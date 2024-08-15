Узбекистан запустил еще один проект с Афганистаном
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В настоящее время принимают меры по налаживанию экспорта готовой продукции.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Узбекистан запустил еще один проект с Афганистаном. В Чиназском районе Ташкентской области начало работу промышленное предприятие ООО "Right Pack" по производству тары из мешковины. Об этом сообщает пресс-служба администрации столичного региона.
© toshkentviloyati.uzМощность предприятия – выпуск 2500 тонн продукции в год. В настоящее время завод наращивает темпы производства. Принимаются меры по налаживанию экспорта готовой продукции.
"Этот проект специализирован на производстве различного вида мешковой тары, стоимость проекта — 76,5 миллиарда сумов, а также обеспечено трудоустройства 120 местных жителей", — говорится в сообщении.
Мощность предприятия – 2 500 тонн продукции в год. В настоящее время оно наращивает темпы производства. Принимаются меры по налаживанию экспорта готовой продукции.
© toshkentviloyati.uzВ столичной области осуществляется ряд проектов. Одним из таких является запуск промышленного предприятия совместно с предпринимателями из Афганистана - ООО “Right Pack” на территории Чиназского района.
Напомним, что за последние пять лет объем взаимной торговли между двумя странами увеличился почти в полтора раза, достигнув в 2023 году $866 млн.
В республике действуют порядка 550 предприятий с участием афганских инвесторов. Реализуются совместные проекты в сферах пищевой и текстильной промышленности, производства стройматериалов, сельского хозяйства.