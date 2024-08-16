https://uz.sputniknews.ru/20240816/uzbekistan-mot-konventsiya-ratifikatsiya-45228959.html
Сенат Олий Мажлиса одобрил Закон о ратификации еще одного документа МОТ
Сенат Олий Мажлиса одобрил Закон о ратификации еще одного документа МОТ
Sputnik Узбекистан
Речь идет об обеспечении условий труда и защите прав работников, которые трудятся на условиях неполного рабочего времени.
2024-08-16T15:21+0500
2024-08-16T15:21+0500
2024-08-16T15:21+0500
узбекистан
сенат олий мажлиса узбекистана
новый закон
конвенция
мот
общество
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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. На пятьдесят пятом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса парламентарии одобрили Закон "О ратификации Конвенции Международной организации труда № 175 о работе на условиях неполного рабочего времени (Женева, 24 июня 1994 года)". Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты. Данную Конвенцию ратифицировали 20 государств мир. Ее цель — обеспечение условий труда работников, которые трудятся на условиях неполного рабочего времени, а также защита их от дискриминации в области оплаты труда и социального обеспечения. Как отмечалось, нормы Конвенции полностью соответствуют законодательству республики, целям и задачам Стратегии "Узбекистан–2030". По мнению сенаторов, ратификация Конвенции МОТ № 175 позволит создать дополнительные гарантии для защиты прав трудящихся на условиях неполного рабочего времени и придаст значительный импульс дальнейшему совершенствованию национальной системы охраны труда. Кроме того, ратификация документа демонстрирует приверженность Узбекистана основным международным принципам и стандартам по обеспечению гарантий прав работников.
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узбекистан мот конвенция ратификация
узбекистан мот конвенция ратификация
Сенат Олий Мажлиса одобрил Закон о ратификации еще одного документа МОТ
Речь идет об обеспечении условий труда и защите прав работников, которые трудятся на условиях неполного рабочего времени.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik.
На пятьдесят пятом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса парламентарии одобрили Закон "О ратификации Конвенции Международной организации труда № 175 о работе на условиях неполного рабочего времени (Женева, 24 июня 1994 года)". Об этом сообщает
пресс-служба верхней палаты.
Данную Конвенцию ратифицировали 20 государств мир. Ее цель — обеспечение условий труда работников, которые трудятся на условиях неполного рабочего времени, а также защита их от дискриминации в области оплаты труда и социального обеспечения.
Как отмечалось, нормы Конвенции полностью соответствуют законодательству республики, целям и задачам Стратегии "Узбекистан–2030".
"В ходе обсуждения подчеркивалась необходимость того, чтобы занятые на условиях неполного рабочего времени имели равные права и пользовались такой же социальной защитой, что и трудящиеся, занятые полное рабочее время", — говорится в сообщении.
По мнению сенаторов, ратификация Конвенции МОТ № 175 позволит создать дополнительные гарантии для защиты прав трудящихся на условиях неполного рабочего времени и придаст значительный импульс дальнейшему совершенствованию национальной системы охраны труда.
Кроме того, ратификация документа демонстрирует приверженность Узбекистана основным международным принципам и стандартам по обеспечению гарантий прав работников.