Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240814/kem-naznachili-shaxnozu-mirziyoevu-45179269.html
Кем назначили Шахнозу Мирзиёеву — подробности
Кем назначили Шахнозу Мирзиёеву — подробности
Sputnik Узбекистан
В настоящее время она занимает должность первого заместителя директора Национального агентства социальной защиты при президенте РУз
2024-08-14T10:50+0500
2024-08-14T10:50+0500
узбекистан
назначение
национальный паралимпийский комитет узбекистана
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/1b/25680585_0:0:1243:699_1920x0_80_0_0_565f7ad698a52977fb95e0c793aaefd3.jpg
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Шахноза Мирзиёева избрана первым зампредседателя Национального паралимпийского комитета Узбекистана. Соответствующее решение принял исполком организации. Шахноза Мирзиёева также в настоящее время занимает должность первого заместителя директора Национального агентства социальной защиты при президенте. Для справки: Шахноза Мирзиёева родилась в 1986 году в Ташкенте. Кандидат педагогических наук. Также имеет степени магистра по праву и мировой экономике. Работала в министерстве дошкольного образования РУз с самого его открытия в 2017 году, где возглавляла Главное управление по формированию политики и стратегического развития в сфере дошкольного образования. Она также являлась советником министра по обеспечению равенства и инклюзии в дошкольном образовании. Шахноза Мирзиёева — автор многих инновационных идей в системе дошкольного образования Узбекистана. Примером служит проект многопрофильной специализированной дошкольной образовательной организации с реабилитационным центром "Имкон" для детей с ограниченными возможностями здоровья. Другой проект, запущенный по всей республике по ее инициативе, – мобильные детские сады "Аклвой", помогающие ребятишкам в самых отдаленных сельских районах получить доступ к дошкольным образовательным услугам абсолютно бесплатно и подготовиться к школе. Шахноза Мирзиёева также возглавляла Рабочую группу по созданию единого агентства по социальной защите населения в Узбекистане.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/1b/25680585_71:0:1146:806_1920x0_80_0_0_32ee8f52b750d3bc82b98625a86c030a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шахноза мирзиёева должность
шахноза мирзиёева должность

Кем назначили Шахнозу Мирзиёеву — подробности

10:50 14.08.2024
© Отабек Умаров/InstagramШахноза Мирзиеева защитила кандидатскую диссертацию в России
Шахноза Мирзиеева защитила кандидатскую диссертацию в России - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2024
© Отабек Умаров/Instagram
Подписаться
В настоящее время она занимает должность первого заместителя директора Национального агентства социальной защиты при президенте РУз.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Шахноза Мирзиёева избрана первым зампредседателя Национального паралимпийского комитета Узбекистана. Соответствующее решение принял исполком организации.
"От имени паралимпийской семьи поздравляем Шахнозу Мирзиёеву с новым ответственным заданием и желаем удачи в дальнейшей деятельности!", — говорится в сообщении.
Шахноза Мирзиёева также в настоящее время занимает должность первого заместителя директора Национального агентства социальной защиты при президенте.
Для справки: Шахноза Мирзиёева родилась в 1986 году в Ташкенте. Кандидат педагогических наук. Также имеет степени магистра по праву и мировой экономике.
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики УзбекистанВ Самарканде прошла торжественная церемония закрытия Центральноазиатского молодежного экологического лагеря.
В Самарканде прошла торжественная церемония закрытия Центральноазиатского молодежного экологического лагеря. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2024
В Самарканде прошла торжественная церемония закрытия Центральноазиатского молодежного экологического лагеря.
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
Работала в министерстве дошкольного образования РУз с самого его открытия в 2017 году, где возглавляла Главное управление по формированию политики и стратегического развития в сфере дошкольного образования. Она также являлась советником министра по обеспечению равенства и инклюзии в дошкольном образовании.
Шахноза Мирзиёева — автор многих инновационных идей в системе дошкольного образования Узбекистана. Примером служит проект многопрофильной специализированной дошкольной образовательной организации с реабилитационным центром "Имкон" для детей с ограниченными возможностями здоровья. Другой проект, запущенный по всей республике по ее инициативе, – мобильные детские сады "Аклвой", помогающие ребятишкам в самых отдаленных сельских районах получить доступ к дошкольным образовательным услугам абсолютно бесплатно и подготовиться к школе.
© Министерство дошкольного образования УзбекистанаКадры из фильма "Kindergarten on wheels", снятого продакшн-студией DBLA совместно с Министерством дошкольного образования Узбекистана
Кадры из фильма Kindergarten on wheels, снятого продакшн-студией DBLA совместно с Министерством дошкольного образования Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2024
Кадры из фильма "Kindergarten on wheels", снятого продакшн-студией DBLA совместно с Министерством дошкольного образования Узбекистана
© Министерство дошкольного образования Узбекистана
Шахноза Мирзиёева также возглавляла Рабочую группу по созданию единого агентства по социальной защите населения в Узбекистане.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0