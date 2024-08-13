https://uz.sputniknews.ru/20240813/mirziyoyev-videoselektor-buxarskaya-oblast-45157802.html

На развитие предпринимательства в Бухарской области дополнительно выделят $60 млн

На развитие предпринимательства в Бухарской области дополнительно выделят $60 млн

Sputnik Узбекистан

На видеоселекторном совещании под председательством Шавката Мирзиёева возможности Бухары проанализировали по пяти направлениям.

2024-08-13T10:00+0500

2024-08-13T10:00+0500

2024-08-13T10:35+0500

экономика

узбекистан

бухарская область

предпринимательство

шавкат мирзиёев

видеоселекторное совещание

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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. На развитие предпринимательства в Бухарской области дополнительно выделят $60 млн. Об этом стало известно в ходе видеоселекторного совещания под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Основными вопросами повестки дня были создание более благоприятных условий для предпринимателей, специализация каждого района и рациональное использование энергии на примере Бухарской области. Участники совещания проанализировали возможности Бухары по пяти направлениям. Развитие сферы услуг. В Бухарской области функционируют 584 гостевых дома, 122 предприятия общественного питания, 18,5 тыс. торговых точек, 30 центров здоровья и фитнеса. Бухарская кухня очень популярна, однако количество столовых и ресторанов на тысячу жителей здесь в 10 раз меньше, чем в Самарканде. Не в полной мере задействованы 103 проектные и 2 372 строительные организации. Можно разработать мастер-планы регионов и разместить торговые и сервисные точки. Глава республики поддержал предложение об упрощении выделения земель в промзонах, в том числе для сферы услуг. Отныне будет введен отдельный вид кредита для приобретения объектов сферы обслуживания – "ипотека сервиса". Рациональное использование энергии В Бухаре есть возможность экономить 900 млн кВт электроэнергии и 400 млн кубометров газа. Это 20% от общего областного потребления. В частности, за счет обновления оборудования на 42 крупных предприятиях можно экономить до 25% электроэнергии и газа. Самый крупный потребитель — Аму-Бухарский канал. В результате обновления насосов здесь экономится 200 млн кВт или 204 млрд сумов в год. Но, как отмечалось, этого недостаточно. Также в Бухарской области есть возможность установить солнечные панели мощностью не менее 3 кВт на 200 тыс. объектов недвижимости и создать мощности в 600 МВт. Это позволит сэкономить еще 20% потребления электроэнергии в области. Также определены меры по своевременной доставке населению сжиженного газа с широким привлечением частного сектора. Специализация каждого района на отраслях промышленности В Бухарской области строят 3 крупных газохимических комплекса, 10 солнечных и ветряных электростанций. Для них потребуются запчасти на $1 млрд. Однако многие предприятия производят однотипную продукцию и не работают над инновациями. Кроме того, в области производят 1,5 млн тонн фруктов и овощей. Это вдвое больше потребности Бухары. Однако только 11% из них перерабатывают, а 30% портятся при транспортировке. Мощность четырех малых агрологистических центров области позволяет перерабатывать лишь 66 тыс. тонн продукции. К примеру, в Джандарском районе около 3 тыс. женщин имеют достаточный опыт работы в сфере домашнего текстиля. В Вабкентском районе налажено выращивание винограда, цветов и саженцев методом "воиш". В Бухарском районе введено в эксплуатацию новое предприятие с мощностью переработки 27 тыс. тонн фруктов и овощей. Говорили и о том, что для реализации этих планов и целей необходимы профессиональные кадры. Однако в большинстве случаев профобучение ведется в рамках существующего преподавательского состава, без учета спроса на рынке труда и интересов молодежи. Только 2% молодежи обучается в дуальной форме образования, налажено сотрудничество лишь с 350 из 30 тыс. предприятий области. В результате прием в колледжи и техникумы вместимостью 28 тыс. учащихся не достигает 50%. Самым большим препятствием для работы в регионах президент назвал некомпетентность в районных организациях. Для сотрудников не установлены KPI, цифровизация не выполнена должным образом, отсутствует обучение новшествам. В связи с этим он дал указание министерствам привести в порядок методологию, регламенты и цифровизацию в своих системах.

узбекистан

бухарская область

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мирзиёев бухарская область видеоселекторное совещание