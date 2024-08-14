https://uz.sputniknews.ru/20240814/mid-uzbekistan-kuveyt-memorandum-o-sotrudnichestve-dipinstitutov-45194544.html

Главы МИД Узбекистана и Кувейта подписали меморандум о сотрудничестве дипинститутов

Главы МИД Узбекистана и Кувейта подписали меморандум о сотрудничестве дипинститутов

Sputnik Узбекистан

Также в планах — запуск взаимовыгодных совместных проектов, привлечение лучшего мирового опыта, инноваций, знаний и многое другое

2024-08-14T15:20+0500

2024-08-14T15:20+0500

2024-08-14T15:20+0500

политика

мид узбекистана

бахтиер саидов

мид

кувейт

меморандум

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Главы МИД Узбекистана и Кувейта Бахтиёр Саидов и Абдулла Али Аль-Яхья подписали меморандум о сотрудничестве дипломатических институтов. Об этом сообщил министр иностранных дел РУз в своем Telegram-канале. В ходе встречи главы внешнеполитического ведомства Узбекистана с управляющим директором Инвестиционного агентства Кувейта Ганемом Сулейманом аль-Генайманом речь шла о перспективных направлениях сотрудничества. "В повестке дня переговоров – запуск взаимовыгодных совместных проектов, а также привлечение лучшего мирового опыта, инноваций, знаний и многое другое", — написал Саидов.

кувейт

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