https://uz.sputniknews.ru/20240819/peregovory-putina-i-alieva-v-uzkom-sostave-45271293.html

Переговоры Путина и Алиева в узком составе — что обсудили президенты

Переговоры Путина и Алиева в узком составе — что обсудили президенты

Sputnik Узбекистан

Глава Российской Федерации находится с государственным визитом в Азербайджане.

2024-08-19T16:41+0500

2024-08-19T16:41+0500

2024-08-19T17:08+0500

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переговоры

ильхам алиев

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В Азербайджане в резиденции "Загульба" под Баку прошли переговоры президента России Владимира Путина и главы АР Ильхама Алиева в узком составе, сообщается на сайте Кремля.Речь шла о развитии торгово-экономических связей. У обеих стран много направлений для совместной работы: энергетика, промкооперация, транспорт, логистика, легкая промышленность.При этом Путин отметил, что товарооборот пока не соответствует возможностям двух стран.Также, по словам российского лидера, свыше $4 млрд российских прямых инвестиций в азербайджанскую экономику — неплохой показатель, а более 1 270 предприятий с российским капиталом, работающих в Азербайджане, безусловно, тоже не предел.В свою очередь Алиев отметил, что Москва и Баку, помимо энергетики и транспорта, сотрудничают также в гуманитарной и многих других сферах, и выразил уверенность, что приезд российского коллеги будет полезным для двусторонних отношений.Путин также подчеркнул, какое значение Москва придает развитию гуманитарных связей. Он поблагодарил за внимание, которое глава Азербайджана уделяет развитию русского языка и выразил готовность к расширению взаимодействия.Заявления Путина об урегулирование ситуации на Южном КавказеПутин также заявил, что после визита в Азербайджан расскажет Пашиняну о результатах переговоров с Алиевым.Президент РФ прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. После переговоров в узком составе к главам России и Азербайджана присоединятся делегации. По итогам встречи участники подпишут ряд совместных документов.

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