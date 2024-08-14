Главы МИД Узбекистана и Кувейта подписали меморандум о сотрудничестве дипинститутов
© МИД УзбекистанаГлавы МИД Узбекистана и Кувейта подписали меморандум о сотрудничестве дипинститутов
© МИД Узбекистана
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Также в планах — запуск взаимовыгодных совместных проектов, привлечение лучшего мирового опыта, инноваций, знаний и многое другое.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Главы МИД Узбекистана и Кувейта Бахтиёр Саидов и Абдулла Али Аль-Яхья подписали меморандум о сотрудничестве дипломатических институтов. Об этом сообщил министр иностранных дел РУз в своем Telegram-канале.
© МИД УзбекистанаГлавы МИД Узбекистана и Кувейта подписали меморандум о сотрудничестве дипинститутов
Главы МИД Узбекистана и Кувейта подписали меморандум о сотрудничестве дипинститутов
© МИД Узбекистана
"Несомненно, партнерство Узбекистана и Кувейта имеет большой потенциал, который еще предстоит раскрыть. Содействие экономическим отношениям, повышение взаимосвязанности между нашими регионами, стимулирование регулярных обменов, создание прочной правовой основы, укрепление народной дипломатии, усиление кадрового потенциала остаются нашими приоритетами", — говорится в сообщении.
В ходе встречи главы внешнеполитического ведомства Узбекистана с управляющим директором Инвестиционного агентства Кувейта Ганемом Сулейманом аль-Генайманом речь шла о перспективных направлениях сотрудничества.
© МИД УзбекистанаГлавы МИД Узбекистана и Кувейта подписали меморандум о сотрудничестве дипинститутов
Главы МИД Узбекистана и Кувейта подписали меморандум о сотрудничестве дипинститутов
© МИД Узбекистана
"В повестке дня переговоров – запуск взаимовыгодных совместных проектов, а также привлечение лучшего мирового опыта, инноваций, знаний и многое другое", — написал Саидов.