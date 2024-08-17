https://uz.sputniknews.ru/20240817/tashoblast-remont-doroga-45242030.html

В Ташобласти на ремонт внутренних дорог выделили более 5,5 млрд сумов

В Ташобласти на ремонт внутренних дорог выделили более 5,5 млрд сумов

Sputnik Узбекистан

Согласно решению хокима Ташкентской области ремонт дорог проведут в ряде махаллей и городе Чирчике

2024-08-17T15:31+0500

2024-08-17T15:31+0500

2024-08-17T15:31+0500

узбекистан

ташкентская область

дорога

ремонт

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Хоким Ташкентской области подписал решение о выделении на ремонт внутренних дорог 5 миллиардов 948 миллионов 600 тысяч сумов, сообщает областная администрация. Средства выделяются:

https://uz.sputniknews.ru/20240806/uzbekistan-vnutrenniye-dorogi-remont-45052235.html

узбекистан

ташкентская область

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