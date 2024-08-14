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https://uz.sputniknews.ru/20240814/mid-uzbekistan-kuveyt-memorandum-o-sotrudnichestve-dipinstitutov-45194544.html
Главы МИД Узбекистана и Кувейта подписали меморандум о сотрудничестве дипинститутов
Главы МИД Узбекистана и Кувейта подписали меморандум о сотрудничестве дипинститутов
Sputnik Узбекистан
Также в планах — запуск взаимовыгодных совместных проектов, привлечение лучшего мирового опыта, инноваций, знаний и многое другое
2024-08-14T15:20+0500
2024-08-14T15:20+0500
политика
мид узбекистана
бахтиер саидов
мид
кувейт
меморандум
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Главы МИД Узбекистана и Кувейта Бахтиёр Саидов и Абдулла Али Аль-Яхья подписали меморандум о сотрудничестве дипломатических институтов. Об этом сообщил министр иностранных дел РУз в своем Telegram-канале. В ходе встречи главы внешнеполитического ведомства Узбекистана с управляющим директором Инвестиционного агентства Кувейта Ганемом Сулейманом аль-Генайманом речь шла о перспективных направлениях сотрудничества. "В повестке дня переговоров – запуск взаимовыгодных совместных проектов, а также привлечение лучшего мирового опыта, инноваций, знаний и многое другое", — написал Саидов.
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узбекистан кувейт сотрудничество
узбекистан кувейт сотрудничество

Главы МИД Узбекистана и Кувейта подписали меморандум о сотрудничестве дипинститутов

15:20 14.08.2024
© МИД УзбекистанаГлавы МИД Узбекистана и Кувейта подписали меморандум о сотрудничестве дипинститутов
Главы МИД Узбекистана и Кувейта подписали меморандум о сотрудничестве дипинститутов - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2024
© МИД Узбекистана
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Также в планах — запуск взаимовыгодных совместных проектов, привлечение лучшего мирового опыта, инноваций, знаний и многое другое.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Главы МИД Узбекистана и Кувейта Бахтиёр Саидов и Абдулла Али Аль-Яхья подписали меморандум о сотрудничестве дипломатических институтов. Об этом сообщил министр иностранных дел РУз в своем Telegram-канале.
© МИД УзбекистанаГлавы МИД Узбекистана и Кувейта подписали меморандум о сотрудничестве дипинститутов
Главы МИД Узбекистана и Кувейта подписали меморандум о сотрудничестве дипинститутов - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2024
Главы МИД Узбекистана и Кувейта подписали меморандум о сотрудничестве дипинститутов
© МИД Узбекистана
"Несомненно, партнерство Узбекистана и Кувейта имеет большой потенциал, который еще предстоит раскрыть. Содействие экономическим отношениям, повышение взаимосвязанности между нашими регионами, стимулирование регулярных обменов, создание прочной правовой основы, укрепление народной дипломатии, усиление кадрового потенциала остаются нашими приоритетами", — говорится в сообщении.
В ходе встречи главы внешнеполитического ведомства Узбекистана с управляющим директором Инвестиционного агентства Кувейта Ганемом Сулейманом аль-Генайманом речь шла о перспективных направлениях сотрудничества.
© МИД УзбекистанаГлавы МИД Узбекистана и Кувейта подписали меморандум о сотрудничестве дипинститутов
Главы МИД Узбекистана и Кувейта подписали меморандум о сотрудничестве дипинститутов - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2024
Главы МИД Узбекистана и Кувейта подписали меморандум о сотрудничестве дипинститутов
© МИД Узбекистана
"В повестке дня переговоров – запуск взаимовыгодных совместных проектов, а также привлечение лучшего мирового опыта, инноваций, знаний и многое другое", — написал Саидов.
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