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Путин провел переговоры с президентом Палестины — главное
Путин провел переговоры с президентом Палестины — главное
Sputnik Узбекистан
Махмуд Аббас прибыл в Россию с официальным визитом. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и палестино-израильский конфликт
2024-08-13T19:40+0500
2024-08-13T19:40+0500
россия
палестина
владимир путин
президент рф
переговоры
махмуд аббас
в мире
палестино-израильский конфликт
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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел в Ново-Огарево переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом.Он подчеркнул, что у России давние и глубокие связи с арабским миром в целом и с Палестиной в частности, которыми Москва очень дорожит.По словам главы РФ, в Москве с большой болью и тревогой наблюдают за гуманитарной катастрофой, развернувшейся в секторе Газа, и делают все, чтобы поддержать палестинский народ. Россия направила в Палестину около 700 тонн грузов.Он также напомнил, что Россия всегда выступала за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта.Он добавил, что российская точка зрения сформулирована давно и не носит какого-то конъюнктурного характера.В свою очередь, Аббас отметил, что Россию и Палестину связывают десятилетия дружбы. Россия всегда стоит на стороне права, на стороне правды, добавил он.При этом ООН провалила свою миссию по созданию палестинского государства, добавил Аббас.Он также отверг политику принудительного переселения палестинцев из сектора Газа.Напомним, что Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тыс. человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли почти 40 тыс. человек, пострадали более 90 тыс.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы Армии обороны Израиля вошли в Рафах — город на юге анклава, который считается последним оплотом ХАМАС. Там находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части сектора Газа.Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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путин президент палестины переговоры
путин президент палестины переговоры

Путин провел переговоры с президентом Палестины — главное

19:40 13.08.2024
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России Владимира Путина и Палестины Махмуда Аббаса
Встреча президентов России Владимира Путина и Палестины Махмуда Аббаса - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.08.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
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Махмуд Аббас прибыл в Россию с официальным визитом. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и палестино-израильский конфликт.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел в Ново-Огарево переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
"Всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках, но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине, — безусловно, не остается без внимания с нашей стороны", — сказал Путин, открывая встречу с палестинским коллегой.
Он подчеркнул, что у России давние и глубокие связи с арабским миром в целом и с Палестиной в частности, которыми Москва очень дорожит.
По словам главы РФ, в Москве с большой болью и тревогой наблюдают за гуманитарной катастрофой, развернувшейся в секторе Газа, и делают все, чтобы поддержать палестинский народ. Россия направила в Палестину около 700 тонн грузов.
"Прежде всего, конечно, переживаем за потери среди гражданского населения. По данным ООН, это уже 40 тысяч человек, и в основном это женщины и дети", — сказал российский лидер.
Он также напомнил, что Россия всегда выступала за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта.
"И понимаем, у нас с вами общая позиция, она заключается в том, что корни этой проблемы уходят далеко в прошлое и связаны с игнорированием принятых ранее на уровне международных организаций, прежде всего на уровне ООН, решений с образованием и созданием независимого Палестинского государства", — отметил Путин.
Он добавил, что российская точка зрения сформулирована давно и не носит какого-то конъюнктурного характера.

"Мы полагаем, что для того, чтобы обеспечить длительный, надежный, стабильный мир в регионе, нужно выполнить все решения Организации Объединенных Наций и прежде всего создать полноценное палестинское государство, — сказал Путин.

В свою очередь, Аббас отметил, что Россию и Палестину связывают десятилетия дружбы. Россия всегда стоит на стороне права, на стороне правды, добавил он.

"Мы чувствуем, что Россия — самый дорогой, один из самых дорогих друзей палестинского народа.И, как Вы сказали в начале встречи, мы надеемся, что и палестинский народ получит свое государство", — сказал он.

При этом ООН провалила свою миссию по созданию палестинского государства, добавил Аббас.
"ООН по причине давления со стороны США провалила свою миссию в том, чтобы дать одно решение, чтобы принять одну резолюцию, которая бы реализовала, обеспечивала реализацию права палестинского народа", — отметил палестинский лидер.
Он также отверг политику принудительного переселения палестинцев из сектора Газа.
"Мы не примем экспатриацию палестинцев из сектора Газа, с Западного берега реки Иордан и из Иерусалима, как это происходило ранее неоднократно в XX веке. Мы верим, что при вашей поддержке мы достигнем наших целей", — сказал Аббас.
Напомним, что Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тыс. человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли почти 40 тыс. человек, пострадали более 90 тыс.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы Армии обороны Израиля вошли в Рафах — город на юге анклава, который считается последним оплотом ХАМАС. Там находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части сектора Газа.
Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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