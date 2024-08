https://uz.sputniknews.ru/20240815/svo-sumskoy-takticheskiy-poryv-prevraschaetsya-v-nebratskuyu-mogilu-vsu-45203620.html

СВО: сумской "тактический порыв" превращается в небратскую могилу ВСУ

СВО: сумской "тактический порыв" превращается в небратскую могилу ВСУ

Безрассудный бросок бандеровцев в направлении приграничных районов Курской области – следствие катастрофического положения ВСУ на "Восточном фронте", попытка киевского режима приостановить российское наступление в Донбассе.

Однако Вооруженные силы РФ располагают достаточными резервами и ресурсами для формирования нового "Северного фронта" – без привлечения войск с Торецкого, Покровского и Угледарского направлений. Сумской "тактический порыв" все очевиднее становится небратской могилой ВСУ, и свалкой сгоревшей натовской бронетехники.В приграничных районах Курской области подразделения российской группировки войск "Север" совместно с переброшенными резервами перекрыли "броуновское движение" противника, и методично уничтожают незваных гостей – маневренные моторизованные группы ГУР, засевшую в лесополосах украинскую пехоту, отряды иностранных наемников. Пути снабжения и переброски подкреплений ВСУ из Сумской области простреливаются днем и ночью.По данным Минобороны РФ, за неделю боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 боевых машин пехоты, 192 других бронемашины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки РСЗО, 15 артиллерийских орудий.В Курской, а также в приграничных Белгородской и Брянской областях с 10 августа действует режим контртеррористической операции (КТО) – для "обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника". В рамках КТО введены ограничения на передвижение, работу опасных производств, телефонную связь, продажу лекарств и алкоголя, предусмотрена эвакуация (отселение) граждан из опасных районов. Установлены блокпосты для досмотра транспортных средств, работают системы РЭБ. Российские войска получили возможность эффективнее уничтожать противника – без лишнего риска для мирного населения. Боевая работа идет днем и ночью. Бандеровцы отступают, бросая на поле боя подбитую технику и тела погибших.В Курской области ударами авиации, БПЛА и артиллерии группировка "Север" за минувшие сутки пресекла попытки прорыва мобильных групп ВСУ в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного (максимальное удаление от границы – около 30 км). В районе села Мартыновка (27 км от границы) обнаружены и уничтожены две группы противника на пикапах.Информацию Минобороны РФ подтверждает видеосюжет с плененными военнослужащими 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, захваченными в населенных пунктах Малая Локня, Мартыновка и Уланок. Следует подчеркнуть, что география отражает не "линию фронта", а локальные точки пресечения диверсионной активности противника.Нет ничего глупей войны с РоссиейКомандир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов накануне заявил, что подразделения ВСУ не контролируют Суджу. А еще раскрыл детали заведомо провальной операции украинского Генштаба, который планировал к 11 августа захватить АЭС в Курчатове – для предъявления ультимативных требований России. Здесь уместно вспомнить русскую пословицу: "Дурень думкой богатеет", однако Алаудинов сформулировал по-своему: "Бог сделал все, чтобы у этих людей снесло голову, они все дружно собрались и бросились сюда, где мы их уничтожили, и таким образом завершили эту войну".Советник губернатора Курской области Роман Алехин также отметил, что обстановка стабилизирована – ВСУ ежедневно теряют по две роты элитных бойцов, и по 25-30 единиц техники – у каждого приграничного села. Более того, российская армия методично наносит ракетно-бомбовые удары по силам и средствам противника на территории сопредельной Сумской области, где потери никто не считает.На Западе никто не питает иллюзий: "Продвижение ВСУ блокировано". Газета The New York Times назвала украинскую операцию крупной авантюрой, ведь Россия доминирует на всей линии фронта, а резервы ВСУ и без того истощены. Агентство Reuters оценило "неожиданное вторжение в Курскую область" как попытку отвлечь российские силы от основного наступления в Донбассе, однако "Россия усиливает наступление на Покровском направлении".Агентство Bloomberg сообщило, что Киев заранее получил "благословение" от США и Евросоюза на операцию вторжения на территорию РФ, однако Вашингтон заметно дистанцируется, то есть опасается серьезных последствий. Британская газета Financial Times сообщила, что ВМФ России на случай прямого военного конфликта с Западом готовится к уничтожению объектов НАТО в Европе сотнями ядерных боеголовок.Пока все резервы и внимание Генштаба ВСУ обращены на сумскую авантюру, на "Восточном фронте" ситуация ухудшается с каждым днем. Курский эпизод СВО ничуть не "притормозил" российские войска в Донбассе, напротив – Вооруженные силы РФ в полтора раза нарастили темпы наступления. Практически освободили Нью-Йорк (Новгородское), вошли в Торецк и продвигаются к Покровску (не считая других населенных пунктов)."Южная" группировка российских войск под Часовым Яром значительно продвинулась в направлении Григорьевки. Есть успехи на Северском направлении. На Донецком – российские подразделения освободили Яснобродовку, закрепились на противоположном от Карловки берегу Карловского водохранилища.На Покровском направлении штурмовые группы освободили Лисичное. Установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке, завершается зачистка от бандеровцев населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное. Расширена зона контроля на Угледарском направлении, под контроль взята важная трасса Константиновка – Угледар. Кроме огромных потерь живой силы и бронетехники ВСУ, на украинском ТВД в считанные дни поражены еще три батареи ЗРК Patriot и три пусковые ЗРК С-300ПТ, пополнен список уничтоженных танков M1A1 Abrams, "аннигилируются" авиабазы и оставшиеся истребители украинской армии. Заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский предупредил мировое сообщество, что после вторжения ВСУ в Курскую область прежние условия президента России по переговорам утратили силу: "Киевский режим заслужил только капитуляцию". А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил фактическое руководство Украины о других суровых последствиях – политических и территориальных. "Русские медленно запрягают", и все же победа Москвы в прокси-войне с НАТО на украинском ТВД практически неизбежна.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

