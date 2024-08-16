https://uz.sputniknews.ru/20240816/voorujennye-sily-rossii-osvobodili-sergeevku-v-dnr-45237095.html

Вооруженные силы России освободили Сергеевку в ДНР

Вооруженные силы России освободили Сергеевку в ДНР

Sputnik Узбекистан

Российские военные отразили атаки ВСУ на ряде ключевых направлений спецоперации и в течение недели освободили ряд населенных пунктов в Донецкой народной республике

2024-08-16T19:00+0500

2024-08-16T19:00+0500

2024-08-16T19:00+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Группировка российских войск "Центр" за прошедшие сутки освободила населенный пункт Сергеевка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, за неделю освобождены Лисичное и Ивановка.Также бойцы "Центра" поразили формирования четырех механизированных, пехотной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны и отразили 20 контратак подразделений противника.За неделю на этом направлении потери противника составили:

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