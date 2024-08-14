Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — дата, повестка
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Кенгаш Сената принял постановление о созыве пятьдесят пятого пленарного заседания верхней палаты парламента Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Пятьдесят пятое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана состоится 15 августа текущего года, сообщает пресс-служба верхней палаты.
Соответствующее решение приняли на очередном заседании Кенгаша Сената.
Парламентарии рассмотрят:
Закон "Об утверждении Предпринимательского кодекса Республики Узбекистан";
Конституционный Закон "О Кабинете Министров Республики Узбекистан";
Закон "О внесении дополнений и изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности в связи с совершенствованием системы безопасности дорожного движения";
Закон "О защите детей от всех форм насилия".
Кроме того, в повестку дня включен Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы предоставления социальных услуг и помощи", а также законы о присоединении к ряду международных документов и ратификации Конвенции Международной организации труда.
"Планируется рассмотреть вопрос об утверждении перечня приоритетных для Узбекистана международных рейтингов и индексов, заслушать информацию министерства водного хозяйства Республики Узбекистан об исполнении мер по рациональному и эффективному использованию водных ресурсов, совершенствованию механизмов управления и законодательной базы данной сферы", — добавили в пресс-службе Сената Олий Мажлиса.
Напомним, что в предыдущий раз Сенат собирался на пленарное заседание 10 июля 2024 года.