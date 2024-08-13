https://uz.sputniknews.ru/20240813/paralimpiada-parij-uzbekistan-sportsmeny-45169723.html
В Париж на Паралимпийские игры поедут 65 спортсменов из Узбекистана
В Париж на Паралимпийские игры поедут 65 спортсменов из Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Это наибольшее количество участников в истории узбекского паралимпийского спорта. Они будут соревноваться в 9 дисциплинах.
2024-08-13T18:10+0500
2024-08-13T18:10+0500
2024-08-13T18:10+0500
спорт
париж
параатлеты
узбекистан
лицензия
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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В Париж на Паралимпийские игры поедут 65 параспортсменов из Узбекистана. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили на пресс-конференции в Минспорта. Всего параатлеты завоевали 113 лицензий — это рекордный показатель для республики. Паралимпийцы будут соревноваться в таких дисциплинах, как легкая атлетика, дзюдо, плавание, пауэрлифтинг, гребля на каноэ, академическая гребля, таэквондо, стрельба и велоспорт. На Паралимпийских играх в столице Франции делегация Узбекистана дебютирует в велоспорте. Официальная церемония открытия Паралимпийских игр в Париже состоится 28 августа.
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MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан спортсмены паралимпийские игры париж
узбекистан спортсмены паралимпийские игры париж
В Париж на Паралимпийские игры поедут 65 спортсменов из Узбекистана
Это наибольшее количество участников в истории узбекского паралимпийского спорта. Они будут соревноваться в девяти дисциплинах.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik.
В Париж на Паралимпийские игры поедут 65 параспортсменов из Узбекистана. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан
сообщили на пресс-конференции в Минспорта.
Всего параатлеты завоевали 113 лицензий — это рекордный показатель для республики.
Паралимпийцы будут соревноваться в таких дисциплинах, как легкая атлетика, дзюдо, плавание, пауэрлифтинг, гребля на каноэ, академическая гребля, таэквондо, стрельба и велоспорт.
На Паралимпийских играх в столице Франции делегация Узбекистана дебютирует в велоспорте.
Официальная церемония открытия Паралимпийских игр в Париже состоится 28 августа.