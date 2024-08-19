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https://uz.sputniknews.ru/20240819/karakalpakstan-proyekty-sfery-investory-45266839.html
Какие проекты реализуют в Каракалпакстане: сферы, страны-инвесторы
Какие проекты реализуют в Каракалпакстане: сферы, страны-инвесторы
Sputnik Узбекистан
В ходе рабочей поездки Шавката Мирзиёева в Каракалпакстан ему представили 10 проектов на сумму около $1,8 млрд. 19.08.2024, Sputnik Узбекистан
2024-08-19T15:41+0500
2024-08-19T15:48+0500
экономика
инвестиции
иностранные инвесторы
каракалпакстан
россия
саудовская аравия
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. За последние 7 лет в Каракалпакстане реализовали 6 784 проекта на 17,8 трлн сумов. В результате создали 56 тыс. рабочих мест. За этот период экспортировали товаров на более чем $2,8 млрд. В этом году здесь реализуют 470 проектов на общую сумму $874 млн, сообщает пресс-служба президента. В проекты инвестируют компании из России, Китая, Саудовской Аравии, Германии, Испании. Они охватывают энергетику, теплоснабжение, горнодобывающую и химическую промышленность, производство стройматериалов, сферу услуг и другие отрасли. В результате осуществления этих 124 проектов обеспечат работой более 20 тыс. человек. Мирзиёев подчеркнул важность всесторонней поддержки предпринимателей и ускорения реализации проектов. Напомним, что в программе двухдневной рабочей поездки президента Узбекистана в Каракалпакстан — посещение промпредприятий, объектов IT и социальной сферы, ознакомление с жизнью махаллей, ввод в строй комплексов, запуск новых проектов, а также диалог с предпринимателями.
каракалпакстан
россия
саудовская аравия
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экономика, инвестиции, иностранные инвесторы, каракалпакстан, россия, саудовская аравия
экономика, инвестиции, иностранные инвесторы, каракалпакстан, россия, саудовская аравия

Какие проекты реализуют в Каракалпакстане: сферы, страны-инвесторы

15:41 19.08.2024 (обновлено: 15:48 19.08.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаИнвестиции в Каракалпакстан растут
Инвестиции в Каракалпакстан растут - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В ходе рабочей поездки Шавката Мирзиёева в Каракалпакстан ему представили 10 проектов на сумму около $1,8 млрд.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. За последние 7 лет в Каракалпакстане реализовали 6 784 проекта на 17,8 трлн сумов. В результате создали 56 тыс. рабочих мест. За этот период экспортировали товаров на более чем $2,8 млрд. В этом году здесь реализуют 470 проектов на общую сумму $874 млн, сообщает пресс-служба президента.
"Этот процесс последовательно продолжается – в Каракалпакстане иностранными инвесторами и местными предпринимателями сформировано 124 проекта на общую сумму 9,5 миллиарда долларов. Из них 10 проектов на сумму около 1 миллиарда 800 миллионов долларов были представлены сегодня главе государства", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаИнвестиции в Каракалпакстан растут
Инвестиции в Каракалпакстан растут - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2024
Инвестиции в Каракалпакстан растут
© Пресс-служба президента Узбекистана
В проекты инвестируют компании из России, Китая, Саудовской Аравии, Германии, Испании. Они охватывают энергетику, теплоснабжение, горнодобывающую и химическую промышленность, производство стройматериалов, сферу услуг и другие отрасли.

"Например, в сотрудничестве с Саудовской Аравией планируется улучшить систему централизованного теплоснабжения в городе Нукусе, построить солнечные и ветряные электростанции в Караузякском районе с участием испанских инвестиций, а немецкими инвесторами — реализовать проекты по переработке меди и производству кабелей в Нукусском районе", — говорится в сообщении.

В результате осуществления этих 124 проектов обеспечат работой более 20 тыс. человек.
© Пресс-служба президента УзбекистанаИнвестиции в Каракалпакстан растут
Инвестиции в Каракалпакстан растут - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2024
Инвестиции в Каракалпакстан растут
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев подчеркнул важность всесторонней поддержки предпринимателей и ускорения реализации проектов.
Напомним, что в программе двухдневной рабочей поездки президента Узбекистана в Каракалпакстан — посещение промпредприятий, объектов IT и социальной сферы, ознакомление с жизнью махаллей, ввод в строй комплексов, запуск новых проектов, а также диалог с предпринимателями.
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