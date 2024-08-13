https://uz.sputniknews.ru/20240813/putin-peregovory-prezident-palestina-45172926.html

Путин провел переговоры с президентом Палестины — главное

Путин провел переговоры с президентом Палестины — главное

Sputnik Узбекистан

Махмуд Аббас прибыл в Россию с официальным визитом. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и палестино-израильский конфликт

2024-08-13T19:40+0500

2024-08-13T19:40+0500

2024-08-13T19:40+0500

россия

палестина

владимир путин

президент рф

переговоры

махмуд аббас

в мире

палестино-израильский конфликт

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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел в Ново-Огарево переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом.Он подчеркнул, что у России давние и глубокие связи с арабским миром в целом и с Палестиной в частности, которыми Москва очень дорожит.По словам главы РФ, в Москве с большой болью и тревогой наблюдают за гуманитарной катастрофой, развернувшейся в секторе Газа, и делают все, чтобы поддержать палестинский народ. Россия направила в Палестину около 700 тонн грузов.Он также напомнил, что Россия всегда выступала за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта.Он добавил, что российская точка зрения сформулирована давно и не носит какого-то конъюнктурного характера.В свою очередь, Аббас отметил, что Россию и Палестину связывают десятилетия дружбы. Россия всегда стоит на стороне права, на стороне правды, добавил он.При этом ООН провалила свою миссию по созданию палестинского государства, добавил Аббас.Он также отверг политику принудительного переселения палестинцев из сектора Газа.Напомним, что Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тыс. человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли почти 40 тыс. человек, пострадали более 90 тыс.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы Армии обороны Израиля вошли в Рафах — город на юге анклава, который считается последним оплотом ХАМАС. Там находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части сектора Газа.Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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