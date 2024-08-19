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https://uz.sputniknews.ru/20240819/putin-aliyev-peregovory-baku-45273998.html
О чем договорились Путин и Алиев
О чем договорились Путин и Алиев
Sputnik Узбекистан
Лидеры России и Азербайджана провели переговоры в расширенном составе. 19.08.2024, Sputnik Узбекистан
2024-08-19T18:20+0500
2024-08-19T18:20+0500
в мире
президент рф
владимир путин
государственный визит
азербайджан
ильхам алиев
переговоры
подписание документов
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели в Баку продуктивные переговоры с участием делегаций по всему комплексу двусторонних отношений и определили направления сотрудничества.По словам российского лидера, эта работа "дает возможность наметить шаги на ближайшую перспективу и на будущее".В свою очередь, президент Азербайджана указал, что Баку видит позитивную динамику сотрудничества с Москвой и настроен на укрепление взаимодействия по всем направлениям.Путин на переговорах с главой АР особо отметил высокий уровень делегаций двух стран.В фокусе внимания лидеров находилась реализация проекта "Север — Юг".Россия и Азербайджан рассматривают возможности по реализации торгового пути "Север-Юг", наращиванию транспортировки грузов с помощью автомобильных и железнодорожных путей от 15 до 30 миллионов тонн, заявил Ильхам Алиев.По словам Путина, развитие коридора "Север-Юг" принесет выгоду отношениям России и Азербайджана.По окончании переговоров Путин и Алиев приняли участие в церемонии подписания совместных документов.Соответствующие соглашения предусматривают сотрудничество в области пищевой безопасности и карантина, а также в области, здравоохранения, медобразования и науки.Кроме того,подписаны меморандумы о взаимопонимании: по вопросам инспекции труда, по вопросам изменения климата, а также между Российским фондом прямых инвестиций и азербайджанским Агентством поощрения экспорта и инвестиций.О чем договорились лидеры двух странВладимир Путин выразил уверенность, что достигнутые в ходе его визита в Азербайджан договоренности станут основой для развития отношений Москвы и Баку.Также Путин пригласил Ильхама Алиева на заседание Совета глав государств СНГ в Москве и на встречу формате "Аутрич" в рамках саммита БРИКС в Казани.Напомним, что президент РФ прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа.
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в мире, президент рф, владимир путин, государственный визит, азербайджан, ильхам алиев, переговоры, подписание документов
в мире, президент рф, владимир путин, государственный визит, азербайджан, ильхам алиев, переговоры, подписание документов

О чем договорились Путин и Алиев

18:20 19.08.2024
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Азербайджан
Государственный визит президента Владимира Путина в Азербайджан - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2024
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Лидеры России и Азербайджана провели переговоры в расширенном составе.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели в Баку продуктивные переговоры с участием делегаций по всему комплексу двусторонних отношений и определили направления сотрудничества.

"В традиционной для прочного российско-азербайджанского сотрудничества атмосфере полного взаимопонимания и глубокого доверия главы государств провели насыщенные и продуктивные переговоры по всему комплексу двусторонних отношений, обменялись мнениями по актуальным региональным и международным темам, определили направления дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества", — говорится тексте совместного заявления, опубликованного на сайте Кремля.

По словам российского лидера, эта работа "дает возможность наметить шаги на ближайшую перспективу и на будущее".
В свою очередь, президент Азербайджана указал, что Баку видит позитивную динамику сотрудничества с Москвой и настроен на укрепление взаимодействия по всем направлениям.
Путин на переговорах с главой АР особо отметил высокий уровень делегаций двух стран.
В фокусе внимания лидеров находилась реализация проекта "Север — Юг".
Россия и Азербайджан рассматривают возможности по реализации торгового пути "Север-Юг", наращиванию транспортировки грузов с помощью автомобильных и железнодорожных путей от 15 до 30 миллионов тонн, заявил Ильхам Алиев.
По словам Путина, развитие коридора "Север-Юг" принесет выгоду отношениям России и Азербайджана.
По окончании переговоров Путин и Алиев приняли участие в церемонии подписания совместных документов.
Соответствующие соглашения предусматривают сотрудничество в области пищевой безопасности и карантина, а также в области, здравоохранения, медобразования и науки.
Кроме того,подписаны меморандумы о взаимопонимании: по вопросам инспекции труда, по вопросам изменения климата, а также между Российским фондом прямых инвестиций и азербайджанским Агентством поощрения экспорта и инвестиций.
О чем договорились лидеры двух стран
РФ и Азербайджан приступают к созданию танкеров река-море для перевозки нефтепродуктов, это позволит нарастить поставки энергоресурсов на мировые рынки.
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Владимир Путин выразил уверенность, что достигнутые в ходе его визита в Азербайджан договоренности станут основой для развития отношений Москвы и Баку.
"В заключение хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы, безусловно, удовлетворены итогами визита. Уверен, что состоявшиеся сегодня переговоры и достигнутые договоренности послужат дальнейшему укреплению российско-азербайджанского стратегического партнерства", — сказал он в ходе заявления по итогам российско-азербайджанских переговоров.
Также Путин пригласил Ильхама Алиева на заседание Совета глав государств СНГ в Москве и на встречу формате "Аутрич" в рамках саммита БРИКС в Казани.
Напомним, что президент РФ прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа.
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