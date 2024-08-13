Путин провел переговоры с президентом Палестины — главное
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России Владимира Путина и Палестины Махмуда Аббаса
© Sputnik / Алексей Майшев/
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Махмуд Аббас прибыл в Россию с официальным визитом. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и палестино-израильский конфликт.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел в Ново-Огарево переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
"Всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках, но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине, — безусловно, не остается без внимания с нашей стороны", — сказал Путин, открывая встречу с палестинским коллегой.
Он подчеркнул, что у России давние и глубокие связи с арабским миром в целом и с Палестиной в частности, которыми Москва очень дорожит.
По словам главы РФ, в Москве с большой болью и тревогой наблюдают за гуманитарной катастрофой, развернувшейся в секторе Газа, и делают все, чтобы поддержать палестинский народ. Россия направила в Палестину около 700 тонн грузов.
"Прежде всего, конечно, переживаем за потери среди гражданского населения. По данным ООН, это уже 40 тысяч человек, и в основном это женщины и дети", — сказал российский лидер.
Он также напомнил, что Россия всегда выступала за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта.
"И понимаем, у нас с вами общая позиция, она заключается в том, что корни этой проблемы уходят далеко в прошлое и связаны с игнорированием принятых ранее на уровне международных организаций, прежде всего на уровне ООН, решений с образованием и созданием независимого Палестинского государства", — отметил Путин.
Он добавил, что российская точка зрения сформулирована давно и не носит какого-то конъюнктурного характера.
"Мы полагаем, что для того, чтобы обеспечить длительный, надежный, стабильный мир в регионе, нужно выполнить все решения Организации Объединенных Наций и прежде всего создать полноценное палестинское государство, — сказал Путин.
В свою очередь, Аббас отметил, что Россию и Палестину связывают десятилетия дружбы. Россия всегда стоит на стороне права, на стороне правды, добавил он.
"Мы чувствуем, что Россия — самый дорогой, один из самых дорогих друзей палестинского народа.И, как Вы сказали в начале встречи, мы надеемся, что и палестинский народ получит свое государство", — сказал он.
При этом ООН провалила свою миссию по созданию палестинского государства, добавил Аббас.
"ООН по причине давления со стороны США провалила свою миссию в том, чтобы дать одно решение, чтобы принять одну резолюцию, которая бы реализовала, обеспечивала реализацию права палестинского народа", — отметил палестинский лидер.
Он также отверг политику принудительного переселения палестинцев из сектора Газа.
"Мы не примем экспатриацию палестинцев из сектора Газа, с Западного берега реки Иордан и из Иерусалима, как это происходило ранее неоднократно в XX веке. Мы верим, что при вашей поддержке мы достигнем наших целей", — сказал Аббас.
Напомним, что Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тыс. человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли почти 40 тыс. человек, пострадали более 90 тыс.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы Армии обороны Израиля вошли в Рафах — город на юге анклава, который считается последним оплотом ХАМАС. Там находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части сектора Газа.
Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.