обновленном формате.
В новом облике целевая аудитория форума "Армия-2024" — специалисты Минобороны РФ, руководители и генеральные конструкторы предприятий и организаций оборонной промышленности, а также военные делегации иностранных государств, официально приглашенные российским военным ведомством.