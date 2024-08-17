В Ташобласти на ремонт внутренних дорог выделили более 5,5 млрд сумов
© Sputnik / Abdubakir YunusovРемонт дороги. Иллюстративное фото
© Sputnik / Abdubakir Yunusov
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Согласно решению хокима Ташкентской области ремонт дорог проведут в ряде махаллей и городе Чирчике.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Хоким Ташкентской области подписал решение о выделении на ремонт внутренних дорог 5 миллиардов 948 миллионов 600 тысяч сумов, сообщает областная администрация.
Средства выделяются:
на ремонт 0,8 километров внутренних дорог в СГМ "Шодмалик", махалле "Балгалы", по улице Бахт Ахангаранского района;
на ремонт участка дороги в 1,3 километра по улицам им. Т. Юсупова и Укитувчилар в СГМ "Зиёли" Бекабадского района;
на ремонт внутренних дорог общей протяженностью 4,3 километра в СГМ "Унгут", "Карахтай", "Ялпоктепа" и "Ёнарык" Ахангаранского района;
на ремонт внутренних дорог общей протяженностью 1,5 километра в СГМ "Ниязбашы" и "Кокаламзар" Янгиюльского района;
на ремонт внутренних дорог в черте города Чирчик.
6 августа, 09:46