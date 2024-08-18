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https://uz.sputniknews.ru/20240818/gruppirovka-zapad-zanyala-40-opornyx-punktov-vsu-45248507.html
Военнослужащие группировки "Запад" заняли 40 опорных пунктов ВСУ за сутки
Военнослужащие группировки "Запад" заняли 40 опорных пунктов ВСУ за сутки
Sputnik Узбекистан
За сутки группировка уничтожила 11 украинских минометных расчетов, 45 боевиков, а также автомобильную технику ВСУ.
2024-08-18T12:34+0500
2024-08-18T12:34+0500
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Военнослужащие российской группировки "Запад" за сутки овладели 40 опорными пунктами украинских войск, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, передает РИА Новости.Собеседник агентства добавил, что за сутки группировка уничтожила 11 украинских минометных расчетов. Кроме того, подразделения реактивной артиллерии нанесли удар управляемыми снарядами по пункту временной дислокации подразделения 44-й механизированной бригады ВСУ в районе поселка Купянск-Узловой.Ранее сообщалось, что бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям шести украинских бригад, а также отразили две контратаки, противник за сутки потерял до 580 военнослужащих.
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всу группировка запад военные опорный пункт
всу группировка запад военные опорный пункт

Военнослужащие группировки "Запад" заняли 40 опорных пунктов ВСУ за сутки

12:34 18.08.2024
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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За сутки группировка уничтожила 11 украинских минометных расчетов, 45 боевиков, а также автомобильную технику ВСУ.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Военнослужащие российской группировки "Запад" за сутки овладели 40 опорными пунктами украинских войск, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, передает РИА Новости.
"В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и овладели 40 опорными пунктами противника", — сказал он.
Собеседник агентства добавил, что за сутки группировка уничтожила 11 украинских минометных расчетов. Кроме того, подразделения реактивной артиллерии нанесли удар управляемыми снарядами по пункту временной дислокации подразделения 44-й механизированной бригады ВСУ в районе поселка Купянск-Узловой.
"В результате уничтожены более 45 боевиков и две единицы автомобильной техники", — сообщил Бигма.
Ранее сообщалось, что бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям шести украинских бригад, а также отразили две контратаки, противник за сутки потерял до 580 военнослужащих.
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