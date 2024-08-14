https://uz.sputniknews.ru/20240814/senat-oliy-majlisa-plenarnoe-zasedanie-45198383.html

Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — дата, повестка

Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — дата, повестка

Sputnik Узбекистан

Кенгаш Сената принял постановление о созыве пятьдесят пятого пленарного заседания верхней палаты парламента Узбекистана

2024-08-14T18:40+0500

2024-08-14T18:40+0500

2024-08-14T18:40+0500

сенат олий мажлиса узбекистана

заседание

закон

общество

политика

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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Пятьдесят пятое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана состоится 15 августа текущего года, сообщает пресс-служба верхней палаты. Соответствующее решение приняли на очередном заседании Кенгаша Сената. Парламентарии рассмотрят: Кроме того, в повестку дня включен Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы предоставления социальных услуг и помощи", а также законы о присоединении к ряду международных документов и ратификации Конвенции Международной организации труда. Напомним, что в предыдущий раз Сенат собирался на пленарное заседание 10 июля 2024 года.

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сенат олий мажлиса пленарное заседание