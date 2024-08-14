https://uz.sputniknews.ru/20240814/alaudinov-kurskaya-oblast-obstanovka-45191856.html

Командир спецназа "Ахмат": В Курской области остановили продвижение основных сил ВСУ

Командир спецназа "Ахмат": В Курской области остановили продвижение основных сил ВСУ

Sputnik Узбекистан

По словам Алаудинова, большую часть личного состава ВСУ в Курской области уничтожили

2024-08-14T14:14+0500

2024-08-14T14:14+0500

2024-08-14T14:49+0500

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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Основные силы ВСУ в Курской области остановлены, большая часть личного состава противника уничтожена, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.Он также добавил, что большую часть техники и личного состава противника уничтожили.Другие заявления генерал-майора Апти Алаудинова о планах Киева в Курской области и ситуации в регионе:Напомним, что подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. По словам Путина, противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

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