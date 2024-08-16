https://uz.sputniknews.ru/20240816/uzbekistan-novye-razmery-brv-i-shtrafov-45215130.html

Узбекистан: новые размеры БРВ и штрафов

Узбекистан: новые размеры БРВ и штрафов

Sputnik Узбекистан

В республике увеличатся размер базовой расчетной величины и штрафы за нарушение ПДД

2024-08-16T11:11+0500

2024-08-16T11:11+0500

2024-08-16T11:11+0500

инфографика

узбекистан

штраф

пдд

общество

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С 1 октября 2024-го в Узбекистане повысится базовая расчетная величина (БРВ).Рост составит 10% — с 340 000 до 375 000 сумов.Поскольку БРВ используют для расчета налогов, штрафов, госпошлин и платежей за госуслуги, соответственно возрастут и размеры штрафов за нарушение ПДД.Например, проезд на запрещающий сигнал светофора обойдется в 2 БРВ (750 000 сумов).За превышение скорости будут штрафовать в зависимости от величины нарушения: до 20 км/ч — 1 БРВ (375 000 сумов), от 20 до 40 км/ч — 5 БРВ (1 875 000 сумов), свыше 40 км/ч — 9 БРВ (3 375 000 сумов).Выезд на полосу встречного движения обойдется в 10 БРВ (3 750 тыс. сумов). Управление автомобилем без водительских прав будет наказываться штрафом в 1 БРВ (375 тыс. сумов).Политика штрафов ГИБДД направлена на обеспечение безопасности на дорогах Узбекистана и повышение дисциплины водителей.В какой срок нужно оплатить штраф за нарушение ПДД в Узбекистане:Если же нарушитель добровольно уплачивает 50% штрафа в течение 15 дней или 70% штрафа в течение 30 дней, он освобождается от уплаты оставшейся части штрафа.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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