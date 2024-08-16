https://uz.sputniknews.ru/20240816/evraziyskiy-ekonomicheskiy-forum-erevan-45221880.html

Евразийский экономический форум пройдет в Ереване — дата, что в программе

Евразийский экономический форум пройдет в Ереване — дата, что в программе

Sputnik Узбекистан

Различные аспекты организации и проведения форума обсудили на заседании оргкомитета.

2024-08-16T12:12+0500

2024-08-16T12:12+0500

2024-08-16T12:12+0500

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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В Ереване 30 сентября–1 октября 2024 года пройдет Евразийский экономический форум, сообщает пресс-служба ЕЭК. Он приурочен к заседанию Евразийского межправительственного совета и будет посвящен итогам десятилетнего функционирования Евразийского экономического союза, перспективам и приоритетам его развития. В программе более 30 мероприятий, в том числе пленарное заседание с участием глав правительств ЕАЭС на тему "Цифровизация в современных реалиях – императив для обеспечения четырех свобод". В ходе дискуссий эксперты государств-членов и третьих стран обсудят новые направления стратегического развития Союза. Различные аспекты организации форума обсудили на заседании оргкомитета. Для справки: Евразийский экономический форум – ежегодное деловое мероприятие Союза в экономической сфере. Проводится поочередно в одном из государств ЕАЭС, председательствующем в органах Союза. В 2024 году в органах ЕАЭС председательствует Армения.

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