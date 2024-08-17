https://uz.sputniknews.ru/20240817/tashoblast-podgotovka-uborka-xlopok-syrets-45238718.html
В Ташобласти началась подготовка к уборке хлопка-сырца
В Ташобласти началась подготовка к уборке хлопка-сырца
Sputnik Узбекистан
С результатами агротехнических мероприятий на полях ознакомилась рабочая группа под руководством хокима области Зоира Мирзаева
2024-08-17T10:02+0500
2024-08-17T10:02+0500
2024-08-17T10:02+0500
узбекистан
поля
хлопок
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. В Ташобласти началась подготовка к уборке хлопка-сырца, сообщает областная администрация.Возглавляемая хокимом столичной области рабочая группа посетила хлопковые плантации в Букинском и Пскентском районах с целью обеспечения организации дефолиации хлопковых полей, подготовки к сезону уборки хлопка-сырца.В частности, ознакомились с результатами агротехнических мероприятий на полях Пскентского района. Хлопчатник посадили 6 411 гектарах земель с применением технологии капельного полива по зарубежным методам и двойных посадок – с местными сортами хлопчатника.Были и критические замечания в адрес фермеров: к примеру, не благоустроены обочины хлопковых полей, говорится в сообщении.По результатам проверок определены потенциальные задачи, ответственным руководителям даны соответствующие рекомендации.
узбекистан
ташкентская область
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ташобласть уборка хлопок сырец поле рабочая группа хоким зоир мирзаев
ташобласть уборка хлопок сырец поле рабочая группа хоким зоир мирзаев
В Ташобласти началась подготовка к уборке хлопка-сырца
С результатами агротехнических мероприятий на полях ознакомилась рабочая группа под руководством хокима области Зоира Мирзаева.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik
. В Ташобласти началась подготовка к уборке хлопка-сырца, сообщает областная администрация
.
Возглавляемая хокимом столичной области рабочая группа посетила хлопковые плантации в Букинском и Пскентском районах с целью обеспечения организации дефолиации хлопковых полей, подготовки к сезону уборки хлопка-сырца.
В частности, ознакомились с результатами агротехнических мероприятий на полях Пскентского района. Хлопчатник посадили 6 411 гектарах земель с применением технологии капельного полива по зарубежным методам и двойных посадок – с местными сортами хлопчатника.
Были и критические замечания в адрес фермеров: к примеру, не благоустроены обочины хлопковых полей, говорится в сообщении.
По результатам проверок определены потенциальные задачи, ответственным руководителям даны соответствующие рекомендации.