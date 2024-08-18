https://uz.sputniknews.ru/20240818/gruppirovka-tsentr-osvobodila-sviridonovku-dnr-45252760.html

Подразделения группировки "Центр" освободили Свиридоновку в ДНР

Подразделения группировки "Центр" освободили Свиридоновку в ДНР

Sputnik Узбекистан

На линии боевого соприкосновения ВСУ потеряли свыше 500 военнослужащих, боевую технику и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

2024-08-18T18:25+0500

2024-08-18T18:25+0500

2024-08-18T18:25+0500

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Российские войска освободили село Свиридоновка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.Свиридоновка — небольшое село к северо-западу от освобожденного 12 августа Лисичного. Расположено на южном берегу реки Казенный Торец, вдоль которой российские войска теперь могут двигаться дальше на запад к Красноармейску (украинское название — Покровск).Кроме того, группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 68-й егерской, 47-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 111-й бригады теробороны и 15-й бригады Нацгвардии в районах Воздвиженки, Калиново, Птичьего, Новоэкономического и Долиновки в ДНР, а также отразила две контратаки подразделения штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.Украинская армия потеряла на этом участке линии боевого соприкосновения более 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, американскую гаубицу М777, гаубицу "Мста-Б", три САУ "Гвоздика", три гаубицы Д-30, две пушки "Рапира" и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

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