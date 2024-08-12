Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед РФ, будут достигнуты — Путин
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Российский лидер провел оперативное совещание по ситуации в Курской области. Главы Курской, Белгородской и Брянской областей доложили президенту РФ о ситуации в регионах.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с участием представителей силового блока по ситуации в Курской области.
Минобороны должно выбить противника с территории региона и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы. Борьба с диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) — одна из основных задач, подчеркнул он.
Главное из заявлений Путина:
Киев действиями в Курской области пытается улучшить свои переговорные позиции в будущем;
ситуация в регионе показывает, почему киевский режим отказался от мирных предложений Москвы и посредников;
акция Киева в Курской области преследует военную цель остановить наступление российских войск по линии боевого соприкосновения;
Запад воюет с Россией руками украинцев;
Киев выполняет волю западных хозяев;
российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, несмотря на провокации Киева;
темпы наступления на всей линии соприкосновения после событий в Курской области не только не снизились, но увеличились в 1,5 раза.
российские пограничники должны обеспечить надежное прикрытие границ.
Президент России назвал главной задачей в Курской области поддержку людей, которые нуждаются в помощи и защите.
"Все вместе с руководителями регионов соответствующих должны сосредоточить внимание на главной задаче, а это поддержка наших людей, которые нуждаются в помощи и защите", — сказал он.
Вместе с тем, Путин высказался о перспективах переговоров с Киевом. По его словам, с теми, кто наносит удары по мирным людям, не может быть переговоров.
Кроме того, глава РФ призвал готовиться к разным сценариям в Брянской области, поскольку нет гарантий, что обстановка там будет спокойной.
"Относительное спокойствие в Брянской области сегодня не гарантирует, что такая обстановка будет сохраняться, надо готовиться к разным сценариям", — сказал президент РФ.
Он также указал, что гражданские ведомства РФ должны обеспечить снабжение силовых структур всем необходимым, в том числе, что касается промышленности, транспорта, медицины и финансового обеспечения.
Также глава РФ заявил:
противник пытается посеять рознь, запугать россиян и разрушить единство и сплоченность, нанеся удар по внутриполитической ситуации;
для России очевидно, что противник будет и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничных регионах;
главари киевского режима по сути встали на путь истребления украинского народа, потери среди украинцев драматически увеличиваются.
Главы Курской, Белгородской и Брянской областей доложили президенту о ситуации в регионах.
Путин также пообещал, что будет дана оценка происходящих событий в Курской, Белгородской и Брянской областях.
Напомним, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду сообщил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим контртеррористической операции.