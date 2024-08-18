https://uz.sputniknews.ru/20240818/gruppirovka-zapad-zanyala-40-opornyx-punktov-vsu-45248507.html

Военнослужащие группировки "Запад" заняли 40 опорных пунктов ВСУ за сутки

Военнослужащие группировки "Запад" заняли 40 опорных пунктов ВСУ за сутки

Sputnik Узбекистан

За сутки группировка уничтожила 11 украинских минометных расчетов, 45 боевиков, а также автомобильную технику ВСУ.

2024-08-18T12:34+0500

2024-08-18T12:34+0500

2024-08-18T12:34+0500

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Военнослужащие российской группировки "Запад" за сутки овладели 40 опорными пунктами украинских войск, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, передает РИА Новости.Собеседник агентства добавил, что за сутки группировка уничтожила 11 украинских минометных расчетов. Кроме того, подразделения реактивной артиллерии нанесли удар управляемыми снарядами по пункту временной дислокации подразделения 44-й механизированной бригады ВСУ в районе поселка Купянск-Узловой.Ранее сообщалось, что бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям шести украинских бригад, а также отразили две контратаки, противник за сутки потерял до 580 военнослужащих.

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