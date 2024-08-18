https://uz.sputniknews.ru/20240818/uzbekistan-mery-predotvrascheniye-ospa-obezyan-45250864.html

В Узбекистане принимают меры против обезьяньей оспы – подробности

В Узбекистане принимают меры против обезьяньей оспы – подробности

Sputnik Узбекистан

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на предотвращение заноса обезьяньей оспы и ее распространения по стране. Медиков учат тому, как распознать оспу обезьян, а медучреждения снабжают специальными ПЦР-тестами для выявления вируса.

2024-08-18T15:47+0500

2024-08-18T15:47+0500

2024-08-18T15:47+0500

узбекистан

оспа обезьян

профилактика

вирус

инфекция

безопасность

здоровье

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В Узбекистане начали принимать меры по профилактике обезьяньей оспы. Об этом сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.По словам главы комитета Рустамжона Икрамова, в Узбекистане в настоящее время реализуются определенные меры, направленные на предотвращение заноса обезьяньей оспы и ее распространения на территории республики.Кроме того, специалисты-вирусологи прошли переподготовку для проведения лабораторной диагностики при подозрении на данное заболевание. Начата работа по внедрению тестовых систем, необходимых для диагностики оспы обезьян.Сообщается также, что в ближайшие дни с врачами в инфекционных больницах проведут образовательные семинары по выявлению симптомов болезни.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение.Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

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