https://uz.sputniknews.ru/20240818/uzbekistan-malayziya-sotrudnichestvo-bezopasnost-trudovaya-migratsiya-45244787.html

Узбекистан и Малайзия укрепляют сотрудничество в безопасности внешней трудовой миграции

Узбекистан и Малайзия укрепляют сотрудничество в безопасности внешней трудовой миграции

Sputnik Узбекистан

Компетентные органы двух стран установят тесные связи в целях оказания соответствующей юридической и иной помощи гражданам Узбекистана на территории Малайзии в необходимых случаях.

2024-08-18T10:04+0500

2024-08-18T10:04+0500

2024-08-18T10:05+0500

узбекистан

малайзия

трудовая миграция

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik.Узбекистан и Малайзия укрепляют сотрудничество в обеспечении безопасности внешней трудовой миграции. В Посольстве РУз в Куала-Лумпуре состоялась встреча, посвященная защите законных прав и интересов граждан Узбекистана, проживающих в Малайзии, сообщает ИА "Дунё"Встреча прошла при участии начальника Центра временного содержания иностранных граждан "Семених" при Министерстве внутренних дел Малайзии Мохда Рози бин Хасана.В ходе переговоров, Малайзийской стороне рассказали о мерах, предпринимаемых в Узбекистане по организации безопасной внешней трудовой миграции, а также всесторонней поддержке сограждан, работающих за рубежом.Начальник центра временного содержания иностранных граждан сообщил, что ежегодно Малайзию с различными целями посещают 29 млн иностранцев и среди них есть нарушители действующих законов и правил пребывания. По итогам встречи стороны достигли договоренности об установлении тесных связей в целях оказания соответствующей юридической и иной помощи гражданам Узбекистана в необходимых случаях.Также малазийская сторона подтвердила готовность установить отношения сотрудничества с компетентными органами Узбекистана в целях обмена опытом управления центрами временного содержания иностранных граждан, добавили в Агентстве.

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