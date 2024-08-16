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Евразийский экономический форум пройдет в Ереване — дата, что в программе
Евразийский экономический форум пройдет в Ереване — дата, что в программе
Sputnik Узбекистан
Различные аспекты организации и проведения форума обсудили на заседании оргкомитета.
2024-08-16T12:12+0500
2024-08-16T12:12+0500
2024-08-16T12:12+0500
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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В Ереване 30 сентября–1 октября 2024 года пройдет Евразийский экономический форум, сообщает пресс-служба ЕЭК. Он приурочен к заседанию Евразийского межправительственного совета и будет посвящен итогам десятилетнего функционирования Евразийского экономического союза, перспективам и приоритетам его развития. В программе более 30 мероприятий, в том числе пленарное заседание с участием глав правительств ЕАЭС на тему "Цифровизация в современных реалиях – императив для обеспечения четырех свобод". В ходе дискуссий эксперты государств-членов и третьих стран обсудят новые направления стратегического развития Союза. Различные аспекты организации форума обсудили на заседании оргкомитета. Для справки: Евразийский экономический форум – ежегодное деловое мероприятие Союза в экономической сфере. Проводится поочередно в одном из государств ЕАЭС, председательствующем в органах Союза. В 2024 году в органах ЕАЭС председательствует Армения.
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евразийский экономический форум
евразийский экономический форум
Евразийский экономический форум пройдет в Ереване — дата, что в программе
Различные аспекты организации и проведения форума обсудили на заседании оргкомитета.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik.
В Ереване 30 сентября–1 октября 2024 года пройдет Евразийский экономический форум, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Он приурочен к заседанию Евразийского межправительственного совета и будет посвящен итогам десятилетнего функционирования Евразийского экономического союза, перспективам и приоритетам его развития.
"Цель форума — совершенствование кооперационных связей на евразийском пространстве. Планируется, что в нем примут участие руководители крупного, среднего и малого бизнеса, органов госвласти стран Союза, а также третьих стран, представители международных организаций, заинтересованных в развитии взаимодействия с ЕАЭС", — пояснили в пресс-службе.
В программе более 30 мероприятий, в том числе пленарное заседание с участием глав правительств ЕАЭС на тему "Цифровизация в современных реалиях – императив для обеспечения четырех свобод". В ходе дискуссий эксперты государств-членов и третьих стран обсудят новые направления стратегического развития Союза.
Различные аспекты организации форума обсудили на заседании оргкомитета.
"Под руководством вице-премьера Армении, председателя Совета ЕЭК Мгера Григоряна в онлайн-формате проведено заседание оргкомитета Евразийского экономического форума - 2024. В нем приняли участие члены Коллегии ЕЭК, министерств и ведомств стран ЕАЭС", — говорится в сообщении.
Для справки: Евразийский экономический форум – ежегодное деловое мероприятие Союза в экономической сфере. Проводится поочередно в одном из государств ЕАЭС, председательствующем в органах Союза. В 2024 году в органах ЕАЭС председательствует Армения.