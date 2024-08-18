https://uz.sputniknews.ru/20240818/skolko-stoit-sobrat-rebenka-shkola-2024-god-infografika-45247181.html

Сколько стоит собрать ребенка в школу в Узбекистане в 2024 году — инфографика

Сколько стоит собрать ребенка в школу в Узбекистане в 2024 году — инфографика

Sputnik Узбекистан

До начала нового учебного года осталось меньше двух недель, и родители активно занимаются покупкой школьных принадлежностей и формы. Корреспонденты Sputnik узнали, сколько стоит подготовить ребенка к школе в Ташкенте и Самарканде в 2024 году.

2024-08-18T11:55+0500

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2024-08-18T12:03+0500

узбекистан

школа

образование

ташкент

самарканд

инфографика

школьная форма

школьники

учеба

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Сколько стоит собрать ребенка в школу в ТашкентеЦены на канцелярские товары в сумах представлены в инфографике Sputnik Узбекистан.Цены на школьную форму представлены в сумах в инфографике Sputnik Узбекистан.Отметим, что все данные собраны на рынках, школьных ярмарках и в онлайн-магазинах Ташкента, и указанные цены не являются окончательными. Стоимость аналогичных товаров в торговых центрах может значительно отличаться.Цены на школьные принадлежности варьируются от 600 сумов (обложка для тетради) до 230 тыс. сумов (портфель). Например, 20 двенадцатилистовых тетрадей обойдутся в 29 тыс. сумов, пять шариковых ручек — в 7,5 тыс. сумов, пенал — в 32 тыс. сумов, набор фломастеров — в 40 тыс. сумов.Что касается школьной формы, цена рубашки для мальчиков/юношей может достигать 210 тыс. сумов, брюк — 200 тыс. сумов, туфель — 450 тыс. сумов. Блузка для девочек/девушек обойдется в 100–200 тыс. сумов, юбка — в 162–250 тыс. сумов, пиджак — в 182–400 тыс. сумов, туфли — в 140–360 тыс. сумов.Цены зависят от места покупки, качества изделия, страны производителя и бренда.По словам продавцов, активнее всего родители закупают школьные принадлежности за пару недель до начала занятий. Купить канцелярию и одеть школьника можно на специальных школьных ярмарках, которые открылись по всей стране, на рынках и в онлайн-магазинах.Однако, если хочется сэкономить, можно отправиться на оптовый рынок канцелярии "Солнечный", который находится в 11 км от Ташкента. Там широкий ассортимент товаров, и приобрести их можно по оптовым ценам.Кроме того, с 2018 года в Узбекистане внедрены электронные дневники, что позволяет отслеживать оценки и расписание занятий онлайн, без необходимости покупать обычный дневник.Ассортимент школьных принадлежностей в городе внушительный. Например, рюкзак стоит от 180 тыс. до 350 тыс. сумов. Стоимость 12-листовой тетради варьируется от 700 сумов до 2 тыс. 200 сумов в зависимости от качества товара. За 48- и 96-листовые тетради придется заплатить от 2,5 до 6,5 тыс. сумов.Обычная шариковая ручка стоит 1 тыс. сумов, тогда как декоративная ручка в форме пистолета или самолета, которая выполняет ту же функцию, обойдется в 10 тыс. сумов и более. Набор цветных карандашей стоит от 18 до 55 тыс. сумов, а карандаши с 72 цветами — порядка 300 тыс. сумов. Альбом для рисования на 16 листов можно купить за 7–20 тыс. сумов. Линейка стоит от 2 до 3,5 тыс. сумов, а ее набор — от 12 тыс. сумов.По словам организатора одной из школьных ярмарок города Самарканда Аминжона Аминова, покупка учебных принадлежностей для одного ребенка обойдется в 150 тыс. сумов без учета рюкзака.Несмотря на введение электронных дневников, на ярмарках все еще пользуются спросом обычные дневники. Их цена варьируется от 5 до 60 тыс. сумов. Точилки, ластики и клей можно приобрести в пределах 10–15 тыс. сумов. Пенал обойдется от 15 до 50 тыс. сумов. Простой черный карандаш в зависимости от мягкости или твердости грифеля стоит от 800 до 1,5 тыс. сумов. Стаканчики для рисования — "непроливайку" можно купить за 5 тыс. сумов.Что касается ярмарок, где продается форма для школьников, то они организуются как на территории школ, так и в торговых центрах. Например, рубашку для девочки можно купить за 30 тыс. сумов, но есть и по 150 тыс. сумов. Школьная юбка обойдется в пределах 80–200 тыс. сумов, за костюм-тройку придется заплатить от 250 тыс. сумов. Туфли для мальчиков можно приобрести за 200 тыс. сумов, а для девочек — от 100 до 250 тыс. сумов.Во время опроса жителей Самарканда, посещающих школьные ярмарки, выяснилось, что большинство из них готовы потратить на подготовку к школе 1,5–2 млн сумов.Таким образом, собрать ребенка в школу можно как за 700 тыс. сумов, так и за 2 млн и более.

https://uz.sputniknews.ru/20230904/pervyy-klass-adaptatsiya-stress-psixolog-rekomendatsiya-36146825.html

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