https://uz.sputniknews.ru/20240817/xalyal-produktsiya-uzbekistan-malayziya-proyekt-45241308.html

Халяльная продукция: Узбекистан и Малайзия обсудили совместный проект

Халяльная продукция: Узбекистан и Малайзия обсудили совместный проект

Sputnik Узбекистан

Посол Узбекистана посетил производственное предприятие одной из малайзийских компаний по производству и доставке молочной продукции и встретился с его представителями

2024-08-17T13:05+0500

2024-08-17T13:05+0500

2024-08-17T13:05+0500

узбекистан

малайзия

проект

халяль

продукция

молоко

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Совместный проект по созданию производства молочных продуктов, сухого молока, прохладительных напитков и различных соков по халяльным стандартам обсудил посол РУз Каромиддин Гадоев с представителями малайзийской компании, занимающейся изготовлением такой продукции, сообщает ИА "Дунё".Выражена готовность направить представителей предприятия в Узбекистан для проведения маркетинговых исследований, изучения спроса на продукцию компании, анализа производственных возможностей с учетом существующей сырьевой базы.

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