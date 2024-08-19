Новые проекты и рабочие места: какие изменения ждут Приаралье
17:32 19.08.2024 (обновлено: 17:38 19.08.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев нажал символическую кнопку и дал старт строительству и деятельности новых объектов.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В Каракалпакстане в настоящее время реализуют более 120 новых крупных проектов на сумму около $9,5 млрд, которые придадут импульс экономике региона.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев нажал символическую кнопку и дал старт строительству и деятельности новых объектов в Каракалпакстане, сообщает пресс-служба президента РУз.
"В Республике Каракалпакстан начато строительство ветряных электростанций и промышленных предприятий, введены в строй торговые комплексы", — говорится в сообщении.
В настоящее время здесь реализуют более 120 новых крупных проектов на сумму около $9,5 млрд, которые придадут импульс экономике региона.
"Эти проекты будут поэтапно запущены в 2025-2028 годы. В результате будет создано более 20 тысяч новых рабочих мест, производственные мощности на 12 триллионов сумов и дополнительные поступления в бюджет на 500 миллиардов сумов", — говорится в сообщении.
Как отмечалось, темпы экономического роста в республике ставят большие задачи перед сферой энергетики.
За последние годы за счет инвестиций в размере $2 млрд введены в эксплуатацию 10 солнечных и ветряных станций мощностью 2,6 гигаватта. До конца года к сети дополнительно подключат 1,5 гигаватта мощностей, долю "зеленой" энергии доведут до 15%. Кроме того, реализуют 32 "зеленых" проекта общей стоимостью $19 млрд на 18,6 гигаватта.
"Президент отметил, что в этом большую роль играет Республика Каракалпакстан. По оценкам авторитетных исследовательских институтов, в Каракалпакстане имеется потенциал в 680 гигаватт солнечной и 120 гигаватт ветровой энергии. К 2030 году в Каракалпакстане планируется построить 10 крупных ветряных электростанций общей мощностью 10,3 гигаватта за счет прямых инвестиций в размере 11 миллиардов долларов. После полного запуска этих проектов будет вырабатываться 35 миллиардов киловатт-часов "зеленой" энергии в год", — говорится в сообщении.
Для обеспечения стабильности в передаче электроэнергии в Кунградском, Берунийском и Караузякском районах построят три системы хранения электроэнергии общей мощностью 400 мегаватт.
Сегодня начато строительство в рамках нескольких из этих проектов:
первый — ветряная электростанция мощностью 1 гигаватт стоимостью $1,2 млрд, которую построит китайская компания "Sany Renewable" в Кунградском районе;
второй — ветряная электростанция мощностью 200 мегаватт с системой хранения 100 мегаватт электроэнергии стоимостью $250 млн, которую создадут совместно с саудовской компанией "ACWA Power" в Берунийском и Караузякском районах.
"В будущем ими будет вырабатываться 4 миллиарда 200 миллионов киловатт-часов "зеленой" энергии в год, что эквивалентно годовому потреблению 1 миллиона 750 тысяч домохозяйств. В результате будет сэкономлено около 1,3 миллиарда кубометров природного газа, а объем выбросов в атмосферу сократится почти на 2 миллиона тонн", — говорится в сообщении.
Одновременно в Кунградском районе начинается строительство предприятий по производству частей, стоек и лопастей ветряных турбин. В результате локализуют производство деталей ветряных турбин мощностью 1 000 мегаватт и 120 стоек в год, произведут импортозамещающую продукцию на $100 млн.
Кроме того, в Нукусском районе за счет инвестиций в размере $24 млн наладят производство 20 млн отопительных радиаторов в год.
В эти дни запускается 12 проектов на $62 млн в промышленности, сельском хозяйстве, туризме и сфере услуг. Президент открыл два из них — крупные торговые комплексы в Берунийском районе и городе Нукусе.
Напомним, что в программе двухдневной рабочей поездки президента Узбекистана в Каракалпакстан также посещение промпредприятий, объектов IT и социальной сферы, ознакомление с жизнью махаллей и диалог с предпринимателями.