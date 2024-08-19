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https://uz.sputniknews.ru/20240819/peregovory-putina-i-alieva-v-uzkom-sostave-45271293.html
Переговоры Путина и Алиева в узком составе — что обсудили президенты
Переговоры Путина и Алиева в узком составе — что обсудили президенты
Sputnik Узбекистан
Глава Российской Федерации находится с государственным визитом в Азербайджане.
2024-08-19T16:41+0500
2024-08-19T17:08+0500
в мире
политика
россия
президент рф
владимир путин
государственный визит
азербайджан
переговоры
ильхам алиев
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В Азербайджане в резиденции "Загульба" под Баку прошли переговоры президента России Владимира Путина и главы АР Ильхама Алиева в узком составе, сообщается на сайте Кремля.Речь шла о развитии торгово-экономических связей. У обеих стран много направлений для совместной работы: энергетика, промкооперация, транспорт, логистика, легкая промышленность.При этом Путин отметил, что товарооборот пока не соответствует возможностям двух стран.Также, по словам российского лидера, свыше $4 млрд российских прямых инвестиций в азербайджанскую экономику — неплохой показатель, а более 1 270 предприятий с российским капиталом, работающих в Азербайджане, безусловно, тоже не предел.В свою очередь Алиев отметил, что Москва и Баку, помимо энергетики и транспорта, сотрудничают также в гуманитарной и многих других сферах, и выразил уверенность, что приезд российского коллеги будет полезным для двусторонних отношений.Путин также подчеркнул, какое значение Москва придает развитию гуманитарных связей. Он поблагодарил за внимание, которое глава Азербайджана уделяет развитию русского языка и выразил готовность к расширению взаимодействия.Заявления Путина об урегулирование ситуации на Южном КавказеПутин также заявил, что после визита в Азербайджан расскажет Пашиняну о результатах переговоров с Алиевым.Президент РФ прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. После переговоров в узком составе к главам России и Азербайджана присоединятся делегации. По итогам встречи участники подпишут ряд совместных документов.
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путин алиев переговоры глава рф государственный визит азербайджан
путин алиев переговоры глава рф государственный визит азербайджан

Переговоры Путина и Алиева в узком составе — что обсудили президенты

16:41 19.08.2024 (обновлено: 17:08 19.08.2024)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Азербайджан
Государственный визит президента Владимира Путина в Азербайджан - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2024
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Глава Российской Федерации находится с государственным визитом в Азербайджане.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В Азербайджане в резиденции "Загульба" под Баку прошли переговоры президента России Владимира Путина и главы АР Ильхама Алиева в узком составе, сообщается на сайте Кремля.
Речь шла о развитии торгово-экономических связей. У обеих стран много направлений для совместной работы: энергетика, промкооперация, транспорт, логистика, легкая промышленность.
При этом Путин отметил, что товарооборот пока не соответствует возможностям двух стран.
"Вы мне говорили на нашей предыдущей встрече в России о том, что четыре миллиарда [долларов] с небольшим – это хорошая цифра, но она не соответствует потенциалу наших возможностей", — указал он.
Также, по словам российского лидера, свыше $4 млрд российских прямых инвестиций в азербайджанскую экономику — неплохой показатель, а более 1 270 предприятий с российским капиталом, работающих в Азербайджане, безусловно, тоже не предел.
В свою очередь Алиев отметил, что Москва и Баку, помимо энергетики и транспорта, сотрудничают также в гуманитарной и многих других сферах, и выразил уверенность, что приезд российского коллеги будет полезным для двусторонних отношений.
"Мы очень удовлетворены уровнем взаимодействия между странами. Подписанная нами в феврале 2022 года Декларация о союзническом взаимодействии успешно выполняется и в политической сфере, и в экономической. Мы видим очень позитивную динамику, хорошие цифры", — сказал он.
Путин также подчеркнул, какое значение Москва придает развитию гуманитарных связей. Он поблагодарил за внимание, которое глава Азербайджана уделяет развитию русского языка и выразил готовность к расширению взаимодействия.
"300 школ с русским языком, филиалы наших ведущих высших учебных заведений функционируют в Азербайджане. Тысячи молодых людей из Азербайджана учатся в ведущих вузах Российский Федерации, и мы готовы расширять это взаимодействие", — сказал он.
Заявления Путина об урегулирование ситуации на Южном Кавказе
Историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе, причем даже за последние несколько лет, диктует нам необходимость участия в этих событиях – конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами, это без всякого сомнения.
Если Россия что-то может сделать для того, чтобы выйти на подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, довести дело до делимитации, демаркации границы, разблокировать соответствующие направления в логистике и в экономике, – мы были бы очень этому рады.
Путин также заявил, что после визита в Азербайджан расскажет Пашиняну о результатах переговоров с Алиевым.
Президент РФ прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. После переговоров в узком составе к главам России и Азербайджана присоединятся делегации. По итогам встречи участники подпишут ряд совместных документов.
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