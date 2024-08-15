https://uz.sputniknews.ru/20240815/registratsiya-caws-glavnoe-sobytie-v-skladskom-segmente-tsentralnoy-azii-45183430.html
Открыта регистрация на CAWS, главное событие в складском сегменте Центральной Азии
Открыта регистрация на CAWS, главное событие в складском сегменте Центральной Азии
Sputnik Узбекистан
Открыта регистрация на CAWS, главное событие в складском сегменте Центральной Азии
2024-08-15T09:00+0500
2024-08-15T09:00+0500
2024-08-15T09:00+0500
центральная азия
регистрация
алматы
недвижимость
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03 октября в отеле Ritz-Carlton, Алматы, пройдет 1st Central Asia Warehouse Summit / CAWS, главное событие в области складской недвижимости Центральной Азии. Организаторы мероприятия: IBC Global, консалтинговая компания, входит в ТОП-5 профессиональных консультантов Центральной Азии в сфере индустриальной и складской недвижимости и Colliers Kazakhstan, один из крупнейших международных консультантов в сфере недвижимости. Мероприятие состоится при поддержке национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен", АО "Национальная компания "KAZAKH INVEST", NielsenIQ Kazakhstan. Генеральный партнер: MP Solutions, официальные партнеры: Burunday Container Terminal, ТОО "Исткомтранс".Участниками деловой программы станут Райнер Михаэль Прайсс, Партнер и стратегический эксперт по развитию инвестиционного портфеля в DAS Family Office (Сингапур), международный инвестор и Адриан Хенни сооснователь медийно-исследовательского агентства International Digital News.CAWS – знаковое событие отрасли, оно соберет порядка 300 участников из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, России.В рамках мероприятия инвесторы и представители банковского сектора дадут оценку инвестиционной привлекательности региона для развития в сфере коммерческой недвижимости, торговли и логистики. Гостям CAWS будет представлен развернутый макроэкономический срез и прогноз на ближайшие годы. Спикеры расскажут о специфике развития в регионе, основных вызовах, которые стоят перед игроками рынка и новых инвестиционных возможностях.Участие подтвердили: Golden Bridge, Wildberries, Евразийский банк развития (ЕАБР) Eurasian Development Bank, Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики, Почта России, Sturgeon Capital, Ghelamco Group, Российский экспортный центр, Radius Group, Focus Logistics, Apple City, Orient Logistics, Alkanov Group, Исткомтранс, Почта России.С подробной информацией и условиями участия можно ознакомиться на сайте мероприятия: https://caws.asiaМатериал опубликован на коммерческих условиях
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центральная азия регистрация caws
центральная азия регистрация caws
03 октября в отеле Ritz-Carlton, Алматы, пройдет 1st Central Asia Warehouse Summit / CAWS, главное событие в области складской недвижимости Центральной Азии. Организаторы мероприятия: IBC Global, консалтинговая компания, входит в ТОП-5 профессиональных консультантов Центральной Азии в сфере индустриальной и складской недвижимости и Colliers Kazakhstan, один из крупнейших международных консультантов в сфере недвижимости.
Мероприятие состоится при поддержке национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен", АО "Национальная компания "KAZAKH INVEST", NielsenIQ Kazakhstan. Генеральный партнер: MP Solutions, официальные партнеры: Burunday Container Terminal, ТОО "Исткомтранс".
Участниками деловой программы станут Райнер Михаэль Прайсс, Партнер и стратегический эксперт по развитию инвестиционного портфеля в DAS Family Office (Сингапур), международный инвестор и Адриан Хенни сооснователь медийно-исследовательского агентства International Digital News.
CAWS – знаковое событие отрасли, оно соберет порядка 300 участников из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, России.
В рамках мероприятия инвесторы и представители банковского сектора дадут оценку инвестиционной привлекательности региона для развития в сфере коммерческой недвижимости, торговли и логистики. Гостям CAWS будет представлен развернутый макроэкономический срез и прогноз на ближайшие годы. Спикеры расскажут о специфике развития в регионе, основных вызовах, которые стоят перед игроками рынка и новых инвестиционных возможностях.
Участие подтвердили: Golden Bridge, Wildberries, Евразийский банк развития (ЕАБР) Eurasian Development Bank, Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики, Почта России, Sturgeon Capital, Ghelamco Group, Российский экспортный центр, Radius Group, Focus Logistics, Apple City, Orient Logistics, Alkanov Group, Исткомтранс, Почта России.
С подробной информацией и условиями участия можно ознакомиться на сайте мероприятия: https://caws.asia
Материал опубликован на коммерческих условиях