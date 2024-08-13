https://uz.sputniknews.ru/20240813/paralimpiada-parij-uzbekistan-sportsmeny-45169723.html

В Париж на Паралимпийские игры поедут 65 спортсменов из Узбекистана

В Париж на Паралимпийские игры поедут 65 спортсменов из Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Это наибольшее количество участников в истории узбекского паралимпийского спорта. Они будут соревноваться в 9 дисциплинах.

2024-08-13T18:10+0500

2024-08-13T18:10+0500

2024-08-13T18:10+0500

спорт

париж

параатлеты

узбекистан

лицензия

министерство спорта

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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В Париж на Паралимпийские игры поедут 65 параспортсменов из Узбекистана. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили на пресс-конференции в Минспорта. Всего параатлеты завоевали 113 лицензий — это рекордный показатель для республики. Паралимпийцы будут соревноваться в таких дисциплинах, как легкая атлетика, дзюдо, плавание, пауэрлифтинг, гребля на каноэ, академическая гребля, таэквондо, стрельба и велоспорт. На Паралимпийских играх в столице Франции делегация Узбекистана дебютирует в велоспорте. Официальная церемония открытия Паралимпийских игр в Париже состоится 28 августа.

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