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https://uz.sputniknews.ru/20240814/senat-oliy-majlisa-plenarnoe-zasedanie-45198383.html
Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — дата, повестка
Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — дата, повестка
Sputnik Узбекистан
Кенгаш Сената принял постановление о созыве пятьдесят пятого пленарного заседания верхней палаты парламента Узбекистана
2024-08-14T18:40+0500
2024-08-14T18:40+0500
сенат олий мажлиса узбекистана
заседание
закон
общество
политика
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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Пятьдесят пятое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана состоится 15 августа текущего года, сообщает пресс-служба верхней палаты. Соответствующее решение приняли на очередном заседании Кенгаша Сената. Парламентарии рассмотрят: Кроме того, в повестку дня включен Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы предоставления социальных услуг и помощи", а также законы о присоединении к ряду международных документов и ратификации Конвенции Международной организации труда. Напомним, что в предыдущий раз Сенат собирался на пленарное заседание 10 июля 2024 года.
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сенат олий мажлиса пленарное заседание
сенат олий мажлиса пленарное заседание

Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — дата, повестка

18:40 14.08.2024
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаСенат направил Кабмину РУз парламентский запрос по защите природных территорий
Сенат направил Кабмину РУз парламентский запрос по защите природных территорий - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2024
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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Кенгаш Сената принял постановление о созыве пятьдесят пятого пленарного заседания верхней палаты парламента Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Пятьдесят пятое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана состоится 15 августа текущего года, сообщает пресс-служба верхней палаты.
Соответствующее решение приняли на очередном заседании Кенгаша Сената.
Парламентарии рассмотрят:
Закон "Об утверждении Предпринимательского кодекса Республики Узбекистан";
Конституционный Закон "О Кабинете Министров Республики Узбекистан";
Закон "О внесении дополнений и изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности в связи с совершенствованием системы безопасности дорожного движения";
Закон "О защите детей от всех форм насилия".
Кроме того, в повестку дня включен Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы предоставления социальных услуг и помощи", а также законы о присоединении к ряду международных документов и ратификации Конвенции Международной организации труда.

"Планируется рассмотреть вопрос об утверждении перечня приоритетных для Узбекистана международных рейтингов и индексов, заслушать информацию министерства водного хозяйства Республики Узбекистан об исполнении мер по рациональному и эффективному использованию водных ресурсов, совершенствованию механизмов управления и законодательной базы данной сферы", — добавили в пресс-службе Сената Олий Мажлиса.

Напомним, что в предыдущий раз Сенат собирался на пленарное заседание 10 июля 2024 года.
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