https://uz.sputniknews.ru/20240816/uzbekistan-mot-konventsiya-ratifikatsiya-45228959.html

Сенат Олий Мажлиса одобрил Закон о ратификации еще одного документа МОТ

Сенат Олий Мажлиса одобрил Закон о ратификации еще одного документа МОТ

Sputnik Узбекистан

Речь идет об обеспечении условий труда и защите прав работников, которые трудятся на условиях неполного рабочего времени.

2024-08-16T15:21+0500

2024-08-16T15:21+0500

2024-08-16T15:21+0500

узбекистан

сенат олий мажлиса узбекистана

новый закон

конвенция

мот

общество

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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. На пятьдесят пятом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса парламентарии одобрили Закон "О ратификации Конвенции Международной организации труда № 175 о работе на условиях неполного рабочего времени (Женева, 24 июня 1994 года)". Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты. Данную Конвенцию ратифицировали 20 государств мир. Ее цель — обеспечение условий труда работников, которые трудятся на условиях неполного рабочего времени, а также защита их от дискриминации в области оплаты труда и социального обеспечения. Как отмечалось, нормы Конвенции полностью соответствуют законодательству республики, целям и задачам Стратегии "Узбекистан–2030". По мнению сенаторов, ратификация Конвенции МОТ № 175 позволит создать дополнительные гарантии для защиты прав трудящихся на условиях неполного рабочего времени и придаст значительный импульс дальнейшему совершенствованию национальной системы охраны труда. Кроме того, ратификация документа демонстрирует приверженность Узбекистана основным международным принципам и стандартам по обеспечению гарантий прав работников.

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