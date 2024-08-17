https://uz.sputniknews.ru/20240817/xalyal-produktsiya-uzbekistan-malayziya-proyekt-45241308.html
Халяльная продукция: Узбекистан и Малайзия обсудили совместный проект
Халяльная продукция: Узбекистан и Малайзия обсудили совместный проект
Sputnik Узбекистан
Посол Узбекистана посетил производственное предприятие одной из малайзийских компаний по производству и доставке молочной продукции и встретился с его представителями
2024-08-17T13:05+0500
2024-08-17T13:05+0500
2024-08-17T13:05+0500
узбекистан
малайзия
проект
халяль
продукция
молоко
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Совместный проект по созданию производства молочных продуктов, сухого молока, прохладительных напитков и различных соков по халяльным стандартам обсудил посол РУз Каромиддин Гадоев с представителями малайзийской компании, занимающейся изготовлением такой продукции, сообщает ИА "Дунё".Выражена готовность направить представителей предприятия в Узбекистан для проведения маркетинговых исследований, изучения спроса на продукцию компании, анализа производственных возможностей с учетом существующей сырьевой базы.
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халяль продукция узбекистан малайзия проект предприятие производство
халяль продукция узбекистан малайзия проект предприятие производство
Халяльная продукция: Узбекистан и Малайзия обсудили совместный проект
Посол Узбекистана посетил производственное предприятие одной из малайзийских компаний по производству и доставке молочной продукции и встретился с его представителями.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik
. Совместный проект по созданию производства молочных продуктов, сухого молока, прохладительных напитков и различных соков по халяльным стандартам обсудил посол РУз Каромиддин Гадоев с представителями малайзийской компании, занимающейся изготовлением такой продукции, сообщает ИА "Дунё"
.
Выражена готовность направить представителей предприятия в Узбекистан для проведения маркетинговых исследований, изучения спроса на продукцию компании, анализа производственных возможностей с учетом существующей сырьевой базы.