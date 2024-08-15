https://uz.sputniknews.ru/20240815/senat-oliy-majlisa-odobril-predprinimatelskiy-kodeks-45207849.html

Сенат Олий Мажлиса одобрил Предпринимательский кодекс — какие изменения предусмотрены

Сенат Олий Мажлиса одобрил Предпринимательский кодекс — какие изменения предусмотрены

Sputnik Узбекистан

Закон, основной целью которого является регулирование отношений в сфере предпринимательства, предусматривает унификацию более 100 законодательных актов

2024-08-15T13:12+0500

2024-08-15T13:12+0500

2024-08-15T14:10+0500

узбекистан

сенат олий мажлиса узбекистана

новый закон

предпринимательство

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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. В ходе пятьдесят пятого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса парламентарии одобрили Предпринимательский кодекс, сообщает пресс-служба верхней палаты. Основными задачами определены создание гарантий и условий для свободного участия и заинтересованности граждан в предпринимательской деятельности, защита частной собственности, а также прав и законных интересов субъектов предпринимательства. В документе унифицированы и закреплены основные принципы предпринимательской деятельности: законность, свобода предпринимательства, равенство субъектов предпринимательства, добросовестная конкуренция, свобода от коррупции и др. В соответствии с Кодексом, субъекты предпринимательства теперь будут делиться на малые, средние и крупные — в настоящее время, как категория существует только субъект малого предпринимательства. Кроме того, определяются виды деятельности, которыми не могут заниматься индивидуальные предприниматели. Им предоставляется право осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством. Кодексом также определяются социальное предпринимательство, социальное предприятие, социально уязвимые слои населения и механизмы их поддержки. Вместе с тем, в Кодексе устанавливаются правовой статус, цели и задачи бизнес-инкубаторов и запрещается предоставление госпредприятиям льгот и преференций, ограничивающих конкуренцию. По мнению сенаторов, принятие Предпринимательского кодекса послужит объединению разрозненных законодательных актов в единый документ, стабильности законодательства в сфере предпринимательства, сокращению вмешательства в нее государства, а также установлению единого подхода в сфере предпринимательского права.

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Sputnik Узбекистан

узбекистан утверждение предпринимательский кодекс