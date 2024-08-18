https://uz.sputniknews.ru/20240818/lukashenko-bez-peregovorov-ukraina-budet-unichtojena-45251726.html

Лукашенко: Без переговоров Украина будет уничтожена

Лукашенко: Без переговоров Украина будет уничтожена

Sputnik Узбекистан

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью телеканалу “Россия“, во время которого, он высказался о российско-украинском конфликте, обсудил ситуацию в Курской области, а также оценил шансы Украины в конфликте.

2024-08-18T18:07+0500

2024-08-18T18:07+0500

2024-08-18T18:07+0500

россия

беларусь

минск

украина

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что если Киев и Москва не сядут за стол переговоров, то возникнет эскалация, которая закончится уничтожением Украины. Об этом сообщает РИА Новости.Также Лукашенко рассказал об укреплении границы Беларуси. Он отметил, что Украина разместила вдоль белорусско-украинской границы 120 тысяч бойцов ВСУ, а Минск в свою очередь предпринял ответные действия.Он уточнил, что Минск в ответ также разместил силы со своей стороны. Лукашенко сообщил, что украинские беспилотники постоянно нарушают юго-восточную границу Беларуси.Как подчеркнул белорусский лидер, он вынужден реагировать, чтобы обезопасить границы.Говоря о дислоцированных в республике российских ракетных комплексах "Искандер", Лукашенко сообщил, что они подготовлены для нанесения ударов тактическим ядерным оружием, снаряжены ракетами с ядерными боеголовками.Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва при необходимости переведут планы по защите западной границы Союзного государства в наступательные.По его словам, это будут современные оборонительные пункты.Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Россия видят, откуда может быть нанесен удар с запада по Союзному государству. "Мы видим, откуда может быть нанесен самый серьезный удар по нашему союзу и совместной группировке. На Западе мы ничего не ослабляем. Более того, мы армию свою усилили серьезным российским оружием – и обычным, и ядерным", - констатировал он.Лукашенко также заявил, что республика помогает РФ поставками снарядов, поскольку РФ – союзник Беларуси, который ведет боевые действия.По его словам, ракетные комплексы "Искандер" в Беларуси подготовлены для нанесения ударов ракетами с ядерными боеголовками.Он также заявил, что России не стоит ждать проблем от Минска, потому что белорусы всегда были радужными людьми.Глава Беларуси заверил, что белорусы никогда бы не позволили стрелять россиянам в спину.Президент РФ Владимир Путин в мае этого года обратил внимание, что в России высоко ценят неизменную поддержку со стороны Беларуси и активное участие Минска в упрочении безопасности Союзного государства.

россия

беларусь

минск

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