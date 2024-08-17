https://uz.sputniknews.ru/20240817/tashkent-ogranicheniye-dvijeniye-avtobus-50-km-ch-45241666.html
В Ташкенте намерены ограничить движение автобусов до 50 км/ч
В Ташкенте намерены ограничить движение автобусов до 50 км/ч
Sputnik Узбекистан
Цель новшества обеспечение безопасности пассажиров и предотвращение аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на дорогах
2024-08-17T14:26+0500
2024-08-17T14:26+0500
2024-08-17T14:26+0500
узбекистан
автобус
скорость
безопасность
тошшахартрансхизмат
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. В Ташкенте намерены ограничить движение автобусов до 50 км/ч, сообщает пресс-служба АО "Тошшахартрансхизмат".Как уточнили в компании, сделают это с помощью специальной программы. На окна автобусов также наклеивается значок "50".
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ташкент движение автобус 50 км/ч безопасность пассажир дорога
ташкент движение автобус 50 км/ч безопасность пассажир дорога
В Ташкенте намерены ограничить движение автобусов до 50 км/ч
Цель новшества - обеспечение безопасности пассажиров и предотвращение аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на дорогах.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik
. В Ташкенте намерены ограничить движение автобусов до 50 км/ч, сообщает пресс-служба АО "Тошшахартрансхизмат"
.
Как уточнили в компании, сделают это с помощью специальной программы.
На окна автобусов также наклеивается значок "50".