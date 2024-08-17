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https://uz.sputniknews.ru/20240817/tashoblast-remont-doroga-45242030.html
В Ташобласти на ремонт внутренних дорог выделили более 5,5 млрд сумов
В Ташобласти на ремонт внутренних дорог выделили более 5,5 млрд сумов
Sputnik Узбекистан
Согласно решению хокима Ташкентской области ремонт дорог проведут в ряде махаллей и городе Чирчике
2024-08-17T15:31+0500
2024-08-17T15:31+0500
узбекистан
ташкентская область
дорога
ремонт
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Хоким Ташкентской области подписал решение о выделении на ремонт внутренних дорог 5 миллиардов 948 миллионов 600 тысяч сумов, сообщает областная администрация. Средства выделяются:
https://uz.sputniknews.ru/20240806/uzbekistan-vnutrenniye-dorogi-remont-45052235.html
узбекистан
ташкентская область
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ташобласть ремонт дорога решение хоким махалля город чирчик
ташобласть ремонт дорога решение хоким махалля город чирчик

В Ташобласти на ремонт внутренних дорог выделили более 5,5 млрд сумов

15:31 17.08.2024
© Sputnik / Abdubakir YunusovРемонт дороги. Иллюстративное фото
Ремонт дороги. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2024
© Sputnik / Abdubakir Yunusov
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Согласно решению хокима Ташкентской области ремонт дорог проведут в ряде махаллей и городе Чирчике.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Хоким Ташкентской области подписал решение о выделении на ремонт внутренних дорог 5 миллиардов 948 миллионов 600 тысяч сумов, сообщает областная администрация.
Средства выделяются:
на ремонт 0,8 километров внутренних дорог в СГМ "Шодмалик", махалле "Балгалы", по улице Бахт Ахангаранского района;
на ремонт участка дороги в 1,3 километра по улицам им. Т. Юсупова и Укитувчилар в СГМ "Зиёли" Бекабадского района;
на ремонт внутренних дорог общей протяженностью 4,3 километра в СГМ "Унгут", "Карахтай", "Ялпоктепа" и "Ёнарык" Ахангаранского района;
на ремонт внутренних дорог общей протяженностью 1,5 километра в СГМ "Ниязбашы" и "Кокаламзар" Янгиюльского района;
на ремонт внутренних дорог в черте города Чирчик.
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