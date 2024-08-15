https://uz.sputniknews.ru/20240815/uzbekistan-uchastiye-vserossiyskaya-aktsiya-noch-kino-45203180.html

Узбекистан присоединится к ежегодной всероссийской акции "Ночь кино"

Узбекистан присоединится к ежегодной всероссийской акции "Ночь кино"

Sputnik Узбекистан

Помимо РУз, участие в "Ночи кино" также примут 14 стран БРИКС и СНГ

2024-08-15T11:00+0500

2024-08-15T11:00+0500

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акция

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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Узбекистан вместе с 14 странами БРИКС и СНГ присоединится к ежегодной всероссийской акции "Ночь кино", которая пройдет уже в девятый раз 24 августа этого года, сообщает министерство культуры РФ.Ежегодно для "Ночи кино" выбирают три самые яркие новинки российского кинематографа. В программе этого года – фантастический блокбастер "Сто лет тому вперед" (реж. Александр Андрющенко), сказка "По щучьему велению" (реж. Александр Войтинский) и военно-историческая драма "Воздух" (реж. Алексей Герман-мл.). Вход на все показы в рамках "Ночи кино" – свободный.По поручению Минкульта РФ оператором акции выступит компания РОСКИНО.Также на многих площадках организуют дополнительные культурно-досуговые программы для зрителей.

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