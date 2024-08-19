https://uz.sputniknews.ru/20240819/karakalpakstan-proyekty-sfery-investory-45266839.html

Какие проекты реализуют в Каракалпакстане: сферы, страны-инвесторы

Какие проекты реализуют в Каракалпакстане: сферы, страны-инвесторы

Sputnik Узбекистан

В ходе рабочей поездки Шавката Мирзиёева в Каракалпакстан ему представили 10 проектов на сумму около $1,8 млрд. 19.08.2024, Sputnik Узбекистан

2024-08-19T15:41+0500

2024-08-19T15:41+0500

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экономика

инвестиции

иностранные инвесторы

каракалпакстан

россия

саудовская аравия

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. За последние 7 лет в Каракалпакстане реализовали 6 784 проекта на 17,8 трлн сумов. В результате создали 56 тыс. рабочих мест. За этот период экспортировали товаров на более чем $2,8 млрд. В этом году здесь реализуют 470 проектов на общую сумму $874 млн, сообщает пресс-служба президента. В проекты инвестируют компании из России, Китая, Саудовской Аравии, Германии, Испании. Они охватывают энергетику, теплоснабжение, горнодобывающую и химическую промышленность, производство стройматериалов, сферу услуг и другие отрасли. В результате осуществления этих 124 проектов обеспечат работой более 20 тыс. человек. Мирзиёев подчеркнул важность всесторонней поддержки предпринимателей и ускорения реализации проектов. Напомним, что в программе двухдневной рабочей поездки президента Узбекистана в Каракалпакстан — посещение промпредприятий, объектов IT и социальной сферы, ознакомление с жизнью махаллей, ввод в строй комплексов, запуск новых проектов, а также диалог с предпринимателями.

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саудовская аравия

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экономика, инвестиции, иностранные инвесторы, каракалпакстан, россия, саудовская аравия