https://uz.sputniknews.ru/20240816/voorujennye-sily-rossii-osvobodili-sergeevku-v-dnr-45237095.html
Вооруженные силы России освободили Сергеевку в ДНР
Вооруженные силы России освободили Сергеевку в ДНР
Sputnik Узбекистан
Российские военные отразили атаки ВСУ на ряде ключевых направлений спецоперации и в течение недели освободили ряд населенных пунктов в Донецкой народной республике
2024-08-16T19:00+0500
2024-08-16T19:00+0500
2024-08-16T19:00+0500
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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Группировка российских войск "Центр" за прошедшие сутки освободила населенный пункт Сергеевка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, за неделю освобождены Лисичное и Ивановка.Также бойцы "Центра" поразили формирования четырех механизированных, пехотной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны и отразили 20 контратак подразделений противника.За неделю на этом направлении потери противника составили:
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россия вооруженные силы днр всу
россия вооруженные силы днр всу
Вооруженные силы России освободили Сергеевку в ДНР
Российские военные отразили атаки ВСУ на ряде ключевых направлений спецоперации и в течение недели освободили несколько населенных пунктов в Донецкой народной республике.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik.
Группировка российских войск "Центр" за прошедшие сутки освободила населенный пункт Сергеевка в Донецкой Народной Республике, сообщает
Минобороны РФ.
Кроме того, за неделю освобождены Лисичное и Ивановка.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка Донецкой Народной Республики", — отметили в российском военном ведомстве.
Также бойцы "Центра" поразили формирования четырех механизированных, пехотной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны и отразили 20 контратак подразделений противника.
За неделю на этом направлении потери противника составили:
четыре танка, из них два М1А1 Abrams производства США;
15 боевых бронированных машин;
29 орудий полевой артиллерии.