https://uz.sputniknews.ru/20240814/gennasambleya-oon-rezolyutsiya-uzbekistan-initsiativa-45181013.html
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, инициированную Узбекистаном
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, инициированную Узбекистаном
Sputnik Узбекистан
В документе, соавторами которого выступили более 100 стран, отражены ключевые предложения главы РУз по эффективному противостоянию изменению климата и борьбе с деградацией земель, озвученные на 78-й сессии Генассамблеи и 28-й Климатической конференции ООН
2024-08-14T11:55+0500
2024-08-14T11:55+0500
2024-08-14T11:55+0500
генеральная ассамблея оон
резолюция
инициатива
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яшил макон
экология
мид узбекистана
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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Генассамблея ООН приняла резолюцию, инициированную Узбекистаном, сообщает пресс-служба МИД РУз. В основе резолюции лежит концепция реализуемой в республике по инициативе президента общенациональной программы "Яшил макон", нацеленной на сохранение и восстановление биоразнообразия посредством озеленения городских и сельских территорий. Соавторами резолюции выступили более 100 стран-членов, включая все страны ЦА, Азербайджан, Австрию, Бельгию, Бахрейн, Венгрию, Германию, Италию, Иорданию, Индонезию, Катар, КНР, КСА, Латвию, Монголию, Марокко, Оман, ОАЭ, Пакистан, Португалию, Россию, Республику Корея, Турцию, Францию и другие. Отличительной чертой резолюции является ее соответствие последним научным тенденциям в области охраны окружающей среды. Предусмотрены конкретные рекомендации странам-членам ООН по посадке деревьев в целях сохранения и приумножения биоразнообразия с применением природосберегающих и экосистемных методов.
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резолюция узбекистан инициатива оон
резолюция узбекистан инициатива оон
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, инициированную Узбекистаном
В документе, соавторами которого выступили более 100 стран, отражены ключевые предложения главы РУз по эффективному противостоянию изменению климата и борьбе с деградацией земель, озвученные на 78-й сессии Генассамблеи и 28-й Климатической конференции ООН.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik.
Генассамблея ООН приняла резолюцию, инициированную Узбекистаном, сообщает
пресс-служба МИД РУз.
"Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию "Содействие устойчивому лесопользованию, включая облесение и лесовосстановление, на деградированных землях, в том числе в засушливых районах, как эффективное решение экологических проблем", — говорится в сообщении.
В основе резолюции лежит концепция реализуемой в республике по инициативе президента общенациональной программы "Яшил макон", нацеленной на сохранение и восстановление биоразнообразия посредством озеленения городских и сельских территорий.
,"В документе нашли отражения ключевые предложения главы государства по эффективному противостоянию изменению климата и борьбе с деградацией земель, озвученные в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи и 28-й Климатической конференции ООН", — говорится в сообщении.
Соавторами резолюции выступили более 100 стран-членов, включая все страны ЦА, Азербайджан, Австрию, Бельгию, Бахрейн, Венгрию, Германию, Италию, Иорданию, Индонезию, Катар, КНР, КСА, Латвию, Монголию, Марокко, Оман, ОАЭ, Пакистан, Португалию, Россию, Республику Корея, Турцию, Францию и другие.
Отличительной чертой резолюции является ее соответствие последним научным тенденциям в области охраны окружающей среды. Предусмотрены конкретные рекомендации странам-членам ООН по посадке деревьев в целях сохранения и приумножения биоразнообразия с применением природосберегающих и экосистемных методов.