https://uz.sputniknews.ru/20240816/kuda-poyti-na-vyxodnyx-v-tashkente-45234812.html

Куда пойти на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Куда пойти на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Выступление Тахира Садыкова, хоккейные матчи и парфюмерный мастер-класс. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik Узбекистан

2024-08-16T17:31+0500

2024-08-16T17:31+0500

2024-08-16T17:31+0500

ташкент

выходные

афиша на выходные

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Суббота, 17 августаStand-up концертЗрителей ждут опытные комики с лучшими шутками, а также талантливые новички. В программе — выступления Тараса Косымбарова, Антона Анисимова, Алексея Филип Енкова, Султана и других.Место: Panaram’s RestaurantСтоимость входа: от 40 тыс. сумовНеобходима бронь по ссылкеТелефон для справок: (+998) 90−061−4056Выступление Тахира СадыковаНа сцене парка Tashkent City выступит Тахир Садыков. Музыкант, завоевавший сердца миллионов, исполнит свои самые известные хиты, которые знакомы каждому узбекистанцу.Время: 19.30Место: Tashkent CityВход свободныйЯрмарка ArtWeekendПосетители смогут приобрести шелковые ткани, керамику, ювелирные изделия, сумки, ковры, сюзане, вышивку, резные шкатулки, одежду и кукол ручной работы.Время: с 10.00 до 20.00Место: ТРЦ CompassВход свободныйВыставка "Мистерия Турана"Узбекские художники представят свои работы, созданные под впечатлением мифов и легенд древнего Турана. В экспозиции оживут образы из "Шахнаме" и "Авесты", а посетители смогут взглянуть на древнюю историю сквозь призму современного искусства. Понравившиеся работы можно будет приобрести.Время: с 12.00 до 20.00Место: Bonum Factum GalleryВход свободныйСтоимость билетов: 15 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−232−0360Воскресенье, 18 августаХоккейные матчи "Хумо"В Humo Arena пройдет хоккейный турнир Евро-Азиатский Кубок Дружбы. В воскресенье "крылатые" проведут матчи против "Бреста" (Беларусь) и "Арлана" (Кокшетау).Время: 13.00, 19.00Место: Humo ArenaСтоимость билетов: 25 – 50 тыс. сумовПознавательная программа в Республиканской детской библиотекеМаленькие посетители обсудят книгу зоолога Павла Квартальнова "Дневник ласточки" с иллюстрациями Ольги Пташник, а также подискутируют в книжном клубе на узбекском и английском языках.Время: с 11.00 до 16.30Место: Республиканская детская библиотекаВозраст: от 4+ летУчастие бесплатное – необходима регистрация по ссылкеМастер-класс "Сам себе парфюмер"Участников ждет знакомство с 25 ароматами разных категорий, лекция о парфюмерии и эфирных маслах, психоэмоциональный анализ, а также пробник уникального парфюма.Время: 14.00Место: Human HouseСтоимость участия: 170 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−848−1056Необходима регистрация по ссылке

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