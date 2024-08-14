https://uz.sputniknews.ru/20240814/gennasambleya-oon-rezolyutsiya-uzbekistan-initsiativa-45181013.html

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, инициированную Узбекистаном

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, инициированную Узбекистаном

Sputnik Узбекистан

В документе, соавторами которого выступили более 100 стран, отражены ключевые предложения главы РУз по эффективному противостоянию изменению климата и борьбе с деградацией земель, озвученные на 78-й сессии Генассамблеи и 28-й Климатической конференции ООН

2024-08-14T11:55+0500

2024-08-14T11:55+0500

2024-08-14T11:55+0500

генеральная ассамблея оон

резолюция

инициатива

узбекистан

яшил макон

экология

мид узбекистана

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1e/44599823_0:60:1160:713_1920x0_80_0_0_1dcb78f762e6df98e3ddaaf5ae1a6fe5.jpg

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Генассамблея ООН приняла резолюцию, инициированную Узбекистаном, сообщает пресс-служба МИД РУз. В основе резолюции лежит концепция реализуемой в республике по инициативе президента общенациональной программы "Яшил макон", нацеленной на сохранение и восстановление биоразнообразия посредством озеленения городских и сельских территорий. Соавторами резолюции выступили более 100 стран-членов, включая все страны ЦА, Азербайджан, Австрию, Бельгию, Бахрейн, Венгрию, Германию, Италию, Иорданию, Индонезию, Катар, КНР, КСА, Латвию, Монголию, Марокко, Оман, ОАЭ, Пакистан, Португалию, Россию, Республику Корея, Турцию, Францию и другие. Отличительной чертой резолюции является ее соответствие последним научным тенденциям в области охраны окружающей среды. Предусмотрены конкретные рекомендации странам-членам ООН по посадке деревьев в целях сохранения и приумножения биоразнообразия с применением природосберегающих и экосистемных методов.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

резолюция узбекистан инициатива оон