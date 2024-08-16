https://uz.sputniknews.ru/20240816/mejdunarodnyy-skulpturnyy-simpozium-tashkent-45217612.html

В Ташкенте рождаются шедевры: мастера из разных стран создают скульптуры из мрамора

В Ташкенте рождаются шедевры: мастера из разных стран создают скульптуры из мрамора

Sputnik Узбекистан

Более 20 именитых мастеров по мрамору собрались на Международный скульптурный симпозиум в Ташкенте

2024-08-16T09:40+0500

2024-08-16T09:40+0500

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видео

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узбекистан

ташкент

скульптура

симпозиум

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С 10 августа по 10 сентября в столице Узбекистана проходит III Международный скульптурный симпозиум "Ташкент — 2024", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Все это время его участники, в числе которых более 20 именитых мастеров по мрамору, будут создавать произведения искусства, посвященные экологическим проблемам. Тема говорит сама за себя: "Скульптура и окружающая среда". Для работы мастерам предоставили площадку в промзоне Янгихаетского района. Для молодых скульпторов организуют мастер-классы, практические занятия в лучших традициях школы "устоз-шогирд"(мастер-ученик). Готовые скульптуры останутся в дар Ташкенту, их установят в парках, зонах отдыха, на территориях развлекательных и туристических объектах, а также Центральноазиатского университета по изучению окружающей среды и изменения климата (Green University). Мероприятие организовано Минэкологии совместно с Союзом художников Узбекистана. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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ташкент скульптуры симпозиум