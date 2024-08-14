Кем назначили Шахнозу Мирзиёеву — подробности
© Отабек Умаров/InstagramШахноза Мирзиеева защитила кандидатскую диссертацию в России
© Отабек Умаров/Instagram
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В настоящее время она занимает должность первого заместителя директора Национального агентства социальной защиты при президенте РУз.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Шахноза Мирзиёева избрана первым зампредседателя Национального паралимпийского комитета Узбекистана. Соответствующее решение принял исполком организации.
"От имени паралимпийской семьи поздравляем Шахнозу Мирзиёеву с новым ответственным заданием и желаем удачи в дальнейшей деятельности!", — говорится в сообщении.
Шахноза Мирзиёева также в настоящее время занимает должность первого заместителя директора Национального агентства социальной защиты при президенте.
Для справки: Шахноза Мирзиёева родилась в 1986 году в Ташкенте. Кандидат педагогических наук. Также имеет степени магистра по праву и мировой экономике.
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики УзбекистанВ Самарканде прошла торжественная церемония закрытия Центральноазиатского молодежного экологического лагеря.
В Самарканде прошла торжественная церемония закрытия Центральноазиатского молодежного экологического лагеря.
Работала в министерстве дошкольного образования РУз с самого его открытия в 2017 году, где возглавляла Главное управление по формированию политики и стратегического развития в сфере дошкольного образования. Она также являлась советником министра по обеспечению равенства и инклюзии в дошкольном образовании.
Шахноза Мирзиёева — автор многих инновационных идей в системе дошкольного образования Узбекистана. Примером служит проект многопрофильной специализированной дошкольной образовательной организации с реабилитационным центром "Имкон" для детей с ограниченными возможностями здоровья. Другой проект, запущенный по всей республике по ее инициативе, – мобильные детские сады "Аклвой", помогающие ребятишкам в самых отдаленных сельских районах получить доступ к дошкольным образовательным услугам абсолютно бесплатно и подготовиться к школе.
© Министерство дошкольного образования УзбекистанаКадры из фильма "Kindergarten on wheels", снятого продакшн-студией DBLA совместно с Министерством дошкольного образования Узбекистана
Кадры из фильма "Kindergarten on wheels", снятого продакшн-студией DBLA совместно с Министерством дошкольного образования Узбекистана
© Министерство дошкольного образования Узбекистана
Шахноза Мирзиёева также возглавляла Рабочую группу по созданию единого агентства по социальной защите населения в Узбекистане.