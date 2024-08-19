https://uz.sputniknews.ru/20240819/putin-aliyev-peregovory-baku-45273998.html

О чем договорились Путин и Алиев

О чем договорились Путин и Алиев

Sputnik Узбекистан

Лидеры России и Азербайджана провели переговоры в расширенном составе. 19.08.2024, Sputnik Узбекистан

2024-08-19T18:20+0500

2024-08-19T18:20+0500

2024-08-19T18:20+0500

в мире

президент рф

владимир путин

государственный визит

азербайджан

ильхам алиев

переговоры

подписание документов

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/13/45273735_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_05236456bf6670ca20600ae791a7c484.jpg

ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели в Баку продуктивные переговоры с участием делегаций по всему комплексу двусторонних отношений и определили направления сотрудничества.По словам российского лидера, эта работа "дает возможность наметить шаги на ближайшую перспективу и на будущее".В свою очередь, президент Азербайджана указал, что Баку видит позитивную динамику сотрудничества с Москвой и настроен на укрепление взаимодействия по всем направлениям.Путин на переговорах с главой АР особо отметил высокий уровень делегаций двух стран.В фокусе внимания лидеров находилась реализация проекта "Север — Юг".Россия и Азербайджан рассматривают возможности по реализации торгового пути "Север-Юг", наращиванию транспортировки грузов с помощью автомобильных и железнодорожных путей от 15 до 30 миллионов тонн, заявил Ильхам Алиев.По словам Путина, развитие коридора "Север-Юг" принесет выгоду отношениям России и Азербайджана.По окончании переговоров Путин и Алиев приняли участие в церемонии подписания совместных документов.Соответствующие соглашения предусматривают сотрудничество в области пищевой безопасности и карантина, а также в области, здравоохранения, медобразования и науки.Кроме того,подписаны меморандумы о взаимопонимании: по вопросам инспекции труда, по вопросам изменения климата, а также между Российским фондом прямых инвестиций и азербайджанским Агентством поощрения экспорта и инвестиций.О чем договорились лидеры двух странВладимир Путин выразил уверенность, что достигнутые в ходе его визита в Азербайджан договоренности станут основой для развития отношений Москвы и Баку.Также Путин пригласил Ильхама Алиева на заседание Совета глав государств СНГ в Москве и на встречу формате "Аутрич" в рамках саммита БРИКС в Казани.Напомним, что президент РФ прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в мире, президент рф, владимир путин, государственный визит, азербайджан, ильхам алиев, переговоры, подписание документов