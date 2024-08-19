Переговоры Путина и Алиева в узком составе — что обсудили президенты
16:41 19.08.2024 (обновлено: 17:08 19.08.2024)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Азербайджан
© Sputnik / Григорий Сысоев/
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Глава Российской Федерации находится с государственным визитом в Азербайджане.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В Азербайджане в резиденции "Загульба" под Баку прошли переговоры президента России Владимира Путина и главы АР Ильхама Алиева в узком составе, сообщается на сайте Кремля.
Речь шла о развитии торгово-экономических связей. У обеих стран много направлений для совместной работы: энергетика, промкооперация, транспорт, логистика, легкая промышленность.
При этом Путин отметил, что товарооборот пока не соответствует возможностям двух стран.
"Вы мне говорили на нашей предыдущей встрече в России о том, что четыре миллиарда [долларов] с небольшим – это хорошая цифра, но она не соответствует потенциалу наших возможностей", — указал он.
Также, по словам российского лидера, свыше $4 млрд российских прямых инвестиций в азербайджанскую экономику — неплохой показатель, а более 1 270 предприятий с российским капиталом, работающих в Азербайджане, безусловно, тоже не предел.
В свою очередь Алиев отметил, что Москва и Баку, помимо энергетики и транспорта, сотрудничают также в гуманитарной и многих других сферах, и выразил уверенность, что приезд российского коллеги будет полезным для двусторонних отношений.
"Мы очень удовлетворены уровнем взаимодействия между странами. Подписанная нами в феврале 2022 года Декларация о союзническом взаимодействии успешно выполняется и в политической сфере, и в экономической. Мы видим очень позитивную динамику, хорошие цифры", — сказал он.
Путин также подчеркнул, какое значение Москва придает развитию гуманитарных связей. Он поблагодарил за внимание, которое глава Азербайджана уделяет развитию русского языка и выразил готовность к расширению взаимодействия.
"300 школ с русским языком, филиалы наших ведущих высших учебных заведений функционируют в Азербайджане. Тысячи молодых людей из Азербайджана учатся в ведущих вузах Российский Федерации, и мы готовы расширять это взаимодействие", — сказал он.
Заявления Путина об урегулирование ситуации на Южном Кавказе
Историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе, причем даже за последние несколько лет, диктует нам необходимость участия в этих событиях – конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами, это без всякого сомнения.
Если Россия что-то может сделать для того, чтобы выйти на подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, довести дело до делимитации, демаркации границы, разблокировать соответствующие направления в логистике и в экономике, – мы были бы очень этому рады.
Путин также заявил, что после визита в Азербайджан расскажет Пашиняну о результатах переговоров с Алиевым.
Президент РФ прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. После переговоров в узком составе к главам России и Азербайджана присоединятся делегации. По итогам встречи участники подпишут ряд совместных документов.