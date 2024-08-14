https://uz.sputniknews.ru/20240814/kem-naznachili-shaxnozu-mirziyoevu-45179269.html

Кем назначили Шахнозу Мирзиёеву — подробности

Кем назначили Шахнозу Мирзиёеву — подробности

Sputnik Узбекистан

В настоящее время она занимает должность первого заместителя директора Национального агентства социальной защиты при президенте РУз

2024-08-14T10:50+0500

2024-08-14T10:50+0500

2024-08-14T10:50+0500

узбекистан

назначение

национальный паралимпийский комитет узбекистана

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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Шахноза Мирзиёева избрана первым зампредседателя Национального паралимпийского комитета Узбекистана. Соответствующее решение принял исполком организации. Шахноза Мирзиёева также в настоящее время занимает должность первого заместителя директора Национального агентства социальной защиты при президенте. Для справки: Шахноза Мирзиёева родилась в 1986 году в Ташкенте. Кандидат педагогических наук. Также имеет степени магистра по праву и мировой экономике. Работала в министерстве дошкольного образования РУз с самого его открытия в 2017 году, где возглавляла Главное управление по формированию политики и стратегического развития в сфере дошкольного образования. Она также являлась советником министра по обеспечению равенства и инклюзии в дошкольном образовании. Шахноза Мирзиёева — автор многих инновационных идей в системе дошкольного образования Узбекистана. Примером служит проект многопрофильной специализированной дошкольной образовательной организации с реабилитационным центром "Имкон" для детей с ограниченными возможностями здоровья. Другой проект, запущенный по всей республике по ее инициативе, – мобильные детские сады "Аклвой", помогающие ребятишкам в самых отдаленных сельских районах получить доступ к дошкольным образовательным услугам абсолютно бесплатно и подготовиться к школе. Шахноза Мирзиёева также возглавляла Рабочую группу по созданию единого агентства по социальной защите населения в Узбекистане.

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шахноза мирзиёева должность