https://uz.sputniknews.ru/20240816/kuda-poyti-na-vyxodnyx-v-tashkente-45234812.html
Куда пойти на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте
Куда пойти на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Выступление Тахира Садыкова, хоккейные матчи и парфюмерный мастер-класс. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik Узбекистан
2024-08-16T17:31+0500
2024-08-16T17:31+0500
2024-08-16T17:31+0500
ташкент
выходные
афиша на выходные
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Суббота, 17 августаStand-up концертЗрителей ждут опытные комики с лучшими шутками, а также талантливые новички. В программе — выступления Тараса Косымбарова, Антона Анисимова, Алексея Филип Енкова, Султана и других.Место: Panaram’s RestaurantСтоимость входа: от 40 тыс. сумовНеобходима бронь по ссылкеТелефон для справок: (+998) 90−061−4056Выступление Тахира СадыковаНа сцене парка Tashkent City выступит Тахир Садыков. Музыкант, завоевавший сердца миллионов, исполнит свои самые известные хиты, которые знакомы каждому узбекистанцу.Время: 19.30Место: Tashkent CityВход свободныйЯрмарка ArtWeekendПосетители смогут приобрести шелковые ткани, керамику, ювелирные изделия, сумки, ковры, сюзане, вышивку, резные шкатулки, одежду и кукол ручной работы.Время: с 10.00 до 20.00Место: ТРЦ CompassВход свободныйВыставка "Мистерия Турана"Узбекские художники представят свои работы, созданные под впечатлением мифов и легенд древнего Турана. В экспозиции оживут образы из "Шахнаме" и "Авесты", а посетители смогут взглянуть на древнюю историю сквозь призму современного искусства. Понравившиеся работы можно будет приобрести.Время: с 12.00 до 20.00Место: Bonum Factum GalleryВход свободныйСтоимость билетов: 15 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−232−0360Воскресенье, 18 августаХоккейные матчи "Хумо"В Humo Arena пройдет хоккейный турнир Евро-Азиатский Кубок Дружбы. В воскресенье "крылатые" проведут матчи против "Бреста" (Беларусь) и "Арлана" (Кокшетау).Время: 13.00, 19.00Место: Humo ArenaСтоимость билетов: 25 – 50 тыс. сумовПознавательная программа в Республиканской детской библиотекеМаленькие посетители обсудят книгу зоолога Павла Квартальнова "Дневник ласточки" с иллюстрациями Ольги Пташник, а также подискутируют в книжном клубе на узбекском и английском языках.Время: с 11.00 до 16.30Место: Республиканская детская библиотекаВозраст: от 4+ летУчастие бесплатное – необходима регистрация по ссылкеМастер-класс "Сам себе парфюмер"Участников ждет знакомство с 25 ароматами разных категорий, лекция о парфюмерии и эфирных маслах, психоэмоциональный анализ, а также пробник уникального парфюма.Время: 14.00Место: Human HouseСтоимость участия: 170 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−848−1056Необходима регистрация по ссылке
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MIA „Rossiya Segodnya“
выходные ташкент мероприятия
выходные ташкент мероприятия
Куда пойти на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте
Выступление Тахира Садыкова, хоккейные матчи и парфюмерный мастер-класс. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik Узбекистан.
Зрителей ждут опытные комики с лучшими шутками, а также талантливые новички. В программе — выступления Тараса Косымбарова, Антона Анисимова, Алексея Филип Енкова, Султана и других.
Место: Panaram’s Restaurant
Стоимость входа: от 40 тыс. сумов
Необходима бронь по ссылке
Телефон для справок: (+998) 90−061−4056
Выступление Тахира Садыкова
На сцене парка Tashkent City выступит Тахир Садыков. Музыкант, завоевавший сердца миллионов, исполнит свои самые известные хиты, которые знакомы каждому узбекистанцу.
Посетители смогут приобрести шелковые ткани, керамику, ювелирные изделия, сумки, ковры, сюзане, вышивку, резные шкатулки, одежду и кукол ручной работы.
Выставка "Мистерия Турана"
Узбекские художники представят свои работы, созданные под впечатлением мифов и легенд древнего Турана. В экспозиции оживут образы из "Шахнаме" и "Авесты", а посетители смогут взглянуть на древнюю историю сквозь призму современного искусства. Понравившиеся работы можно будет приобрести.
Место: Bonum Factum Gallery
Стоимость билетов: 15 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−232−0360
В Humo Arena пройдет хоккейный турнир Евро-Азиатский Кубок Дружбы. В воскресенье "крылатые" проведут матчи против "Бреста" (Беларусь) и "Арлана" (Кокшетау).
Стоимость билетов: 25 – 50 тыс. сумов
Познавательная программа в Республиканской детской библиотеке
Маленькие посетители обсудят книгу зоолога Павла Квартальнова "Дневник ласточки" с иллюстрациями Ольги Пташник, а также подискутируют в книжном клубе на узбекском и английском языках.
Место: Республиканская детская библиотека
Участие бесплатное – необходима регистрация по ссылке
Мастер-класс "Сам себе парфюмер"
Участников ждет знакомство с 25 ароматами разных категорий, лекция о парфюмерии и эфирных маслах, психоэмоциональный анализ, а также пробник уникального парфюма.
Стоимость участия: 170 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−848−1056
Необходима регистрация по ссылке