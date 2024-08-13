На развитие предпринимательства в Бухарской области дополнительно выделят $60 млн
10:00 13.08.2024 (обновлено: 10:35 13.08.2024)
© Sputnik / Сергей Пятаков/
Подписаться
На видеоселекторном совещании под председательством Шавката Мирзиёева возможности Бухары проанализировали по пяти направлениям.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. На развитие предпринимательства в Бухарской области дополнительно выделят $60 млн. Об этом стало известно в ходе видеоселекторного совещания под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСовещание под председательством Президента Шавката Мирзиёева.
Совещание под председательством Президента Шавката Мирзиёева.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Основными вопросами повестки дня были создание более благоприятных условий для предпринимателей, специализация каждого района и рациональное использование энергии на примере Бухарской области.
"Глава нашего государства посетил Бухарскую область 31 мая — 1 июня. После поездки региону было выделено 1,4 триллиона сумов. Сегодня подписано постановление о выделении дополнительно 60 миллионов долларов на развитие предпринимательства и 40 миллионов долларов на развитие инфраструктуры", — говорится в сообщении.
Участники совещания проанализировали возможности Бухары по пяти направлениям.
Развитие сферы услуг.
В Бухарской области функционируют 584 гостевых дома, 122 предприятия общественного питания, 18,5 тыс. торговых точек, 30 центров здоровья и фитнеса. Бухарская кухня очень популярна, однако количество столовых и ресторанов на тысячу жителей здесь в 10 раз меньше, чем в Самарканде. Не в полной мере задействованы 103 проектные и 2 372 строительные организации. Можно разработать мастер-планы регионов и разместить торговые и сервисные точки.
"В связи с этим принято решение о развитии сферы услуг в 62 массивах и на 54 улицах Бухары. Они будут специализироваться на общественном питании, оздоровлении, гостиничном бизнесе, ремесленничестве, торговле и услугах. Всего будет создано 4 тысячи предприятий, обеспечена занятость 6 тысяч человек", — говорится в сообщении.
Глава республики поддержал предложение об упрощении выделения земель в промзонах, в том числе для сферы услуг. Отныне будет введен отдельный вид кредита для приобретения объектов сферы обслуживания – "ипотека сервиса".
Рациональное использование энергии
В Бухаре есть возможность экономить 900 млн кВт электроэнергии и 400 млн кубометров газа. Это 20% от общего областного потребления. В частности, за счет обновления оборудования на 42 крупных предприятиях можно экономить до 25% электроэнергии и газа.
Самый крупный потребитель — Аму-Бухарский канал. В результате обновления насосов здесь экономится 200 млн кВт или 204 млрд сумов в год. Но, как отмечалось, этого недостаточно.
"Установка на предприятии насосных станций, работающих на солнечной энергии, мощностью 100 мегаватт и системы накопления энергии мощностью 100 мегаватт позволит снизить потребление электроэнергии из общей сети на 25 процентов, а среднесуточный тариф — на 12,5 процента", — говорится в сообщении.
Также в Бухарской области есть возможность установить солнечные панели мощностью не менее 3 кВт на 200 тыс. объектов недвижимости и создать мощности в 600 МВт. Это позволит сэкономить еще 20% потребления электроэнергии в области.
"В связи с этим перед Министерством энергетики, ответственными лицами области и районов поставлена задача до конца года установить солнечные панели на 4 тысячах объектов. Указано на необходимость расширения возможностей приобретения панелей", — говорится в сообщении.
Также определены меры по своевременной доставке населению сжиженного газа с широким привлечением частного сектора.
Специализация каждого района на отраслях промышленности
В Бухарской области строят 3 крупных газохимических комплекса, 10 солнечных и ветряных электростанций. Для них потребуются запчасти на $1 млрд. Однако многие предприятия производят однотипную продукцию и не работают над инновациями.
Кроме того, в области производят 1,5 млн тонн фруктов и овощей. Это вдвое больше потребности Бухары. Однако только 11% из них перерабатывают, а 30% портятся при транспортировке. Мощность четырех малых агрологистических центров области позволяет перерабатывать лишь 66 тыс. тонн продукции.
"В связи с этим Президент подчеркнул необходимость специализации каждого района на отраслях промышленности", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСовещание под председательством Президента Шавката Мирзиёева.
Совещание под председательством Президента Шавката Мирзиёева.
© Пресс-служба президента Узбекистана
К примеру, в Джандарском районе около 3 тыс. женщин имеют достаточный опыт работы в сфере домашнего текстиля. В Вабкентском районе налажено выращивание винограда, цветов и саженцев методом "воиш". В Бухарском районе введено в эксплуатацию новое предприятие с мощностью переработки 27 тыс. тонн фруктов и овощей.
"Поставлена задача с учетом этих примеров разработать программу, охватывающую вопросы сырья, инфраструктуры, кадров и рынка, исходя из специализации каждого района", — говорится в сообщении.
Говорили и о том, что для реализации этих планов и целей необходимы профессиональные кадры. Однако в большинстве случаев профобучение ведется в рамках существующего преподавательского состава, без учета спроса на рынке труда и интересов молодежи. Только 2% молодежи обучается в дуальной форме образования, налажено сотрудничество лишь с 350 из 30 тыс. предприятий области. В результате прием в колледжи и техникумы вместимостью 28 тыс. учащихся не достигает 50%.
"Поэтому учебные корпусы и помещения, не используемые в полную загрузку, будут напрямую сдаваться в аренду предпринимателям. Полученные средства пойдут на ремонт зданий и приобретение оборудования. Отмечалось, что единственным условием является обучение молодежи профессиям и обеспечение ее работой", — говорится в сообщении.
Самым большим препятствием для работы в регионах президент назвал некомпетентность в районных организациях. Для сотрудников не установлены KPI, цифровизация не выполнена должным образом, отсутствует обучение новшествам. В связи с этим он дал указание министерствам привести в порядок методологию, регламенты и цифровизацию в своих системах.