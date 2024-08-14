https://uz.sputniknews.ru/20240814/forum-armiya-2024-vse-dlya-fronta-45182454.html

Форум "Армия-2024": все для фронта

Форум "Армия-2024": все для фронта

Sputnik Узбекистан

Международный форум "Армия-2024" демонстрирует безупречный технологический уровень новейших вооружений, с акцентом на роботизированные комплексы с элементами искусственного интеллекта

2024-08-14T17:31+0500

2024-08-14T17:31+0500

2024-08-14T17:31+0500

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Предприятия ОПК России и ряда дружественных государств оперативно реагируют на вызовы вооруженного конфликта высокой интенсивности в зоне специальной военной операции на Украине, с прокси-участием практически всех стран НАТО. В подмосковном конгрессно-выставочном центре "Патриот" 12 – 14 августа проходит X Международный военно-технический форум "Армия". Представлены более 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Наиболее впечатляющие стенды развернуты предприятиями России, Беларуси, Индии, Ирана и Китая. В форуме участвуют более 120 иностранных компаний и 83 иностранных делегации, 39 из которых возглавляют министры обороны и начальники генеральных штабов. А еще – 226 военных экспертов из 26 органов военного управления Минобороны РФ.Высокий интерес специалистов ВС России и большей части мира к новейшим разработкам в КВЦ "Патриот" неслучаен. Девятьсот дней и ночей СВО ускорили развитие новейших вооружений, произвели "беспилотную революцию" на поле боя, изменили тактику родов и видов войск. С учетом взрывного роста количества и качества воздушных, земных и морских дронов разной степени могущества, разумности (ИИ), автономности и специализации. можно уверенно прогнозировать: в недалеком будущем беспилотных машин на поле боя станет больше, чем людей. А далее боевые роботы сделают практически ненужным появление человека на передовой. Такие мысли посещают в колоссальных (во всех смыслах) павильонах "Армии-2024".В программе форума – 180 научно-деловых мероприятий (основная тематика – развитие беспилотных систем, технологий искусственного интеллекта), и заключение контрактов на поставку вооружения. Приоритет российского ОПК: "Всё для фронта, всё для победы". При этом отмечается парадоксальный зарубежный спрос. Заместитель руководителя "Ростеха" Владимир Артяков вчера заявил: "С начала СВО, несмотря на санкции, мы наблюдаем рекордный рост интереса к российскому оружию в мире. Экспортный портфель заказов превысил 60 миллиардов долларов – такого еще не было". И добавил, что захваченная на украинском ТВД боевая техника стран НАТО не удивила ничем, кроме цены."Четыре кита" СВОМинистр обороны РФ Андрей Белоусов в день открытия форума "Армия-2024" назвал четыре слагаемых успеха в вооруженном противостоянии с Западом:Вооружение в первой строке оказалось вполне закономерно. Подкрепленные могуществом российского ОПК количество, ударная мощь и надежность изделий – основа технологического и оперативно-тактического превосходства над противником. Убедительных примеров на стендах "Армии-2024" более чем достаточно.На форуме впервые представлен вживую легендарный комплекс "Ланцет" в составе беспилотного разведчика ZALA-Z-16 и носителей управляемых боеприпасов "Изделие-51" и "Изделие-52". Разведывательный БПЛА способен работать на высотах до 1500 метров, находиться в воздухе в течении нескольких часов, обеспечивая разведку местности на удалении более 50 км. Ударное "Изделие" гарантированно уничтожает любую бронированную цель, включая американские "Абрамсы" и германские "Леопарды". Напомню, в ходе СВО "Ланцет" поразил уже более 2260 целей – натовских танков, РСЗО, самоходных артиллерийских орудий, ЗРК, самолетов на аэродроме и других объектов противника (именно такое количество видеосюжетов опубликовано в Сети). Комплекс постоянно совершенствуется, наращивает ударное могущество и дальность, устойчивость к воздействию систем РЭБ.Хочется отметить свежий и многообещающий проект МГТУ имени Баумана – автоматизированную систему разминирования "Минскан". Прототип системы – БПЛА-георадар и тепловизор плюс наземная станция управления – успешно испытан в полевых условиях. Позволяет с воздуха сканировать большие территории, и автоматически обнаруживать установленные мины, границы минных полей. Один такой гексакоптер-сапер способен заменить целое подразделение военнослужащих, без риска для жизни оператора. Не ставлю целью охватить все изобилие БПЛА в одном обзоре, на форуме "Армия-2024" их представлено очень много. Продолжается жесткая конкурентная борьба предприятий-производителей и "народных умельцев" за первенство в этой сфере.По-настоящему поражает невероятное количество и проверенное в зоне СВО качество наземных дронов разного предназначения, автономности и "разумности" – ударных, разведывательных, патрульных, санитарных, носителей станций РЭБ и других. Мне более других запомнились робототехнические комплексы "Курьер" - убийца БПЛА противника, обеспечивающий "купольную" (диаметром 200 метров) защиту от FPV-дронов гусеничный "РЭБовец", ощетинившийся гранатометами "Омич-Шмель", а также универсальная гусеничная платформа "Сталкер" с элементами ИИ, грузоподъемностью до 300 кг и возможностью радиоуправления до 500 км. Все упомянутые и десятки неназванных в этом обзоре машин отражают тенденцию бурного развития наземных боевых дронов. За ними – будущие победы на полях сражений. Впрочем, начало положено.Что касается динамики производства нового вооружения, глава Минпромторга Антон Алиханов отметил многократный рост объемов с начала СВО: танков – в 7,5 раз, БМП и БТР – в 4,5 раза, артиллерийских снарядов – в 15 раз, авиабомб – в 55 раз, высокоточных средств поражения – в три раза. Российский ОПК не оставляет противнику ни одного шанса на победу. Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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форум "армия-2024" технологии вооружения искусственный интеллект