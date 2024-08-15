https://uz.sputniknews.ru/20240815/v-ssha-predrekayut-neminuemuyu-katastrofu-dlya-vsu-45208422.html

В США предрекают неминуемую катастрофу для ВСУ

В США предрекают неминуемую катастрофу для ВСУ

Sputnik Узбекистан

По прогнозам, ВСУ скоро полностью потеряют все наступательные силы, что ускорит крах украинской армии

2024-08-15T15:25+0500

2024-08-15T15:25+0500

2024-08-15T15:25+0500

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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Оборона украинской армии продолжает рушиться из-за переброски сил для атаки на Курскую область, сообщил бывший американский морпех Брайан Берлетик в социальной сети Х. При этом, подчеркнул экс-морпех США, российским военным удается брать под контроль все новые территории и продвигаться вперед. По его мнению, ВСУ скоро полностью потеряют все наступательные силы, что ускорит крах украинской армии.Накануне в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" продолжали ведение активных действий, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 395 военнослужащих.В свою очередь, командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что ВСУ продолжают снимать резервы с других направлений, чтобы направить в Курскую область.С каждым днем силы противника в Курской области тают, инициатива ВСУ была временной, они надавили большими ресурсами на один участок, добавил он.Алаудинов также сообщил, что:

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