https://uz.sputniknews.ru/20240815/senat-oliy-majlisa-odobril-predprinimatelskiy-kodeks-45207849.html
Сенат Олий Мажлиса одобрил Предпринимательский кодекс — какие изменения предусмотрены
Сенат Олий Мажлиса одобрил Предпринимательский кодекс — какие изменения предусмотрены
Sputnik Узбекистан
Закон, основной целью которого является регулирование отношений в сфере предпринимательства, предусматривает унификацию более 100 законодательных актов
2024-08-15T13:12+0500
2024-08-15T13:12+0500
2024-08-15T14:10+0500
узбекистан
сенат олий мажлиса узбекистана
новый закон
предпринимательство
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. В ходе пятьдесят пятого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса парламентарии одобрили Предпринимательский кодекс, сообщает пресс-служба верхней палаты. Основными задачами определены создание гарантий и условий для свободного участия и заинтересованности граждан в предпринимательской деятельности, защита частной собственности, а также прав и законных интересов субъектов предпринимательства. В документе унифицированы и закреплены основные принципы предпринимательской деятельности: законность, свобода предпринимательства, равенство субъектов предпринимательства, добросовестная конкуренция, свобода от коррупции и др. В соответствии с Кодексом, субъекты предпринимательства теперь будут делиться на малые, средние и крупные — в настоящее время, как категория существует только субъект малого предпринимательства. Кроме того, определяются виды деятельности, которыми не могут заниматься индивидуальные предприниматели. Им предоставляется право осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством. Кодексом также определяются социальное предпринимательство, социальное предприятие, социально уязвимые слои населения и механизмы их поддержки. Вместе с тем, в Кодексе устанавливаются правовой статус, цели и задачи бизнес-инкубаторов и запрещается предоставление госпредприятиям льгот и преференций, ограничивающих конкуренцию. По мнению сенаторов, принятие Предпринимательского кодекса послужит объединению разрозненных законодательных актов в единый документ, стабильности законодательства в сфере предпринимательства, сокращению вмешательства в нее государства, а также установлению единого подхода в сфере предпринимательского права.
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узбекистан утверждение предпринимательский кодекс
узбекистан утверждение предпринимательский кодекс
Сенат Олий Мажлиса одобрил Предпринимательский кодекс — какие изменения предусмотрены
13:12 15.08.2024 (обновлено: 14:10 15.08.2024)
Закон, основной целью которого является регулирование отношений в сфере предпринимательства, предусматривает унификацию более 100 законодательных актов.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik.
В ходе пятьдесят пятого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса парламентарии одобрили Предпринимательский кодекс, сообщает
пресс-служба верхней палаты.
"Утверждаемый законом Предпринимательский кодекс предусматривает унификацию более 100 законодательных актов. При этом основной целью является регулирование отношений в сфере предпринимательства", — говорится в сообщении.
Основными задачами определены создание гарантий и условий для свободного участия и заинтересованности граждан в предпринимательской деятельности, защита частной собственности, а также прав и законных интересов субъектов предпринимательства.
В документе унифицированы и закреплены основные принципы предпринимательской деятельности: законность, свобода предпринимательства, равенство субъектов предпринимательства, добросовестная конкуренция, свобода от коррупции и др.
В соответствии с Кодексом, субъекты предпринимательства теперь будут делиться на малые, средние и крупные — в настоящее время, как категория существует только субъект малого предпринимательства.
Кроме того, определяются виды деятельности, которыми не могут заниматься индивидуальные предприниматели. Им предоставляется право осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством.
"Устанавливаются границы государственного регулирования предпринимательства, а также формы регулирования. Вводятся женское и молодежное предпринимательство и система их поддержки в соответствии с международными стандартами", — говорится в сообщении.
Кодексом также определяются социальное предпринимательство, социальное предприятие, социально уязвимые слои населения и механизмы их поддержки.
Вместе с тем, в Кодексе устанавливаются правовой статус, цели и задачи бизнес-инкубаторов и запрещается предоставление госпредприятиям льгот и преференций, ограничивающих конкуренцию.
По мнению сенаторов, принятие Предпринимательского кодекса послужит объединению разрозненных законодательных актов в единый документ, стабильности законодательства в сфере предпринимательства, сокращению вмешательства в нее государства, а также установлению единого подхода в сфере предпринимательского права.