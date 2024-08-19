https://uz.sputniknews.ru/20240819/mirziyoyev-karakalpakstan-zapusk-proyekty-45272827.html

Новые проекты и рабочие места: какие изменения ждут Приаралье

Новые проекты и рабочие места: какие изменения ждут Приаралье

Sputnik Узбекистан

В Каракалпакстане в настоящее время реализуют более 120 новых крупных проектов на сумму около $9,5 млрд, которые придадут импульс экономике региона

2024-08-19T17:32+0500

2024-08-19T17:32+0500

2024-08-19T17:38+0500

экономика

каракалпакстан

шавкат мирзиёев

проект

запуск

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/13/45270741_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_e7d0b0c8c02575301fb8d9964ae2e663.jpg

ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев нажал символическую кнопку и дал старт строительству и деятельности новых объектов в Каракалпакстане, сообщает пресс-служба президента РУз. В настоящее время здесь реализуют более 120 новых крупных проектов на сумму около $9,5 млрд, которые придадут импульс экономике региона. Как отмечалось, темпы экономического роста в республике ставят большие задачи перед сферой энергетики. За последние годы за счет инвестиций в размере $2 млрд введены в эксплуатацию 10 солнечных и ветряных станций мощностью 2,6 гигаватта. До конца года к сети дополнительно подключат 1,5 гигаватта мощностей, долю "зеленой" энергии доведут до 15%. Кроме того, реализуют 32 "зеленых" проекта общей стоимостью $19 млрд на 18,6 гигаватта. Для обеспечения стабильности в передаче электроэнергии в Кунградском, Берунийском и Караузякском районах построят три системы хранения электроэнергии общей мощностью 400 мегаватт. Сегодня начато строительство в рамках нескольких из этих проектов: Одновременно в Кунградском районе начинается строительство предприятий по производству частей, стоек и лопастей ветряных турбин. В результате локализуют производство деталей ветряных турбин мощностью 1 000 мегаватт и 120 стоек в год, произведут импортозамещающую продукцию на $100 млн. Кроме того, в Нукусском районе за счет инвестиций в размере $24 млн наладят производство 20 млн отопительных радиаторов в год. В эти дни запускается 12 проектов на $62 млн в промышленности, сельском хозяйстве, туризме и сфере услуг. Президент открыл два из них — крупные торговые комплексы в Берунийском районе и городе Нукусе.Напомним, что в программе двухдневной рабочей поездки президента Узбекистана в Каракалпакстан также посещение промпредприятий, объектов IT и социальной сферы, ознакомление с жизнью махаллей и диалог с предпринимателями.

каракалпакстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев приаралье каракалпакстан запуск проекты