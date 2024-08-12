https://uz.sputniknews.ru/20240812/putin-soveschaniye-situatsiya-kurskaya-oblast-45153269.html

Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед РФ, будут достигнуты — Путин

Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед РФ, будут достигнуты — Путин

Sputnik Узбекистан

Российский лидер провел оперативное совещание по ситуации в Курской области. Главы Курской, Белгородской и Брянской областей доложили президенту РФ о ситуации в регионах

2024-08-12T18:20+0500

2024-08-12T18:20+0500

2024-08-12T18:20+0500

в мире

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всу

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с участием представителей силового блока по ситуации в Курской области.Минобороны должно выбить противника с территории региона и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы. Борьба с диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) — одна из основных задач, подчеркнул он.Главное из заявлений Путина:Президент России назвал главной задачей в Курской области поддержку людей, которые нуждаются в помощи и защите.Вместе с тем, Путин высказался о перспективах переговоров с Киевом. По его словам, с теми, кто наносит удары по мирным людям, не может быть переговоров.Кроме того, глава РФ призвал готовиться к разным сценариям в Брянской области, поскольку нет гарантий, что обстановка там будет спокойной.Он также указал, что гражданские ведомства РФ должны обеспечить снабжение силовых структур всем необходимым, в том числе, что касается промышленности, транспорта, медицины и финансового обеспечения.Также глава РФ заявил:Главы Курской, Белгородской и Брянской областей доложили президенту о ситуации в регионах.Путин также пообещал, что будет дана оценка происходящих событий в Курской, Белгородской и Брянской областях.Напомним, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду сообщил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим контртеррористической операции.

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