https://uz.sputniknews.ru/20240817/tashoblast-podgotovka-uborka-xlopok-syrets-45238718.html

В Ташобласти началась подготовка к уборке хлопка-сырца

В Ташобласти началась подготовка к уборке хлопка-сырца

Sputnik Узбекистан

С результатами агротехнических мероприятий на полях ознакомилась рабочая группа под руководством хокима области Зоира Мирзаева

2024-08-17T10:02+0500

2024-08-17T10:02+0500

2024-08-17T10:02+0500

узбекистан

поля

хлопок

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. В Ташобласти началась подготовка к уборке хлопка-сырца, сообщает областная администрация.Возглавляемая хокимом столичной области рабочая группа посетила хлопковые плантации в Букинском и Пскентском районах с целью обеспечения организации дефолиации хлопковых полей, подготовки к сезону уборки хлопка-сырца.В частности, ознакомились с результатами агротехнических мероприятий на полях Пскентского района. Хлопчатник посадили 6 411 гектарах земель с применением технологии капельного полива по зарубежным методам и двойных посадок – с местными сортами хлопчатника.Были и критические замечания в адрес фермеров: к примеру, не благоустроены обочины хлопковых полей, говорится в сообщении.По результатам проверок определены потенциальные задачи, ответственным руководителям даны соответствующие рекомендации.

узбекистан

ташкентская область

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