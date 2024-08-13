https://uz.sputniknews.ru/20240813/uzbekistan-peredacha-evakuatsionnyye-avto-kurskaya-oblast-45166287.html

Узбекистанцы передадут эвакуационные автомобили для жителей Курской области

Узбекистанцы передадут эвакуационные автомобили для жителей Курской области

Sputnik Узбекистан

Кроме того, организации, связанные с узбекской диаспорой в РФ, отправят в Курск медикаменты, продукты питания и предметы первой необходимости

2024-08-13T17:30+0500

2024-08-13T17:30+0500

2024-08-13T17:30+0500

узбекистан

россия

общество

помощь

медикаменты

продукты

узбекская диаспора

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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Узбекистанцы передадут эвакуационные автомобили для жителей Курской области. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал председатель Узбекской национально-культурной автономии города Москвы (УзНКА), исполнительный директор фонда "Саховат" Бахром Исмаилов. Также организации, связанные с узбекской диаспорой в РФ, до конца недели отправят в Курск медикаменты, продукты питания и предметы первой необходимости. Кроме того, Исмаилов сообщил, что организации готовы разместить до 150 человек из Курской области в 2-х хостелах Истринского и Подольского районов Московской области. Напомним, что утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны России, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2 030 военнослужащих, 35 танков, 31 бронетранспортер, 18 боевых машин пехоты, 179 других боевых бронированных машин, 78 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 14 орудий полевой артиллерии. Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию и ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности, о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам. По сообщению МЧС России, для эвакуируемых жителей Курской области в 54 регионах РФ открыты 400 пунктов временного размещения вместимостью 30 тыс. человек. Московская область приняла уже более 940 граждан, среди которых более 700 детей. Прибывающих встречают сотрудники МЧС России, которые помогают в размещении. Людям оказывают всю необходимую помощь, в том числе психологическую.

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