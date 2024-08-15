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В США предрекают неминуемую катастрофу для ВСУ
В США предрекают неминуемую катастрофу для ВСУ
Sputnik Узбекистан
По прогнозам, ВСУ скоро полностью потеряют все наступательные силы, что ускорит крах украинской армии
2024-08-15T15:25+0500
2024-08-15T15:25+0500
2024-08-15T15:25+0500
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Оборона украинской армии продолжает рушиться из-за переброски сил для атаки на Курскую область, сообщил бывший американский морпех Брайан Берлетик в социальной сети Х. При этом, подчеркнул экс-морпех США, российским военным удается брать под контроль все новые территории и продвигаться вперед. По его мнению, ВСУ скоро полностью потеряют все наступательные силы, что ускорит крах украинской армии.Накануне в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" продолжали ведение активных действий, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 395 военнослужащих.В свою очередь, командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что ВСУ продолжают снимать резервы с других направлений, чтобы направить в Курскую область.С каждым днем силы противника в Курской области тают, инициатива ВСУ была временной, они надавили большими ресурсами на один участок, добавил он.Алаудинов также сообщил, что:
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сша всу прогноз катастрофа
сша всу прогноз катастрофа
В США предрекают неминуемую катастрофу для ВСУ
По прогнозам, ВСУ скоро полностью потеряют все наступательные силы, что ускорит крах украинской армии.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik.
Оборона украинской армии продолжает рушиться из-за переброски сил для атаки на Курскую область, сообщил бывший американский морпех Брайан Берлетик в социальной сети Х.
"Это предсказуемый результат того, что Украина отводит и так перегруженные силы и технику от линии соприкосновения и направляет их на дорогостоящее наступление", — указал он.
При этом, подчеркнул экс-морпех США, российским военным удается брать под контроль все новые территории и продвигаться вперед. По его мнению, ВСУ скоро полностью потеряют все наступательные силы, что ускорит крах украинской армии.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" продолжали ведение активных действий, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 395 военнослужащих.
В свою очередь, командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что ВСУ продолжают снимать резервы с других направлений, чтобы направить в Курскую область.
"Около 12 тысяч человек они забросили сюда, и те силы, которые они сейчас снимают с передовой, со всех направлений и дополнительно сюда запихивают... Они снимают все, что можно. Мы ждем, понимаем и контролируем", — сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24".
С каждым днем силы противника в Курской области тают, инициатива ВСУ была временной, они надавили большими ресурсами на один участок, добавил он.
Алаудинов также сообщил, что:
населенный пункт Мартыновка в Курской области зачищен от ВСУ, идет зачистка и других населенных пунктов в Суджанском районе региона;
ВС РФ также защищают от сил противника населенные пункты Черкасское, Поречное и Русское Поречное;
ВСУ не контролируют полностью Суджу, там работают российские подразделения.