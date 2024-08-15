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https://uz.sputniknews.ru/20240815/uzbekistan-uchastiye-vserossiyskaya-aktsiya-noch-kino-45203180.html
Узбекистан присоединится к ежегодной всероссийской акции "Ночь кино"
Узбекистан присоединится к ежегодной всероссийской акции "Ночь кино"
Sputnik Узбекистан
Помимо РУз, участие в "Ночи кино" также примут 14 стран БРИКС и СНГ
2024-08-15T11:00+0500
2024-08-15T11:24+0500
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Узбекистан вместе с 14 странами БРИКС и СНГ присоединится к ежегодной всероссийской акции "Ночь кино", которая пройдет уже в девятый раз 24 августа этого года, сообщает министерство культуры РФ.Ежегодно для "Ночи кино" выбирают три самые яркие новинки российского кинематографа. В программе этого года – фантастический блокбастер "Сто лет тому вперед" (реж. Александр Андрющенко), сказка "По щучьему велению" (реж. Александр Войтинский) и военно-историческая драма "Воздух" (реж. Алексей Герман-мл.). Вход на все показы в рамках "Ночи кино" – свободный.По поручению Минкульта РФ оператором акции выступит компания РОСКИНО.Также на многих площадках организуют дополнительные культурно-досуговые программы для зрителей.
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узбекистан россия акция кино брикс снг
узбекистан россия акция кино брикс снг

Узбекистан присоединится к ежегодной всероссийской акции "Ночь кино"

11:00 15.08.2024 (обновлено: 11:24 15.08.2024)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗрители сидят в кинотеатре
Зрители сидят в кинотеатре - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2024
© Sputnik / Илья Питалев
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Помимо РУз, участие в "Ночи кино" также примут 14 стран БРИКС и СНГ.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Узбекистан вместе с 14 странами БРИКС и СНГ присоединится к ежегодной всероссийской акции "Ночь кино", которая пройдет уже в девятый раз 24 августа этого года, сообщает министерство культуры РФ.
© Пресс-служба министерства культуры РФ24 августа пройдет ежегодная 9-ая всероссийская акция "Ночь кино"
24 августа пройдет ежегодная 9-ая всероссийская акция Ночь кино - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2024
24 августа пройдет ежегодная 9-ая всероссийская акция "Ночь кино"
© Пресс-служба министерства культуры РФ
"Фильмы будут показаны в посольствах, культурных центрах и на других площадках российских загранучреждений в Китае, Индии, Бразилии, Эфиопии, Египте, Казахстане, Беларуси, Узбекистане, Кыргызстане, Азербайджане, Таджикистане, Армении, Молдове и Туркменистане. Планируется, что кинопоказы будут организованы на более чем 5 тысячах площадок в России и за рубежом", — говорится в сообщении.
Ежегодно для "Ночи кино" выбирают три самые яркие новинки российского кинематографа. В программе этого года – фантастический блокбастер "Сто лет тому вперед" (реж. Александр Андрющенко), сказка "По щучьему велению" (реж. Александр Войтинский) и военно-историческая драма "Воздух" (реж. Алексей Герман-мл.). Вход на все показы в рамках "Ночи кино" – свободный.
"В 2023 году в “Ночи кино” приняли участие более миллиона человек, и я надеюсь, популярность этого кинособытия будет расти и дальше, тем более что в этом году мероприятие впервые выходит на международный уровень", — отметила министр культуры России Ольга Любимова.
По поручению Минкульта РФ оператором акции выступит компания РОСКИНО.

"В этом году мы постарались сделать кинопоказы доступными для максимально широкой аудитории: фильмы для стран БРИКС снабжены субтитрами на разных языках: китайском, арабском, португальском, английском, а для целого ряда российских площадок подготовлены версии фильмов с субтитрами и тифлокомментариями для зрителей с ограниченными возможностями здоровья по слуху и зрению", — сообщила гендиректор РОСКИНО Эльза Антонова.

Также на многих площадках организуют дополнительные культурно-досуговые программы для зрителей.
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