https://uz.sputniknews.ru/20240815/uzbekistan-proekt-afganistan-45213869.html

Узбекистан запустил еще один проект с Афганистаном

Узбекистан запустил еще один проект с Афганистаном

Sputnik Узбекистан

В настоящее время принимают меры по налаживанию экспорта готовой продукции.

2024-08-15T18:10+0500

2024-08-15T18:10+0500

2024-08-15T18:10+0500

узбекистан

афганистан

сотрудничество

экономика

ташкентская область

проект

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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Узбекистан запустил еще один проект с Афганистаном. В Чиназском районе Ташкентской области начало работу промышленное предприятие ООО "Right Pack" по производству тары из мешковины. Об этом сообщает пресс-служба администрации столичного региона. Мощность предприятия – 2 500 тонн продукции в год. В настоящее время оно наращивает темпы производства. Принимаются меры по налаживанию экспорта готовой продукции. Напомним, что за последние пять лет объем взаимной торговли между двумя странами увеличился почти в полтора раза, достигнув в 2023 году $866 млн. В республике действуют порядка 550 предприятий с участием афганских инвесторов. Реализуются совместные проекты в сферах пищевой и текстильной промышленности, производства стройматериалов, сельского хозяйства.

узбекистан

афганистан

ташкентская область

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