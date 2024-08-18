Лукашенко: Без переговоров Украина будет уничтожена
© РИА НовостиПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко.
© РИА Новости
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Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью телеканалу “Россия“, во время которого, он высказался о российско-украинском конфликте, обсудил ситуацию в Курской области, а также оценил шансы Украины в конфликте.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что если Киев и Москва не сядут за стол переговоров, то возникнет эскалация, которая закончится уничтожением Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
"Надо сесть за стол переговоров и обсуждать вопросы. Но если будет так, как под Курском, это будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины", - заявил Лукашенко.
Также Лукашенко рассказал об укреплении границы Беларуси. Он отметил, что Украина разместила вдоль белорусско-украинской границы 120 тысяч бойцов ВСУ, а Минск в свою очередь предпринял ответные действия.
"Граница заминирована как никогда", — подчеркнул белорусский лидер.
Он уточнил, что Минск в ответ также разместил силы со своей стороны.
Лукашенко сообщил, что украинские беспилотники постоянно нарушают юго-восточную границу Беларуси.
"Мы их предупреждали, конечно, наши ПВО это видят, мы сбили цели, но это уже вторжение на нашу территорию", — добавил он, комментируя ситуацию с ударными украинскими дронами, которые сбила белорусская ПВО 9 августа.
Как подчеркнул белорусский лидер, он вынужден реагировать, чтобы обезопасить границы.
Говоря о дислоцированных в республике российских ракетных комплексах "Искандер", Лукашенко сообщил, что они подготовлены для нанесения ударов тактическим ядерным оружием, снаряжены ракетами с ядерными боеголовками.
Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва при необходимости переведут планы по защите западной границы Союзного государства в наступательные.
"Там (на западной границе Союзного государства – ред.) нам попроще будет. Там выстроены оборонительные рубежи – от Бреста, Гродно и выше… Практически литовская, польская границы перекрыты на выгодных для нас условиях: мы же тоже учимся на специальной военной операции, мы видим, где надо разместить (военных и вооружение – ред.)", - сказал Лукашенко.
По его словам, это будут современные оборонительные пункты.
"Не первый год мы с Путиным планируем защиту западного направления. У нас не первый год оборонительные планы существуют. Если надо, мы их переведем и в наступательные", - подчеркнул белорусский президент.
Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Россия видят, откуда может быть нанесен удар с запада по Союзному государству. "Мы видим, откуда может быть нанесен самый серьезный удар по нашему союзу и совместной группировке. На Западе мы ничего не ослабляем. Более того, мы армию свою усилили серьезным российским оружием – и обычным, и ядерным", - констатировал он.
Лукашенко также заявил, что республика помогает РФ поставками снарядов, поскольку РФ – союзник Беларуси, который ведет боевые действия.
"Нас на Западе…(и) украинцы упрекают: "Вы помогаете России". А почему мы не должны помогать?... Мы (Лукашенко и телеведущая Ольга Скабеева - ред.) поехали на предприятие, где боеприпасы производят, и она увидела боеприпасы, ракеты, которые мы поставляем России... Мы ничего не скрываем. Идет война, наш союзник воюет", - заявил Лукашенко.
По его словам, ракетные комплексы "Искандер" в Беларуси подготовлены для нанесения ударов ракетами с ядерными боеголовками.
"Это машины, которые сегодня подготовлены для нанесения ударов тактическим ядерным оружием… Это машины, которые подготовлены для применения ракет с ядерными боеголовками", — сказал он.
Он также заявил, что России не стоит ждать проблем от Минска, потому что белорусы всегда были радужными людьми.
"В России должны понимать, что отсюда проблем не стоит ждать, белорусы всегда были надежными людьми", - сказал Лукашенко.
Глава Беларуси заверил, что белорусы никогда бы не позволили стрелять россиянам в спину.
Президент РФ Владимир Путин в мае этого года обратил внимание, что в России высоко ценят неизменную поддержку со стороны Беларуси и активное участие Минска в упрочении безопасности Союзного государства.