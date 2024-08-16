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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240816/voorujennye-sily-rossii-osvobodili-sergeevku-v-dnr-45237095.html
Вооруженные силы России освободили Сергеевку в ДНР
Вооруженные силы России освободили Сергеевку в ДНР
Sputnik Узбекистан
Российские военные отразили атаки ВСУ на ряде ключевых направлений спецоперации и в течение недели освободили ряд населенных пунктов в Донецкой народной республике
2024-08-16T19:00+0500
2024-08-16T19:00+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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минобороны рф
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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Группировка российских войск "Центр" за прошедшие сутки освободила населенный пункт Сергеевка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, за неделю освобождены Лисичное и Ивановка.Также бойцы "Центра" поразили формирования четырех механизированных, пехотной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны и отразили 20 контратак подразделений противника.За неделю на этом направлении потери противника составили:
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россия вооруженные силы днр всу
россия вооруженные силы днр всу

Вооруженные силы России освободили Сергеевку в ДНР

19:00 16.08.2024
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении.
Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
/
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Российские военные отразили атаки ВСУ на ряде ключевых направлений спецоперации и в течение недели освободили несколько населенных пунктов в Донецкой народной республике.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Группировка российских войск "Центр" за прошедшие сутки освободила населенный пункт Сергеевка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, за неделю освобождены Лисичное и Ивановка.

"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка Донецкой Народной Республики", — отметили в российском военном ведомстве.

Также бойцы "Центра" поразили формирования четырех механизированных, пехотной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны и отразили 20 контратак подразделений противника.
За неделю на этом направлении потери противника составили:
до 3195 военнослужащих;
четыре танка, из них два М1А1 Abrams производства США;
15 боевых бронированных машин;
23 автомобиля;
29 орудий полевой артиллерии.
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