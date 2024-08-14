https://uz.sputniknews.ru/20240814/uzbekistan-predprinimateli-reyting-ustoychivosti-45196530.html

В Узбекистане ААА-предпринимателям выплатили более 500 млрд сумов

В Узбекистане ААА-предпринимателям выплатили более 500 млрд сумов

Sputnik Узбекистан

Рейтинг устойчивости предпринимателей формируется в автоматическом онлайн режиме на электронной платформе Налогового комитета посредством межведомственного обмена данными и публикуется на официальном сайте ТПП РУз

2024-08-14T18:10+0500

2024-08-14T18:10+0500

2024-08-14T18:10+0500

узбекистан

предприниматели

государственный налоговый комитет

тпп

экономика

предпринимательство

рейтинг

эксклюзив

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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В Узбекистане к 14 августа текущего года 317 предприятиям категории ААА (с самым высоким рейтингом устойчивости) в однодневный срок без дополнительных проверок вернули 513,8 млрд сумов переплаченного НДС по 542 заявлениям. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказали в Налоговом комитете.В частности, в августе 52 предприятиям возмещено 53,4 млрд сумов. Для расчета данного рейтинга используют 23 критерия, включая 9 штрафных и 4 поощрительных. Среди них стаж работы компании, уровень рентабельности, наличие недвижимости или земли, соотношение зарплаты сотрудников и среднерыночной, а также другие.Рейтинг устойчивости субъектов предпринимательства предусматривает выявление и дополнительное поощрение субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность с соблюдением требований законодательства.Кроме того, в более 120 тыс. организаций около 604 тыс. сотрудников получили заработную плату выше МРОТ по сравнению с прошлым годом.Также он добавил, что даже если рейтинг предпринимателя снижается, меры поддержки сохраняются в течение трех месяцев. При повышении рейтинга, поддержка предоставляется в соответствии с новым уровнем, начиная с следующего месяца.В Налоговом комитете сообщили, что принятые меры существенно сократили долю теневой экономики, особенно в части начисления заработной платы, учета численности работников и полного раскрытия оборотных средств в налоговой отчетности.Для справки: в Узбекистане рейтинг устойчивости субъектов предпринимательства внедряют с 1 февраля 2024-го.Критерии рейтинга разделены на три категории: общие, понижающие и поощрительные.Предпринимателей оценивают по следующим категориям: высокий рейтинг устойчивости (AAA — 96−100 баллов, AA — 91−95, A — 86−90), средний (BBB — 76−85, BB — 66−75, B — 56−65), удовлетворительный (CCC — 51−55, CC — 36−50, C — 26−35) и низкий (D — до 25 баллов).Для предпринимателей с высоким рейтингом отменяют все налоговые проверки, сумму налога на добавленную стоимость возвращают за одни сутки, а переплату по другим видам налогов – в течение трех дней. Также создают возможность взаимозачета таможенными и налоговыми органами НДС при импорте и реализации товаров.Также рейтинг позволяет предпринимателям получать достоверную информацию о своих партнерах, предупреждая о риске сомнительных сделок и недобросовестной конкуренции.

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2024

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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