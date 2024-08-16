https://uz.sputniknews.ru/20240816/mejdunarodnyy-skulpturnyy-simpozium-tashkent-45217612.html
В Ташкенте рождаются шедевры: мастера из разных стран создают скульптуры из мрамора
В Ташкенте рождаются шедевры: мастера из разных стран создают скульптуры из мрамора
Sputnik Узбекистан
Более 20 именитых мастеров по мрамору собрались на Международный скульптурный симпозиум в Ташкенте
2024-08-16T09:40+0500
2024-08-16T09:40+0500
2024-08-16T09:45+0500
видео
эксклюзив
узбекистан
ташкент
скульптура
симпозиум
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/10/45218701_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e2603cd03aeb0489f70886ef3a533063.jpg
С 10 августа по 10 сентября в столице Узбекистана проходит III Международный скульптурный симпозиум "Ташкент — 2024", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Все это время его участники, в числе которых более 20 именитых мастеров по мрамору, будут создавать произведения искусства, посвященные экологическим проблемам. Тема говорит сама за себя: "Скульптура и окружающая среда". Для работы мастерам предоставили площадку в промзоне Янгихаетского района. Для молодых скульпторов организуют мастер-классы, практические занятия в лучших традициях школы "устоз-шогирд"(мастер-ученик). Готовые скульптуры останутся в дар Ташкенту, их установят в парках, зонах отдыха, на территориях развлекательных и туристических объектах, а также Центральноазиатского университета по изучению окружающей среды и изменения климата (Green University). Мероприятие организовано Минэкологии совместно с Союзом художников Узбекистана. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
ташкент скульптуры симпозиум
ташкент скульптуры симпозиум
В Ташкенте рождаются шедевры: мастера из разных стран создают скульптуры из мрамора
09:40 16.08.2024 (обновлено: 09:45 16.08.2024)
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
Более 20 именитых мастеров по мрамору собрались на Международный скульптурный симпозиум в Ташкенте.
С 10 августа по 10 сентября в столице Узбекистана проходит III Международный скульптурный симпозиум "Ташкент — 2024", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Все это время его участники, в числе которых более 20 именитых мастеров по мрамору, будут создавать произведения искусства, посвященные экологическим проблемам. Тема говорит сама за себя: "Скульптура и окружающая среда". Для работы мастерам предоставили площадку в промзоне Янгихаетского района.
Для молодых скульпторов организуют мастер-классы, практические занятия в лучших традициях школы "устоз-шогирд"(мастер-ученик).
Готовые скульптуры останутся в дар Ташкенту, их установят в парках, зонах отдыха, на территориях развлекательных и туристических объектах, а также Центральноазиатского университета по изучению окружающей среды и изменения климата (Green University).
Мероприятие организовано Минэкологии совместно с Союзом художников Узбекистана.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.