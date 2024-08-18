https://uz.sputniknews.ru/20240818/uzbekistantsam-posovetovali-ne-poseschat-obschestvennye-mesta-kursk-bryansk-belgorod-45250184.html
Узбекистанцам советуют не посещать общественные места в Курске, Брянске и Белгороде
Узбекистанцам советуют не посещать общественные места в Курске, Брянске и Белгороде
Sputnik Узбекистан
Соблюдать меры предосторожности граждан Узбекистана просят в связи с попыткой захвата территории Курской области РФ украинскими военными.
2024-08-18T14:52+0500
2024-08-18T14:52+0500
2024-08-18T15:00+0500
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В связи со сложившейся ситуацией в Курской, Брянской и Белгородской областях посольство Узбекистана в России рекомендовало гражданам Узбекистана "принять необходимые меры предосторожности. Об этом говорится в обращении дипломатической миссии.Кроме того, студентам, проходящим обучение в данных регионах, по возможности рекомендуют временно перевестись на дистанционный формат обучения.В случае необходимости консульского содействия или консультаций граждане Узбекистана могут обращаться в колл-центр консульского отдела посольства в Москве: Или на электронный адрес: uzkorus@mail.ru.Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
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граждане узбекистана курск брянск белгород посольство студенты меры предосторожности
граждане узбекистана курск брянск белгород посольство студенты меры предосторожности
Узбекистанцам советуют не посещать общественные места в Курске, Брянске и Белгороде
14:52 18.08.2024 (обновлено: 15:00 18.08.2024)
Соблюдать меры предосторожности граждан Узбекистана просят в связи с попыткой захвата территории Курской области РФ украинскими военными.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В связи со сложившейся ситуацией в Курской, Брянской и Белгородской областях посольство Узбекистана в России рекомендовало гражданам Узбекистана "принять необходимые меры предосторожности. Об этом говорится в обращении дипломатической миссии.
“Граждан Узбекистана просят не выходить на улицу без особой надобности, а также избегать массовых скоплений людей и ограничить посещение публичных мест",– говорится в обращении.
Кроме того, студентам, проходящим обучение в данных регионах, по возможности рекомендуют временно перевестись на дистанционный формат обучения.
В случае необходимости консульского содействия или консультаций граждане Узбекистана могут обращаться в колл-центр консульского отдела посольства в Москве:
Или на электронный адрес: uzkorus@mail.ru
.
Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.