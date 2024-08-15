Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240815/uzbekistan-proekt-afganistan-45213869.html
Узбекистан запустил еще один проект с Афганистаном
Узбекистан запустил еще один проект с Афганистаном
Sputnik Узбекистан
В настоящее время принимают меры по налаживанию экспорта готовой продукции.
2024-08-15T18:10+0500
2024-08-15T18:10+0500
узбекистан
афганистан
сотрудничество
экономика
ташкентская область
проект
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0f/45213312_169:0:1102:525_1920x0_80_0_0_4f08d3df8d49c60fd8950826ce83a42c.jpg
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Узбекистан запустил еще один проект с Афганистаном. В Чиназском районе Ташкентской области начало работу промышленное предприятие ООО "Right Pack" по производству тары из мешковины. Об этом сообщает пресс-служба администрации столичного региона. Мощность предприятия – 2 500 тонн продукции в год. В настоящее время оно наращивает темпы производства. Принимаются меры по налаживанию экспорта готовой продукции. Напомним, что за последние пять лет объем взаимной торговли между двумя странами увеличился почти в полтора раза, достигнув в 2023 году $866 млн. В республике действуют порядка 550 предприятий с участием афганских инвесторов. Реализуются совместные проекты в сферах пищевой и текстильной промышленности, производства стройматериалов, сельского хозяйства.
узбекистан
афганистан
ташкентская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0f/45213312_286:0:986:525_1920x0_80_0_0_c73837765e75b1ebbffccf9fdf80a2ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан афганистан проекты
узбекистан афганистан проекты

Узбекистан запустил еще один проект с Афганистаном

18:10 15.08.2024
© toshkentviloyati.uzУзбекистан запустил еще один проект с Афганистаном
Узбекистан запустил еще один проект с Афганистаном - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2024
© toshkentviloyati.uz
Подписаться
В настоящее время принимают меры по налаживанию экспорта готовой продукции.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Узбекистан запустил еще один проект с Афганистаном. В Чиназском районе Ташкентской области начало работу промышленное предприятие ООО "Right Pack" по производству тары из мешковины. Об этом сообщает пресс-служба администрации столичного региона.
© toshkentviloyati.uzМощность предприятия – выпуск 2500 тонн продукции в год. В настоящее время завод наращивает темпы производства. Принимаются меры по налаживанию экспорта готовой продукции.
Мощность предприятия – выпуск 2500 тонн продукции в год. В настоящее время завод наращивает темпы производства. Принимаются меры по налаживанию экспорта готовой продукции. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2024
© toshkentviloyati.uz
"Этот проект специализирован на производстве различного вида мешковой тары, стоимость проекта — 76,5 миллиарда сумов, а также обеспечено трудоустройства 120 местных жителей", — говорится в сообщении.
Мощность предприятия – 2 500 тонн продукции в год. В настоящее время оно наращивает темпы производства. Принимаются меры по налаживанию экспорта готовой продукции.
© toshkentviloyati.uzВ столичной области осуществляется ряд проектов. Одним из таких является запуск промышленного предприятия совместно с предпринимателями из Афганистана - ООО “Right Pack” на территории Чиназского района.
В столичной области осуществляется ряд проектов. Одним из таких является запуск промышленного предприятия совместно с предпринимателями из Афганистана - ООО “Right Pack” на территории Чиназского района. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2024
© toshkentviloyati.uz
Напомним, что за последние пять лет объем взаимной торговли между двумя странами увеличился почти в полтора раза, достигнув в 2023 году $866 млн.
В республике действуют порядка 550 предприятий с участием афганских инвесторов. Реализуются совместные проекты в сферах пищевой и текстильной промышленности, производства стройматериалов, сельского хозяйства.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0