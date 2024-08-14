Командир спецназа "Ахмат": В Курской области остановили продвижение основных сил ВСУ
14:14 14.08.2024 (обновлено: 14:49 14.08.2024)
© РИА НовостиПомощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов на передовых позициях в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости
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По словам Алаудинова, большую часть личного состава ВСУ в Курской области уничтожили.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Основные силы ВСУ в Курской области остановлены, большая часть личного состава противника уничтожена, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"На данный момент я в принципе могу сказать, что эти силы и средства (ВСУ) почти полностью уже блокированы, то есть завершается блокирование всех направлений участков. Где-то за нашей спиной действуют единичные ДРГ, силы и средства, которые ранее просочились, они где-то в лесах находятся – это мы фиксируем. Но основные силы противника уже остановлены, завершается их блокирование", — сказал Алаудинов в эфире Первого канала.
Он также добавил, что большую часть техники и личного состава противника уничтожили.
Другие заявления генерал-майора Апти Алаудинова о планах Киева в Курской области и ситуации в регионе:
ВСУ 11 августа планировали взять АЭС в Курчатове, использовать ее на переговорах с Россией в рамках ультиматума;
в Судже находятся российские подразделения, ВСУ не контролируют город, там идут активные боестолкновения;
серьезный урон нанесен ВСУ в Мартыновке, через которую украинские войска планировали дальнейшее продвижение в регионе;
переговоров с Украиной, где противник после своей операции в Курской области смог бы поставить ультиматум России, не будет.
Напомним, что подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. По словам Путина, противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.